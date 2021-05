O Weeknd θριάμβευσε στην τελετή απονομής των Billboard Music Awards 2021

Ο Weeknd ήταν ο μεγάλος νικητής στην τελετή απονομής των Billboard Music Awards 2021 το βράδυ της Κυριακής κερδίζοντας δέκα βραβεία, μεταξύ των οποίων και του Κορυφαίου Καλλιτέχνη.

Τα Μουσικά Βραβεία Billboard τίμησαν τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κορυφή των charts τη χρονιά που πέρασε με μια βραδιά ζωντανών εμφανίσεων με φανταστικές στιγμές και μεγάλες νίκες.

Ο Νικ Τζόνας ήταν παρουσιαστής της εφετινής τελετής η οποία προβλήθηκε από το NBC ζωντανά από το Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες.

Άλλοι κορυφαίοι νικητές ήταν ο ράπερ Pop Smoke (μετά θάνατον) και οι BTS, ενώ η Pink κέρδισε το Βραβείο Ινδάλματος και ανέβηκε στη σκηνή για μια ακροβατική παράσταση με την 9χρονη κόρη της. Ο Drake παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνη της Δεκαετίας συνοδευόμενος από τον 3χρονο γιο του, Άντονις Γκράχαμ.

Ο Weeknd ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το βραβείο Κορυφαίου Καλλιτέχνη του Hot 100. Φορώντας μαύρο κοστούμι και παλτό, ο Καναδός τραγουδιστής αστειεύτηκε: «Δόξα τω Θεώ δεν χρειάζεται πια να φοράω αυτό το κόκκινο κοστούμι». Ήταν μια αναφορά στο κοστούμι που φορούσε ως «χαρακτήρας» που εμφανιζόταν για αρκετούς μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του «After Hours» σε διάφορα βίντεο, βραδινά talk shows, απονομές βραβείων και στο ημίχρονο του Super Bowl.

Στον Weeknd που ήταν υποψήφιος σε 16 κατηγορίες, απονεμήθηκαν επίσης βραβεία τα οποία ανακοινώθηκαν πριν από την έναρξη της τηλεοπτικής μετάδοσης, μεταξύ άλλων Καλύτερου R&B Καλλιτέχνη και Καλύτερου R&B Άνδρα Καλλιτέχνη. Το άλμπουμ του «After Hours» αναδείχθηκε Καλύτερο R&B Άλμπουμ και το single του «Blinding Lights» Καλύτερο Ραδιοφωνικό Τραγούδι και Καλύτερο R&B τραγούδι.

Άλλες αξιόλογες εμφανίσεις της βραδιάς ήταν των superstar της k-pop, BTS οι οποίοι ερμήνευσαν για πρώτη φορά το δεύτερο τραγούδι τους στα αγγλικά «Butter», της Κολομβιανής τραγουδίστριας Karol G, η οποία έκανε ντεμπούτο στα Bilboard Music Awards, των Doja Cat and SZA που άνοιξαν τη βραδιά με το τραγούδι τους «Kiss Me More» και της Αλίσια Κις, η οποία γιόρτασε την 20η επέτειο του πρώτου της άλμπουμ «Songs in A Minor» με μία καθηλωτική ερμηνεία, μετά από ένα συγκινητικό εγκώμιο από τη Μισέλ Ομπάμα.

Οι νικητές των Bilboard Music Awards 2021:

Βραβεία Καλλιτεχνών

Καλύτερος Καλλιτέχνης

The Weeknd

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Pop Smoke

Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης

The Weeknd

Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνις

Taylor Swift

Καλύτερο Ντουέτο/Συγκρότημα

BTS

Καλύτερος Καλλιτέχνης του Billboard 200

Taylor Swift

Καλύτερος Καλλιτέχνης του Hot 100

The Weeknd

Καλύτερος Καλλιτέχνης Τραγουδιών Διαδικτυακής Ροής

Drake

Καλλιτέχνης με τις Καλύτερες Πωλήσεις Τραγουδιών

BTS

Καλύτερος Καλλιτέχνης Ραδιοφωνικών Τραγουδιών

The Weeknd

Κορυφαίος Καλλιτέχνης στα Social Media (ψηφοφορία θαυμαστών)

BTS

Καλύτερος R&Β Καλλιτέχνης

The Weeknd

Καλύτερος Άνδρας R&Β Καλλιτέχνης

The Weeknd

Καλύτερη Γυναίκα R&Β Καλλιτέχνης

Doja Cat

Καλύτερος Ραπ Άνδρας Καλλιτέχνης

Pop Smoke

Καλύτερη Ραπ Γυναίκα Καλλιτέχνις

Megan Thee Stallion

Καλύτερος Κάντρι Καλλιτέχνης

Morgan Wallen

Καλύτερος Κάντρι Άνδρας Καλλιτέχνης

Morgan Wallen

Καλύτερη Κάντρι Γυναίκα Καλλιτέχνις

Gabby Barrett

Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο/Συγκρότημα

Florida Georgia Line

Καλύτερος Ροκ Καλλιτέχνης

Machine Gun Kelly

Καλύτερος Λάτιν Καλλιτέχνης

Bad Bunny

Καλύτερος Λάτιν Άνδρας Καλλιτέχνης

Bad Bunny

Καλύτερη Λάτιν Γυναίκα Καλλιτέχνις

Karol G

Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο/Συγκρότημα

Eslabón Armado

Καλύτερος Καλλιτέχνης Ηλεκτρονικής/Χορευτικής Μουσικής

Lady Gaga

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χριστιανικής Μουσικής

Elevation Worship

Καλύτερος Καλλιτέχνης Γκόσπελ Μουσικής

Kanye West

Βραβεία Άλμπουμ

Καλύτερο Billboard 200 Άλμπουμ

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

The Weeknd, After Hours

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

Morgan Wallen,Dangerous: The Double Album

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ

Bad Bunny, YHLQMDLG

Καλύτερο Άλμπουμ Ηλεκτρονικής/Χορευτικής Μουσικής

Lady Gaga, Chromatica

Καλύτερο Χριστιανικό Άλμπουμ

Carrie Underwood, My Gift

Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1

Βραβεία Τραγουδιών

Top Hot 100 Τραγούδι

The Weeknd “Blinding Lights”

Καλύτερο Τραγούδι Διαδικτυακής Ροής

DaBaby ft. Roddy Ricch “ROCKSTAR”

Καλύτερο σε Πωλήσεις Τραγούδι

BTS “Dynamite”

Καλύτερο Ραδιοφωνικό Τραγούδι

The Weeknd, “Blinding Lights”

Καλύτερη Συνεργασία (ψηφοφορία θαυμαστών)

Gabby Barrett ft. Charlie Puth “I Hope”

Καλύτερο R&B Τραγούδι

The Weeknd “Blinding Lights”

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

DaBaby ft. Roddy Ricch “ROCKSTAR”

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι

Gabby Barrett “I Hope”

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

AJR “Bang!”

Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι

Bad Bunny & Jhay Cortez “Dákiti”

Καλύτερο Τραγούδι Ηλεκτρονικής/Χορευτικής Μουσικής

SAINt JHN “Roses (Imanbek Remix)

Καλύτερο Χριστιανικό Τραγούδι

Elevation Worship ft. Brandon Lake “Graves Into Gardens”

Καλύτερο Γκόσπελ Τραγούδι

Kanye West ft. Travis Scott “Wash Us In The Blood”

Καλύτερος Καλλιτέχνης της Δεκαετίας

Drake

Εμβληματική Καλλιτέχνις

Pink!

Βραβείο Change Maker

Trae Tha Truth