«Pig Feet», νέο τραγούδι διαμαρτυρίας του Terrace Martin για τον ρατσισμό

Καινούργιο, σπαρακτικό τραγούδι παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο Terrace Martin. Στο «Pig Feet» συμμετέχουν οι Denzel Curry, Kamasi Washington, G Perico και Daylyt.

Το σχεδόν έξι λεπτών κλιπ ανοίγει με πυροβολισμούς να ακούγονται και με τη δήλωση «αυτό το βίντεο συμβαίνει ακριβώς έξω απ' το παράθυρό σου». Μια γυναίκα -η φωνή της Britney Thomas- κραυγάζει πάνω από τους ήχους ελικοπτέρου «τον σκότωσαν! Δεν είχε καν όπλο!».

«Helicopters over my balcony/If the police can't harass, they wanna smoke every ounce of me» τραγουδά ο Kamasi Washington, ενώ μπροστά στα μάτια μας περνούν κλιπ διαδηλώσεων διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.



Στον δεύτερο στίχο, τη σκυτάλη παίρνει ο Daylyt: «Green jackets, the old cats, feel the heat cliff, eclipse,/Blacks cover the white light, cats stuck in the twilight».

Στα ζενερίκ του βιντεοκλίπ, ο συντριπτικά μεγάλος αριθμός Αφροαμερικανών που σκότωσε η αστυνομία -Tyree Bell, Breonna Taylor, Sandra Bland και άλλοι- ενώ τελευταίο είναι το όνομα του George Floyd.

«Κάποιος με ρώτησε πώς αισθάνομαι» είπε, σε ανακοίνωσή του, ο Terrace Martin. «Τους είπα: πληγωμένος, άφοβος, θυμωμένος, συγκεντρωμένος και πλήρως έτοιμος να προστατεύσω τον εαυτό μου και τους δικούς μου, με κάθε κόστος. Συναντήθηκα με Αφροαμερικανούς που αισθάνονταν το ίδιο και δημιούργησα ένα έργο αλήθειας».

Δείτε το βίντεο: