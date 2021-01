Ο Yusuf / Cat Stevens γιορτάζει τα 50 χρόνια του «Peace Train» με ένα παιδικό βιβλίο

Ο Yusuf / Cat Stevens ανακοίνωσε ότι γράφει ένα νέο παιδικό βιβλίο που θα έχει τον ίδιο τίτλο με το τραγούδι του «Peace Train» του 1971.

Το εικονογραφημένο βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Μαΐου μέσω του εκδοτικού οίκου Harper Collins.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός κοινοποίησε στο Twitter ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο προβάλλεται το εξώφυλλο του βιβλίου, ενώ ακούγεται το «Peace Train».

𝐍𝐞𝐰 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧'𝐬 𝐁𝐨𝐨𝐤: 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧

Jump upon the Peace Train with my new children's book illustrated by the award winning @peterhreynolds and brought to you by @HarperCollinsCh

Released 11th May

Preorder: https://t.co/nfyUv7qVdl#Teaser50 #peacetrain pic.twitter.com/GFiUWqiXll