Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Florence and the Machine live στο Ηρώδειο



Οι Florence & Τhe Machine, το μουσικό φαινόμενο που έχει συναρπάσει κοινό και κριτικούς, έρχονται στην Ελλάδα στον πιο ταιριαστό χώρο που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς. Λίγη ώρα μετά την δύση του ηλίου, οι Florence & Τhe Machine θα ανέβουν στην σκηνή του Ηρωδείου και από εκεί θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μία μαγική και πολυαναμενομενη μουσική βραδιά!

Η Flo, όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, δεν έχει σταματήσει να περιοδεύει από τον Αύγουστο του 2018. Θα είναι headliner του φετινού Sziget Festival, έχοντας ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της περιοδείας της και κανονικά θα έπρεπε ήδη να σχεδιάζει τις φετινές διακοπές της. Ήταν άλλωστε μια χρονιά γεμάτη σκληρή δουλειά: την κυκλοφορία του νέου της δίσκου Ηigh As Hope διαδέχτηκε μια εξίσου επιτυχημένη περιοδεία σε ορισμένα shows της οποίας τη συνόδευσαν η Billie Elish και ο Kamashi Washighton. Οι κριτικές, όπως πάντα, εγκωμιαστικές.

Όμως η Florence αποφάσισε να αφήσει τις διακοπές της να περιμένουν για να αφιερωθεί στις ετοιμασίες του show της στο Ηρώδειο! Ο John Cale, με τον οποίο έδωσαν μια κοινή συνέντευξη πρόσφατα, της είχε πει "work is more fun than fun" και εκείνη το αποδεικνύει στην πράξη: αφού εμφανίστηκε σε Αμερική, Ευρώπη και Ωκεανία, σκέπτεται με ανυπομονησία τη βραδιά αυτή στην Ελλάδα, για να κλείσει τον κύκλο του High As Hope σ' αυτόν τον εξαιρετικό χώρο.

Η Florence είναι η καλλιτέχνις, που σέβεται τον Nick Cave, την Patti Smith, την Pj Harvey. Η μουσική της σημάδεψε τον καταληκτικό κύκλο της δημοφιλέστερης τηλεοπτικής σειράς "Game of Thrones" και μας έκανε να νιώσουμε σαν τη "Jenny of Oldstones", να συμφιλιωθούμε με τις απώλειες και τα φαντάσματά μας. Η ίδια χορογράφησε μαζί με τον διάσημο χορογράφο Akram Khan το βιντεοκλίπ "Big God". Είναι η καλλιτέχνις, που μας προσφέρει τον καλύτερο τρόπο να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2019, μαζί της, στο Ηρώδειο.

Οι Florence & Τhe Machine θα πραγματοποιήσουν και τρίτη συναυλία στο Κλειστό Γαλατσίου, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Χρηστικές πληροφορίες για τη συναυλία Florence and the Machine στο Ηρώδειο 19/9 και 22/9:

Έναρξη προσέλευσης: 19:30

Οι πόρτες κλείνουν στις 21:00



Florence and The Machine on stage: 21:05

Χρηστικές πληροφορίες για τη συναυλία Florence and the Machine στο Γαλάτσι 21/9:

Έναρξη προσέλευσης: 19:30

Florence and The Machine on stage: 21:35



Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)



21 Σεπτεμβρίου 2019 Σάββατο 21:35

Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)



19 Σεπτεμβρίου 2019 Πέμπτη 21:05



22 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 21:05



19 Σεπτεμβρίου 2019 - 22 Σεπτεμβρίου 2019



Εισιτήρια



Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 55€ και φθάνουν τα 170€.

«Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλλο στο Εθνικό Θέατρο



Μια παράσταση βασισμένη σε ένα θέμα του Luigi Pirandello και τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

Ένας θίασος προσπαθεί να διασκευάσει σε θεατρικό έργο το διήγημα του ίδιου του Λουίτζι Πιραντέλλο Αντίο Λεονόρα!. Οι σκηνοθετικές εντολές δημιουργούν ασάφεια για τους ηθοποιούς, οι οποίοι στο μεταξύ ταυτίζονται τόσο πολύ με τους ρόλους τους, ώστε διώχνουν τον σκηνοθέτη, προκειμένου να ζήσουν τις ζωές των χαρακτήρων που υποδύονται! Η δύναμη του δημιουργήματος έναντι του δημιουργού του είναι σχήμα ουσιώδες για την τέχνη, αλλά και για τον Λουίτζι Πιραντέλλο. Το έργο μοιάζει να γεννήθηκε για ν’ αποτυπώσει αυτή την εκρηκτική σχέση. Συμπληρώνει την τριλογία του συγγραφέα υπό τη μορφή "θεάτρου μέσα στο θέατρο" για το πλέον αγαπημένο του θέμα: τη σύγχυση της φαντασίας με την πραγματικότητα.

Συντελεστές:



Μετάφραση -Διασκευή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος

Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Διασκευή – Προσαρμογή – Ενορχήστρωση Μουσικής: Νίκος Κυπουργός

Σχεδιασμός Ήχου - Ενορχήστρωση: Στάθης Σκουρόπουλος *

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Κίνηση - Χορογραφίες: Βάλια Παπαχρήστου

Συνεργασία στη διασκευή: Μαρία Βαρδάκα, Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας

Μουσική Διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μαρία Βαρδάκα

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Εύα Οικονόμου Βαμβακά

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρίνα Κωνιού

Βοηθός Ενδυματολόγου: Μάριος Παναγιώτου

Φωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Κινηματογραφικά:



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος - Άγγελος Παπαδόπουλος

Διευθυντής φωτογραφίας – ειδικά εφέ : Άγγελος Παπαδόπουλος

Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου

* Η σύνθεση - ενορχήστρωση μέρους της μουσικής, κυρίως για την υπόκρουση στην πρόζα, έγινε από τον Στάθη Σκουρόπουλο.

Διανομή:

Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, Μαρία Βαρδάκα, Γιάννης Βογιατζής, Δημήτρης Κακαβούλας, Δημήτρης Μαυρίκιος, Γιώργος Μπένος, Ράνια Οικονομίδου, Εύα Οικονόμου-Βαμβακά, Στέφανος Παπατρέχας, ΓιούλικαΣκαφιδά, Νεκτάριος Φαρμάκης Λυδία Φωτοπούλου

Συμμετοχή από την οθόνη: Νίκος Καραθάνος

Τραγούδι live: Λιλή Νταλανίκα*

Συμμετέχουν: Γιάννης Αρτεμισιάδης, Μιχάλης Αρτεμισιάδης και οι μικροί Βαγγέλης Λυκούδης, Στέλιος Πανταγιάς

*τραγούδι (ηχογραφήσεις): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Καραθάνος, Λιλή Νταλάκα, Ράνια Οικονομίδου, Στέφανος Παπατρέχας.

Εθνικό Θέατρο - Κτήριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00

«Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ στο Χαλάνδρι

Ένας ύμνος στην αγάπη, τη ζωή και τον έρωτα χωρίς φραγμούς. Η Ρένα, το τελευταίο βιβλίο του Αύγουστου Κορτώ, γίνεται θεατρικό σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, με την Υρώ Μανέ στον ομώνυμο ρόλο.

Μια ομάδα ρεπόρτερ-συγγραφέων γνωρίζουν τη Ρένα τη Σμυρνιά στο Athens Pride Parade. Η Ρένα τους καλεί σπίτι της και με τον δικό της μοναδικό τρόπο, ξετυλίγει το νήμα της περιπετειώδους ζωής της. Μέσα από τη σπαρταριστή αφήγησή της, αποφασίζει να τους μοιράσει ρόλους, κι έτσι οι νέοι που την ακολούθησαν αρχίζουν να "υποδύονται" τους μεγάλους έρωτες της ταραγμένης της ζωής.

Η Ρένα, στο κλαρί από τα γεννοφάσκια της, μας παίρνει μαζί της στο ταξίδι της ζωής της και της ιστορίας της Ελλάδας από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εικόνες, μουσικές και τραγούδια ολόκληρου του 20ού αιώνα.

Συντελεστές:



Συγγραφέας: Αύγουστος Κορτώ

Θεατρική διασκευή: Στελιος Χατζηαδαμίδης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Σκηνικά-κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Επιμέλεια κίνησης: Φρόσω Κορρού

Video: Στέφανος Παπαδόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτης: Θάλεια Γρίβα

Βοηθός σκηνογράφου – Ενδυματολόγου: Μαρία Παπαδοπούλου

Βοηθός φωτιστή: Στέβη Κουτσοθανάση

Φωτογραφίες: Μαντώ Βασίλη

Επιμέλεια μακιγιάζ φωτογράφισης και video: Ευάγγελος Κοντομούς

Σχεδιασμός αφίσας: Θωμάς Παλυβός

Στον ρόλο της Ρένας η Υρώ Μανέ.

Συμπρωταγωνιστούν:

Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φάμης, Μιχάλης Αβρατόγλου.

Μαζί τους στη σκηνή οι μουσικοί Παναγιώτης Τσεβάς και Κώστας Νικολόπουλος.

Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 2106897459

19 Σεπτεμβρίου 2019

21:00



Εισιτήρια

Κανονικό: 18€

Φοιτητικό, άνω των 65: 15€

Ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων: 13€

«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Δελφινάριο

Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο Σεφ της! Και ναι! Ο Σεφ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας απλός Σεφ! Είναι ο Master Σεφ! Για την ακρίβεια, είναι ο MAster του γέλιου Σεφερλής Μάρκος!

Ο οποίος και εφέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ του είδους στο πλήρως ανακαινισμένο (οπτικοακουστικά και όχι μόνο) θέατρο Δελφινάριο.

Ένας 30μελής θίασος, κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σεφερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής



Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ



Συμμετέχει 16μελές μπαλέτο



«Στέλλα κοιμήσου» του Γιάννη Οικονομίδη στο Κηποθέατρο Παπάγου



Το έργο «Στέλλα κοιμήσου» γράφτηκε με τη δημιουργική συμμετοχή των ηθοποιών της παράστασης κατά τη διάρκεια των προβών. Κάθε παράσταση είναι ξεχωριστή, καθώς ο διάλογος διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό ζωντανά στη σκηνή, με βάση ένα συγκεκριμένο σενάριο.

Σε μια οικογένεια όπου ο νόμος του πατέρα-αφέντη εφαρμόζεται με «μαφιόζικες»μεθόδους, η Στέλλα αρνείται να παντρευτεί αυτόν που της επιβάλλεται από το περιβάλλον της και επιμένει για το αυτονόητο δικαίωμα της προσωπικής επιλογής. Ο έρωτας όμως, ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση ατομικής ελευθερίας, ακυρώνεται μπροστά στο συμφέρον, που υποχρεώνει σε υποταγή στις ειλημμένες αποφάσεις. Αξιοπρέπεια, ηθική τάξη και συναισθήματα θεωρούνται πολυτέλεια. Με αφορμή έναν απαγορευμένο έρωτα, το έργο καταγράφει τη σημερινή πραγματικότητα και ανατέμνει έναν κόσμο εδραιωμένο στο ψέμα, το χρήμα, τη χυδαιότητα και το έγκλημα. Το όνειρο της κοινωνικής ανόδου και της υλικής ευμάρειας εξουδετερώνει κάθε αξία και διαβρώνει συμπεριφορές και συνειδήσεις.

Συντελεστές:

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία : Γιάννης Οικονομίδης

Επιμέλεια κειμένου: Βαγγέλης Μουρίκης

Σχεδιασμός φωτισμών : Bασίλης Κλωτσοτήρας

Βοηθός σκηνοθέτη/επιμέλεια κίνησης: Αντώνης Ιορδάνου

Σκηνογραφία : Ioυλία Σταυρίδου

Ενδυματολόγος : Γιούλα Ζωϊοπούλου

Μουσική : Μπάμπης Παπαδόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί:



Αντώνης Ιορδάνου (Θείος Τάκης)

Ιωάννα Κολλιοπούλου (Στέλλα Γερακάρη)

Μάγια Κώνστα (Θεία Βάσω)

Καλλιρρόη Μυριαγκού (Ελένη Γερακάρη)

Γιάννης Νιάρρος (Γιώργος Γερακάρης)

Θάνος Περιστέρης (Μάριος Αγγελής)

Στάθης Σταμουλακάτος (Αντώνης Γερακάρης)

Έλλη Τρίγγου (Ανθή Γερακάρη)

Η παράσταση είναι κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών.

Κηποθέατρο Παπάγου



19 Σεπτεμβρίου 2019 Πέμπτη 21:00



Εισιτήρια



Γενική είσοδος: 20€



Κάρτα δημότη/φοιτητικό/άνω των 65/ανέργων/πολύτεκνων: 17€

«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος

«Το δικό μας σινεμά», το θεατρικό μιούζικαλ με την υπογραφή του συγγραφικού δίδυμου των μεγάλων επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα και τις ευφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό Θέατρο Άλσος.

Εξαιρετικές ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, χορός και 1.000 κοστούμια, μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ήχο και φώτα τελευταίας τεχνολογίας, δίνουν το στίγμα της παράστασης.

«Το δικό μας σινεμά», είναι η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του '60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του '70.

O Πέτρος (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου και κάνει τις πρώτες του ταινίες στη δεκαετία του ’50. Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα (Κατερίνα Λέχου) η οποία είναι σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. Η Μιράντα έχει μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της, τη Δανάη (Ευγενία Σαμαρά).



Η Μαίρη (Δέσποινα Βανδή) είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια που στη δεκαετία του '50 κάνει ρόλους σε ταινίες του άντρα της, Γιώργου (Κώστας Κόκλας) που είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης.



Όταν ο Πέτρος και η Μαίρη συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια ταινία του Γιώργου αρχίζει μια ιστορία με έρωτες, ανταγωνισμούς, φιλοδοξίες και διαψεύσεις.



Η ιστορία αυτή κρατάει μέχρι το ΄77 τη χρονιά που πεθαίνει ο Φιλοποίμενας Φίνος και στην ουσία λήγει η ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γύρω από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα περιστρέφεται ένας ολόκληρος κόσμος από καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στα στούντιο της Φίνος Φιλμ.

«Η μικρή μας πόλη» στο θέατρο Λαμπέτη



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, με οδηγό την ιστορική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, την θεατρική αφήγηση του Χρήστου Φερεντίνου, τη σύμπραξη ενός έμπειρου θιάσου αλλά και με την συμμετοχή αποφοίτων και μαθητών της δραματικής σχολής «Ίασμος» δημιουργεί ένα σύμπαν επιθυμίας και μνήμης που αναδημιουργεί μικρές αλλά αξιοσημείωτες καθημερινές στιγμές και αναδεικνύει την ευαίσθητη ματιά του συγγραφέα και την αγάπη του για τον άνθρωπο που μοχθεί, ερωτεύεται, ανησυχεί και συνεισφέρει με το ήθος του, τις δικές του δυνάμεις και τις αξίες του, στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου κόσμου.

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που ζούμε, όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται.

Ο έρωτας, η φιλία, η ενηλικίωση, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, τα ατομικά και συλλογικά όνειρα της κοινωνίας, η απλή καθημερινή ζωή μιας πόλης, αλλά και όλος ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων είναι τα θέματα πού διαπραγματεύεται με γλαφυρό, τρυφερό αλλά και αστείο τρόπο ο τιμημένος με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Θόρντον Γουάιλντερ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή στον Πολυχώρο Αθηναΐς

Η τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» ανήκει στα αρτιότερα λογοτεχνικά είδη και ο Σοφοκλής με αυτή την τραγωδία έδειξε το μεγαλείο της σκέψης και δημιουργίας του. Το έργο χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη ιστορία μυστηρίου παγκοσμίως. Στον "Οιδίποδα Τύραννο" ο Σοφοκλής αναπτύσσει με αριστοτεχνία όλες τις ψυχολογικές μεταπτώσεις των ηρώων του.

Ο Λάιος, βασιλιάς της Θήβας, αποκτά με την γυναίκα του, Ιοκάστη, ένα αγόρι, τον Οιδίποδα. Ο χρησμός λέει ότι το παιδί αυτό θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του. Γι’ αυτό το αφήνουν στο δάσος να πεθάνει όμως το παιδί ζει και μεγαλώνει στο παλάτι της Κορίνθου. Μετά από χρόνια, θα σκοτώσει τον πατέρα του, θα παντρευτεί τη μητέρα του, θα κάνει μαζί της παιδιά και θα γίνει βασιλιάς της Θήβας. Η μοίρα όμως, που είναι βασικό στοιχείο της δραματουργίας στον Σοφοκλή, θα παίξει το δικό της παιχνίδι. Όλα θα μαθευτούν και το τραγικό τέλος δεν είναι μακριά.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπιμπή

Μετάφραση: Κατερίνα Μιχελή

Μουσική: Παντελής Πιλάβιος

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Video art: Βαγγέλης Μειμέτης

Φωτογραφίες: Νικολέττα Γιαννούλη

Παραγωγή: Φιμονόη

Παίζουν:

Παναγιώτης Ταρνάρης, Νίκος Σταματόπουλος, Γιάννης Παπαθύμνιος, Νίκος Αναστασόπουλος, Νίκος Χριστοφυλλάκης, Νικήτας Αναστόπουλος, Τίνα Παπακωνσταντίνου, Κρισάνα Αλεφαντινού

Με αγγλικούς και γαλλικούς υπέρτιτλους.

Διάρκεια: 105 λεπτά (με 15λεπτο διάλειμμα)

Πολυχώρος Αθηναΐς

Πέμπτη 20:30

30 Μαΐου 2019 - 26 Σεπτεμβρίου 2019

Εισιτήρια

Α Ζώνη: €25, €22 (προσφορά 4+ ατόμων), Β Ζώνη: €22, €18 (προσφορά 4+ ατόμων)