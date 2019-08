Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

«Οι γαμπροί της Ευτυχίας» σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου στα Βριλήσσια

Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγγραφείς της ελληνικής κωμωδίας ήταν όλοι «παιδιά του πολέμου». Αγαπούσαν με πάθος τη ζωή. Το θέατρο ήρθε και ακούμπησε αργότερα σαν μεγάλη παρηγοριά. Το έργο τους μας ακολουθεί μέχρι σήμερα σε πείσμα της εποχής μας που ντρέπεται για το παρελθόν της γιατί πολύ απλά, δεν το γνωρίζει. Η ελληνική φαρσοκωμωδία δοξάστηκε και θα μας αποκαλύπτει πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας που παραφυλάει κρυφογελώντας για να τρομάξει την περιβόητη στις μέρες μας "σοβαρότητα".

Συντελεστές:



Κείμενο: Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Μουσική & Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου

Χορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στασινοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Τους ρόλους ερμηνεύουν:



Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας, Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης Ισιδώρου

Στο πλαίσιο του 30ου Φεστιβάλ Βριλησσίων 2019.

Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη



Μεταμορφώσεως Σωτήρος και Υψηλάντου Τηλέφωνο: 210 6871700

27 Αυγούστου 2019

21:00



Εισιτήρια

20€ κανονικό και 15€ μειωμένο (φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ και παιδικό από 6 έως 12 ετών)

Prophets of Rage στο Tae Kwon Do

Όταν οι επαναστάτες του σκληρού ήχου συναντούν τους θρυλικούς εκπροσώπους της rap, τότε μιλάμε για τον ορισμό του supergroup! Prophets of Rage! Τα μέλη των Rage Against the Machine και Audioslave, Tom Morello, Tim Commerford και Brad Wilk, ενώνουν τις γροθιές τους με τους DJ Lord και Chuck D των Public Enemy και τον B Real των Cypress Hill.

Αποτέλεσμα: ένα δυναμικό συγκρότημα που έρχεται για να μας αφυπνήσει στην σημαντικότερη χρονική στιγμή!

Το 2016 η πολιτική κρίση στην Αμερική με την απειλητική εμφάνιση του Donald Trump έστρεψε την προσοχή στις αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου. Εν μέσω φόβου και σκοταδισμού, οι Prophets of Rage τολμούν να μην σταθούν κάτω από την σκιά που απλώνεται με εφιαλτικούς ρυθμούς πάνω από την αμερικανική ήπειρο. Απέναντι λοιπόν στο περίφημο "τραμπικό" σύνθημα "Make America Great Again", εκείνοι μας προκαλούν με το δικό τους "Make the World Rage Again!

Σε συνέντευξή του, ο Morello δηλώνει πως "οι επικίνδυνοι καιροί απαιτούν επικίνδυνα τραγούδια"! Και αυτό ακριβώς κάνουν οι Prophets of Rage, έρχονται σαν θύελλα στην σκηνή, ενωμένοι σε μια γροθιά, δημιουργούν και αφυπνίζουν συνειδήσεις!

Έναν χρόνο μετά την δημιουργία τους, η κυκλοφορία του ομότιτλου album τους αποσπά διθυραμβικές κριτικές και στέλνει ηχηρό μήνυμα πως οι Prophets of Rage ήρθαν για να μείνουν! Αντλώντας όλα τα στοιχεία που έκαναν τους RATM, Cypress Hill και Public Enemy πρωτοπόρους, οι Prophets of Rage ασκούν κριτική, παρακινούν και αποδεικνύουν πως οι μύθοι είναι αληθινοί!

Γυμναστήριο Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do)

Αεροπόρου Αριστοτέλη Μοραΐτη

27 Αυγούστου 2019

19:00

Εισιτήρια

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 29€

«Το τάβλι» με τους Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου



Το Δη.Πε.Θέατρο Κοζάνης παρουσιάζει σε καλοκαιρινή περιοδεία την κωμωδία του Δημήτρη Κεχαΐδη την Τρίτη 27 Αυγούστου στις 9.15 μ.μ.



Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης σε μια παρτίδα δεξιοτεχνίας σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη παρουσιάζουν Το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη. Μια κωμωδία χαρακτήρων, που αποδίδεται γλαφυρά η νεοελληνική πραγματικότητα και το ενδόμυχο όνειρο του νεοέλληνα «να πιάσει την καλή».

Ο Φώντας (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) και ο Κόλιας (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) δυο φίλοι και κουνιάδοι, κάθονται ένα ζεστό αυγουστιάτικο απόγευμα μετά από ένα μεσημεριανό ύπνο, την ώρα του ιερού απογευματινού καφέ στη βεράντα τους και συζητούν πως θα πιάσουν την καλή και θα γλυτώσουν από τη φτώχεια τους. Το σχέδιο «όπως πάντα» καλά οργανωμένο και σίγουρο, μας δείχνει όλο το νεοελληνικό όνειρο που πλάθεται από ευτελή υλικά. Οι δυο ήρωες μας, ο Φώντας, άνθρωπος της πιάτσας και ο Κόλιας πρώην αντιστασιακός και νυν λαχειοπώλης, ονειρεύονται να στήσουν μαζί μια κομπίνα, με στόχο τα μεγάλα κέρδη και την είσοδο στην υψηλή κοινωνία. Δύο χαρακτήρες αυθεντικοί, λαϊκοί, οικείοι, αναγνωρίσιμοι, τραγικοί και κωμικοί συνάμα, συνοψίζουν την ουσία της νεοελληνικής φιλοσοφίας.

«Δον Ζουάν» του Μολιέρου στο Θέατρο Βράχων



27 Αυγούστου – Βύρωνας, Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»



Ο Δον Ζουάν επιστρέφει στην Αθήνα μετά την περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Θέμης Μουμουλίδης με τον Νίκο Κουρή στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ρόλο της Ελβίρας και τον Μάκη Παπαδημητρίου στον ρόλο του Σγαναρέλ.



Στον Δον Ζουάν, ο Μολιέρος πραγματεύεται έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους, δίνοντας την ισχυρότερη λογοτεχνική ενσάρκωση του θρυλικού ήρωα και ένα από τα πιο γοητευτικά όσο και αινιγματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



Προκλητικό μείγμα κοινωνικής σάτιρας και μεταφυσικής ανησυχίας, το έργο που υπήρξε αντικείμενο σκανδάλου και λογοκρισίας από την πρώτη κιόλας παρουσίασή του και πολεμήθηκε στην εποχή του όσο κανένα, διατηρεί μέχρι σήμερα το σφρίγος και την ανατρεπτική του δύναμη.



Η παράσταση είναι μια παραγωγή της 5ης Εποχής του σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη που έχει στο ενεργητικό του, πολλές παραγωγές υψηλού επιπέδου και αισθητικών απαιτήσεων και επί σειρά ετών παρουσιάστηκαν με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Δελφινάριο



Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο Σεφ της! Και ναι! Ο Σεφ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας απλός Σεφ! Είναι ο Master Σεφ! Για την ακρίβεια, είναι ο MAster του γέλιου Σεφερλής Μάρκος!

Ο οποίος και εφέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ του είδους στο πλήρως ανακαινισμένο (οπτικοακουστικά και όχι μόνο) θέατρο Δελφινάριο.

Ένας 30μελής θίασος, κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σεφερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής



Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ



Συμμετέχει 16μελές μπαλέτο



