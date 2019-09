Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Μάριος Φραγκούλης και Big Band Orchestra «Blue Skies» στο Ηρώδειο

Μετά τις επιτυχημένες, sold out εμφανίσεις του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο "P.S. I Love You" ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει για την καθιερωμένη μεγάλη του συναυλία στο Ηρώδειο, στο ίδιο φρέσκο κλίμα της Big Band αλλά με ανανεωμένο ρεπερτόριο και τη συμμετοχή της σπουδαίας Jazz ντίβας Tammy McCan!

Ο Μάριος Φραγκούλης παίζει σε ρυθμούς Jazz και Swing με τον έρωτα και τον χρόνο σε μία καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη ρυθμό και μελωδία! Με το χαρακτηριστικό ήχο της Big Band, σε έντονους ρυθμούς, γεμάτους ευεξία, ο Μάριος Φραγκούλης και η Big Band ορχήστρα του έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 31 Αυγούστου για να μας συνεπάρουν μέσα από μία πανδαισία διαχρονικών τραγουδιών κορυφαίων ερμηνευτών από τον Frank Sinatra και την Ella Fitzgerald, μέχρι τους Dean Martin και NatKing Cole. Είναι επί της ουσίας η πρώτη φορά, μετά την εμφάνιση του Frank Sinatra στην Ελλάδα που παρουσιάζεται ζωντανά το "American Song Book". "Strangers in the Night", "Unforgettable", "Mona Lisa", "When I fall in love", "Autumn leaves", "Dream a little dream of me" αλλά και "I get a kick out of you", "My baby just cares for me", "Blue Skies", "So in love" (τραγούδι που ερμήνευσε ο Μάριος μαζί με τη Lara Fabian στην ταινία Delovely) είναι μόνο λίγα από τα τραγούδια που θα ξεδιπλώσει ο Μάριος, μέσα από μία αστραφτερή παράσταση γεμάτη πάθος και θεατρική δεξιοτεχνία!

Μαζί του θα είναι, ως special guest, η μοναδική ερμηνεύτρια Tammy McCann, προερχόμενη από τα μεγαλύτερα Jazz φεστιβάλ με εξαιρετικές κριτικές. Η βελούδινη φωνή της κρατάει πάντα την ένταση της ερμηνείας και της μουσικής που τραγουδάει, με πιο δυνατό παράδειγμα την ερμηνεία της στο τραγούδι της Nina Simone "Black Is The Color". Αυτή είναι η Tammy McCann, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, την οποία έχει ως προστατευόμενή της η DeeDee Bridgewater, μια φωνή που πατάει στα χνάρια της Mahalia Jackson και της Nina Simone χαράζοντας τον δικό της δρόμο, και την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο πλάι του Μάριου Φραγκούλη, στη σκηνή του Ηρωδείου.

Μάριος Φραγκούλης & Big Band Orchestra "Blue Skies". 31 Αυγούστου, μια μοναδική συναυλία, στο πιο ωραίο θέατρο της πόλης! Μία βραδιά με swing ενθουσιασμό, πάθος, μαγεία ή αλλιώς με όλα τα κλασικά συμπτώματα του έρωτα υπό τους ήχους της σαγηνευτικής φωνής του διεθνούς τενόρου συνοδευόμενου από 25 μουσικούς επί σκηνής και υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού.

Διακεκριμένη Ζώνη: 90€



Α ζώνη: 70€

Β ζώνη: 60€

Γ ζώνη: 50€

Άνω Διάζωμα: 30€

Μειωμένα: 20€

Ειδική ζώνη: 20€

Περιορισμένης ορατότητας: 20€

*2€ από κάθε εισιτήριο θα διατίθενται στους σκοπούς του «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στον Ωρωπό

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θα μας τραγουδήσει, πέρα από μια επιλογή από τα αγαπημένα μας διαχρονικά τραγούδια-σταθμούς, και κομμάτια και από το νέο του δίσκο «Μπλέξαμε» που κυκλοφορεί αρχές Ιουνίου από την Rain Music, σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου, του Οδυσσέα Ιωάννου και της Σάννυ Μπαλτζή με μουσική του ίδιου, του Χριστόφορου Κροκίδη και του Αντρέα Αποστόλου.

Με τη νέα του δισκογραφική δουλειά που φέρει το μοναδικό του στίγμα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρίσκει την ευκαιρία να μας "μιλήσει" για το σήμερα, για όλα αυτά που μας συγκινούν και μας προβληματίζουν, για τον έρωτα, την κοινωνία, τους φόβους μας, το όνειρο.

Μαζί του οι:

Βιολί - τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη

Πιάνο / keyboards: Αντρέας Αποστόλου

Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης,

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου

Κιθάρες: Γιάννης Αυγέρης

Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Μπίτος, Λυσιέν Κλίμης

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας

Ενορχήστρωση: Αντρέας Αποστόλου

Φωτογραφίες: Γιάννης Μαργετουσάκης

Γραφιστική επιμέλεια: Μάνος Σαλούστρος

Προσέλευση: 20.30

Χώρος: Παλιές Φυλακές Ωρωπού

Καπανδρίτι - Κάλαμος - Ωρωπός - Χαλκούτσι

31 Αυγούστου 2019

21:30



Εισιτήρια

Προπώληση 12€

Ταμεία 15€

«Shirley Valentine» του Willy Russel εκ νέου στο Θέατρο Χυτήριο



Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει τη γλυκόπικρη κωμωδία - μονόλογο του Willy Russell.

Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι μια γυναίκα λίγο μετά τα 50, μάνα δύο παιδιών που έχουν τη δική τους πλέον ζωή και σύζυγος ενός άνδρα που η σχέση τους χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων. Μόνη της "συντροφιά", σαν φανταστικός φίλος θα λέγαμε, ο τοίχος της κουζίνας της. Μέχρι τη μέρα που μία ασήμαντη αφορμή την ξυπνάει και αποφασίζει να ξαναβρεί τον εαυτό της, να ξανανιώσει ζωντανή. Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνωριμία, θα συνθέσουν το σκηνικό της δικής της επανάστασης απέναντι σε όσα την καταπίεζαν. Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η επανάσταση; Θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το μέσα της και τους δικούς της ανθρώπους; Και τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή;

Συντελεστές:



Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Κοστούμια/Ενδυματολόγος: Ελένη Μπλέτσα

Μουσική: Alter Ego

Φωτογραφίες: Zak Viemon

Makeup: Golden Rose

Μαγιό: Crool Swimwear

Ρούχα: Demetris by Dawood, Maison Faliacos, Tony Vernis, SnS Athens

Κοσμήματα: Je Vole handmade jewels

Hair Styling: MIRO & MIRO

Μακιγιάζ Σταυρούλα Σγουρού

Σίρλεϋ Βαλεντάιν η Μπέσυ Μάλφα.



Πολυχώρος Χυτήριο



31 Αυγούστου 2019 Σάββατο 21:15

1 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 21:15

7 Σεπτεμβρίου 2019 Σάββατο 21:15

8 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 21:15

31 Αυγούστου 2019 - 8 Σεπτεμβρίου 2019



Εισιτήρια



Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: 12€

ΑμεΑ δωρεάν

«Δον Ζουάν» του Μολιέρου στο Θέατρο Θανάσης Βέγγος

Στον Δον Ζουάν, ο Μολιέρος πραγματεύεται έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους, δίνοντας την ισχυρότερη λογοτεχνική ενσάρκωση του θρυλικού ήρωα και ένα από τα πιο γοητευτικά όσο και αινιγματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Ο Μολιέρος οδηγεί στα άκρα το προφίλ του ακόλαστου ήρωα. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τα ερωτικά επιτεύγματα του Δον Ζουάν στη φιλοσοφία του. Τον προικίζει με οξύνοια που του επιτρέπει να δικαιολογεί τις πράξεις του μέσα από τον αδιαφιλονίκητο ορθολογισμό ενός ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει την υποκρισία της κοινωνίας που τον περιβάλλει. Γι’ αυτόν, διαρκής αναζήτηση της ηδονής ουσιαστικά σημαίνει διεκδίκηση της απόλυτης ελευθερίας με την αποτίναξη κάθε συναισθηματικού, ηθικού, κοινωνικού, οικογενειακού και θρησκευτικού φραγμού. Συνθέτει έτσι το απόλυτα σαγηνευτικό αλλά και επίφοβο πορτρέτο ενός προβοκάτορα, που υπονομεύει θεσμούς, κανόνες και αξίες και παραβιάζει κοινωνικά ταμπού, προκαλώντας τη συντηρητική κοινωνία κάθε εποχής.

Προκλητικό μείγμα κοινωνικής σάτιρας και μεταφυσικής ανησυχίας, το έργο που υπήρξε αντικείμενο σκανδάλου και λογοκρισίας από την πρώτη κιόλας παρουσίασή του και πολεμήθηκε στην εποχή του όσο κανένα, διατηρεί μέχρι σήμερα το σφρίγος και την ανατρεπτική του δύναμη.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνικό: Παναγιώτα Κοκόρου

Μουσική: Νίκος Πλατύραχος

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Κινησιολογία: Σεσίλ Μικρούτσικου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Παναγιωτοπούλου

Βοηθός κινησιολόγου: Νικολέττα Καρμίρη

Διεύθυνση Παραγωγής: Νόρα Φαγά

Artwork: Γεωργία Αλεβιζάκη

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγούρου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Κουρής, Ζέτα Μακρυπούλια, Μάκης Παπαδημητρίου, Δημήτρης Καραμπέτσης, Ηρώ Μπέζου, Γιάννης Σοφολόγης, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννης Καπελέρης, Ελίζα Σκολίδη.

Στο πλαίσιο του "Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2019" του Δήμου Κορυδαλλού.

Δημοτικό Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος»

Πλαταιών και Χειμάρας

31 Αυγούστου 2019

20:30

Εισιτήρια

18€ γενική είσοδος

15€ φοιτητές, παιδικό από 7-15 ετών, άνω των 65

12€ ανέργων, Α.ΜΕ.Α

«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Δελφινάριο



Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο Σεφ της! Και ναι! Ο Σεφ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας απλός Σεφ! Είναι ο Master Σεφ! Για την ακρίβεια, είναι ο MAster του γέλιου Σεφερλής Μάρκος!

Ο οποίος και εφέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ του είδους στο πλήρως ανακαινισμένο (οπτικοακουστικά και όχι μόνο) θέατρο Δελφινάριο.

Ένας 30μελής θίασος, κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σεφερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής



Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ



Συμμετέχει 16μελές μπαλέτο



«Οι γαμπροί της Ευτυχίας» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη στις Αχαρνές

Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγγραφείς της ελληνικής κωμωδίας ήταν όλοι «παιδιά του πολέμου». Αγαπούσαν με πάθος τη ζωή. Το θέατρο ήρθε και ακούμπησε αργότερα σαν μεγάλη παρηγοριά. Το έργο τους μας ακολουθεί μέχρι σήμερα σε πείσμα της εποχής μας που ντρέπεται για το παρελθόν της γιατί πολύ απλά, δεν το γνωρίζει. Η ελληνική φαρσοκωμωδία δοξάστηκε και θα μας αποκαλύπτει πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας που παραφυλάει κρυφογελώντας για να τρομάξει την περιβόητη στις μέρες μας "σοβαρότητα".

Συντελεστές:



Κείμενο: Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Μουσική & Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου

Χορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στασινοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Τους ρόλους ερμηνεύουν:



Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας, Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης Ισιδώρου.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού στις Αχαρνές».

Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Βωμού Αρτέμιδος

31 Αυγούστου 2019

21:00



Εισιτήρια

20€ κανονικό και 15€ μειωμένο (φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ και παιδικό από 6 έως 12 ετών)

«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος

«Το δικό μας σινεμά», το θεατρικό μιούζικαλ με την υπογραφή του συγγραφικού δίδυμου των μεγάλων επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα και τις ευφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό Θέατρο Άλσος.

Εξαιρετικές ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, χορός και 1.000 κοστούμια, μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ήχο και φώτα τελευταίας τεχνολογίας, δίνουν το στίγμα της παράστασης.

«Το δικό μας σινεμά», είναι η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του '60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του '70.

O Πέτρος (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου και κάνει τις πρώτες του ταινίες στη δεκαετία του ’50. Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα (Κατερίνα Λέχου) η οποία είναι σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. Η Μιράντα έχει μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της, τη Δανάη (Ευγενία Σαμαρά).



Η Μαίρη (Δέσποινα Βανδή) είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια που στη δεκαετία του '50 κάνει ρόλους σε ταινίες του άντρα της, Γιώργου (Κώστας Κόκλας) που είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης.



Όταν ο Πέτρος και η Μαίρη συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια ταινία του Γιώργου αρχίζει μια ιστορία με έρωτες, ανταγωνισμούς, φιλοδοξίες και διαψεύσεις.



Η ιστορία αυτή κρατάει μέχρι το ΄77 τη χρονιά που πεθαίνει ο Φιλοποίμενας Φίνος και στην ουσία λήγει η ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γύρω από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα περιστρέφεται ένας ολόκληρος κόσμος από καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στα στούντιο της Φίνος Φιλμ.

«Η μικρή μας πόλη» στο θέατρο Λαμπέτη



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, με οδηγό την ιστορική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, την θεατρική αφήγηση του Χρήστου Φερεντίνου, τη σύμπραξη ενός έμπειρου θιάσου αλλά και με την συμμετοχή αποφοίτων και μαθητών της δραματικής σχολής «Ίασμος» δημιουργεί ένα σύμπαν επιθυμίας και μνήμης που αναδημιουργεί μικρές αλλά αξιοσημείωτες καθημερινές στιγμές και αναδεικνύει την ευαίσθητη ματιά του συγγραφέα και την αγάπη του για τον άνθρωπο που μοχθεί, ερωτεύεται, ανησυχεί και συνεισφέρει με το ήθος του, τις δικές του δυνάμεις και τις αξίες του, στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου κόσμου.

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που ζούμε, όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται.

Ο έρωτας, η φιλία, η ενηλικίωση, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, τα ατομικά και συλλογικά όνειρα της κοινωνίας, η απλή καθημερινή ζωή μιας πόλης, αλλά και όλος ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων είναι τα θέματα πού διαπραγματεύεται με γλαφυρό, τρυφερό αλλά και αστείο τρόπο ο τιμημένος με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Θόρντον Γουάιλντερ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



