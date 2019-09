Planet of Zeus: Ακούστε το “Gasoline” από τον επερχόμενο δίσκο τους

Λίγο καιρό πριν, ανακοινώθηκε η δισκογραφική επιστροφή των Αθηναίων heavy rock / metallers Planet of Zeus, τρία χρόνια μετά το πολυσυζητημένο “Loyal to the Pack”. Το πολυαναμενόμενο “Faith in Physics”, είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία μέσω της Heavy Psych Sounds στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, σε μορφή CD, βινυλίου και ηλεκτρονικά στις γνωστές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διανομής.

Μετά το “επαναστατικό μανιφέστο” του πρώτου official video “Revolution Cookbook” στην δημοσιότητα αυτή την φορά δίνουν το opening track του album, υπό τον τίτλο “Gasoline”.

