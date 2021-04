Έφυγε από τη ζωή ο Dee

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, ο αγαπημένος Dee, μπασίστας και ιδρυτής του stoner/heavy rock συγκροτήματος «Lord 13». Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έπαθε έμφραγμα την ώρα που οδηγούσε τη μηχανή του με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος. Από το ατύχημα που συνέβη στις 25 Μαρτίου, υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πάλευε να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Είχαμε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε στο web tv της Ζούγκλας, στην εκπομπή "Burn Baby Burn", όπως και στην εκπομπή «Tα Κουνάβια» που μεταδιδόταν στο κανάλι GR.

«Οπότε! Μan καλό ταξίδι, see you on the other side», όπως θα έλεγες και εσύ... Σε αποχαιρετούμε με ένα αγαπημένο κομμάτι.