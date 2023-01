Πέθανε η Ανίτα Πόιντερ των Pointer Sisters

Η Ανίτα Πόιντερ ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος R&B, The Pointer Sisters, πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Όπως μετέδωσε το CNN, η διάσημη ερμηνεύτρια απεβίωσε το Σάββατο (31/12) στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπου βρισκόταν μαζί με την οικογένειά της. Η αιτία θανάτου της ήταν ο καρκίνος.

Οι Pointer Sisters -οι αδελφές Μπόνι, Τζουν, Ανίτα και Ρουθ- μεγάλωσαν στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, τραγουδώντας εκκλησιαστική μουσική, καθώς ο πατέρας τους ήταν κληρικός.

Το 1969 η Μπόνι δημιουργεί με την αδερφή της Τζουν το συγκρότημα «The Pointer Sisters, A Pair». Το 1973 στο συγκρότημα ενσωματώνονται και οι άλλες δύο αδερφές τους, Ανίτα και Ρούθ. Η μουσική τους ήταν ένα μείγμα φάνκι τζαζ, R&B, σόουλ, ποπ και ντίσκο.

Η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία ήταν το τραγούδι «Yes We Can Can».

Το 1977 η Μπόνι Πόιντερ αποχωρεί από το συγκρότημα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. To 1983 κυκλοφορούν τον δίσκο «Break Out» με δύο τραγούδια - ορόσημο στην καριέρα τους, τα οποία αποτέλεσαν μέρος του σάουντρακ της ταινίας «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι» με τον Έντι Μέρφι: Το «Jump for My Love» και το «I’m so Excited», το οποίο ανέβηκε τότε στην ένατη θέση του Bilboard και στην 23η θέση των 100 καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών γυναικείων συγκροτημάτων.

Δείτε το βίντεο:

Το 1975 κέρδισαν τρία βραβεία Grammy για το τραγούδι «Fairytale». Στις αρχές του 2020, η Ανίτα και η Μπόνι κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι στη μνήμη της αδερφής τους Τζουν, που πέθανε το 2006.

Δείτε το βίντεο: