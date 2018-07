Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.







Θέατρο Express «Στάσεις και Παραστάσεις» στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στο Γκάζι

















Aφετηρία θα είναι το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στο Γκάζι, στις 5 - 6 Ιουλίου.





Συντελεστές:





Παίζουν οι ηθοποιοί:





«Πέτρες στις τσέπες του» στο Κηποθέατρο Παπάγου





5 Ιουλίου 2018

















Συντελεστές:





Παίζουν οι ηθοποιοί:

















«Ερωφίλη project» στη βίλα Ζωγράφου





Στις 5 Ιουλίου, στις 21.00, θα παρουσιαστεί στη βίλα Ζωγράφου, η πιο γνωστή τραγωδία της κρητικής αναγέννησης του Ρεθυμνιώτη ποιητή, Γεωργίου Χορτάτση σε σκηνοθεσία Θοδωρή Οικονομίδη.



Η «Ερωφίλη project», όπως είναι ο τίτλος της παράστασης ξεκινάει το ταξίδι της με το κοινό από την Αθήνα με πρώτο σταθμό τη βίλα Ζωγράφου ενώ θα περιοδεύσει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.



Μία από τις ιδιαιτερότητες της παράστασης είναι ότι αφηγείται την ιστορία της Ερωφίλης και του Πανάρετου στο φυσικό της περιβάλλον, δηλαδή σε επιβλητικούς χώρους, μεσαιωνικά κάστρα και φρούρια.



«Ερωφίλη project» το χρονικό ενός αιματοβαμμένου έρωτα, σε μια σύγχρονη παράσταση που αναδεικνύει την ομορφιά του ποιητικού λόγου, συνοδευόμενο από ζωντανή μουσική πανδουρίδας, κιθάρας, μαντολίνου, κλαρίνου και κρουστών.



Το έργο αποτελεί την πρόταση μιας νέας μεθόδου θεατρικής αναπαράστασης τέτοιου είδους κειμένων.



Συντελεστές:



Διδασκαλία-σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικό: Θεόδωρος Οικονομίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρα Μοτάκη.



Ερμηνεύουν:



Ερωφίλη: Αμαλία Αρσένη

Φιλόγονος: Κωνσταντίνος Τσιομίδης

Νένα / Ασκιά: Δανάη Λουκάκη

Πανάρετος/ Χάρος / Μαντατοφόρος: Θ. Οικονομίδης



Μουσικοί:



ηλεκτρική κιθάρα- μαντολίνο: Αρετή Κοκκίνου

πνευστά: Δημήτρης Πρόκος

κλασσική κιθάρα, πανδουρίδα: Θ. Οικονομίδης

Κοστούμια: Βασιλική Σίρμα

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξαντροπούλου

Eπεξεργασία κειμένου: Θ. Οικονομίδης





«Τα σκουπίδια» του Γ. Ξανθούλη στην αυλή του θεάτρου Από Κοινού



«Τα σκουπίδια» του Γιάννη Ξανθούλη, το έργο - που γνώρισε τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του ΄80 - είναι μια πικρή σάτιρα για μια πραγματικότητα επίκαιρη ακόμα.



Σκουπίδια είναι τα όνειρα κάποιων ανθρώπων που ζωντανεύουν στη σκηνή για να καυτηριάσουν όσα συμβαίνουν στις ζωές μας χωρίς δική μας υπαιτιότητα.















Σκηνοθεσία: Κοραής Δαμάτης

Μουσική: Φίλιππος Παχνιστής

Διδασκαλία τραγουδιών: Νένη Ζάππα

Χορογραφίες: Άκης Σιδέρης



Παίζουν οι:







Ελένη Γερασιμίδου

Αντώνης Ξένος

Άκης Σιδέρης

Αγγελική Ξένου

Φωνή Πόντικα: Νικολέτα Βλαβιανού



Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή & Σάββατο στις 21.15



Είσοδος με μπίρα ή αναψυκτικό :

12€ & 10€ (φοιτ.,ανεργ.,ΑμΕΑ)



Από Κοινού Θέατρο

Ευπατριδών 4, Γκάζι

(μετρό: Κεραμεικός)

τηλ. 211 4057249







Βιμ Χέντερικς «Mantras» στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής















Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ συνεχίζονται την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 με την παράσταση σύγχρονου μουσικού θεάτρου «Mantras». Πρόκειται για σύνθεση του Βιμ Χέντερικς για υψίφωνο και live electronics και η παγκόσμια πρεμιέρα του έγινε με μια sold-out παράσταση στο Φεστιβάλ Ημέρες Όπερας του Ρόττερνταμ το 2017, στο κλαμπ Maassilo, όπου προσκλήθηκε να το ερμηνεύσει και να το σκηνοθετήσει η Δανάη Μπλέτσα. Στο έργο αυτό ο συνθέτης μελοποιεί ένα κείμενο σε φανταστική γλώσσα, δημιουργώντας έτσι τα δικά του μάντρας. Η υψίφωνος, ως ένα είδος σύγχρονης ιέρειας, βρίσκεται υπερυψωμένη σε ένα γιγαντιαίο φόρεμα, πάνω στο οποίο είναι σχεδιασμένο το γεωμετρικό σχήμα της Σρι Γιάντρα, μιας αφηρημένης έννοιας που χρησιμοποιείται στον βουδισμό ως οδηγός διαλογισμού και ανάπτυξης της συνειδητότητας, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης του Χέντερικς στο εν λόγω έργο. Ερμηνεύουν η Δανάη Μπλέτσα (φωνή, σκηνοθεσία, σύλληψη) και ο Γιόρριτ Ταμμίνγκα (live electronics).





Ώρα έναρξης: 20.30



Φωνή, σκηνοθεσία, σύλληψη: Δανάη Μπλέτσα

Εlectronics: Γιόρριτ Ταμμίνγκα



Τιμές εισιτηρίων 12, 15 €





Φοιτητικό, παιδικό 8 €













Βύρωνας Θεοδωρόπουλος και Μιχάλης Μαθιουδάκης «Στα πλάγια» στο θέατρο Ρεματιάς





Ώρα έναρξης ‘Α Παράστασης: 19.00 ( Ώρα Προσέλευσης 17.30)







Ώρα έναρξης ‘Β Παράστασης: 22.00 (Ώρα προσέλευσης 21.00)



Έχοντας στις αποσκευές της το νέο της άλμπουμ «Ξημερώνει Κυριακή», με διασκευές σε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια έρχεται την Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 στις 9 μ.μ. στο Μαρούσι για να συναντήσει τους φίλους της και μαζί να τραγουδήσουν αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη διαδρομή της αλλά και τραγούδια – σταθμούς σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών.



Με καλοκαιρινή και νοσταλγική διάθεση, η Μελίνα Ασλανίδου στήνει ένα δυνατό μουσικό πρόγραμμα, γεμάτο νέες επιτυχίες, λαϊκές, έντεχνες και παραδοσιακές μελωδίες με σκοπό να ταξιδέψει τους φίλους της στο χτες και στο σήμερα.













Η Νάνα Μούσχουρη στο Ηρώδειο





Η Νάνα Μούσχουρη, ζώντας επί δεκαετίες στην κορυφή, με αμέτρητες εμφανίσεις και απειράριθμες πωλήσεις, έρχεται στο Ηρώδειο, την Πέμπτη 5 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, για να γιορτάσει αυτήν την πορεία, από το «Χάρτινο το φεγγαράκι» του Χατζιδάκι ως τις μεγάλες της διεθνικές επιτυχίες. Όπως λέει η ίδια, «Ένα μύθο θα σας πω»! Και θα είναι πολύ όμορφος.

















Η Angelika Dusk στον Κήπο του Μεγάρου





Μια συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.Μια νέα πρωτοποριακή δράση ξεκινά το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ. Ένα θεατρικό λεωφορείο, με τίτλο «Θέατρο Express» θα ταξιδεύει από γειτονιά σε γειτονιά για να συναντήσει τους θεατές του, να τους ταξιδέψει στη μαγεία του θεάτρου και να τους κινητοποιήσει. Το κοινό, που θα έχει την τύχη να βρεθεί στη γειτονιά του το «Θέατρο Express» θα παρακολουθήσει την Αρκούδα του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Σοφίας Μαραθάκη.Οι στάσεις του «Θεάτρου Εxpress» θα ανακοινωθούν, άμεσα, στις ιστοσελίδες www.n-t.gr και www.oasa.gr.Μετάφραση: Λυκούργος ΚαλλέργηςΣκηνοθεσία: Σοφία ΜαραθάκηΣκηνικό/Κοστούμια: Ελένη ΜανωλοπούλουΔραματουργική συνεργασία: Ειρήνη ΜουντράκηΒοηθός σκηνοθέτη: Μαργαρίτα ΑνθίδουΕπιμέλεια κίνησης: Βρισηίδα ΣολωμούΜουσική επιμέλεια: Βασίλης ΤζαβάραςΔιεύθυνση παραγωγής: Ζωή ΜουσχήΙερώνυμος Καλετσάνος: Γρηγκόρι Στεπάνοβιτς ΣμηρνώφΕλισάβετ Κωνσταντινίδου: ΣόνιαΦωτεινή Παπαχριστοπούλου: Ελένα Ιβάνοβνα ΠοπόβαΦωτογράφος παράστασης: Χριστίνα ΜπράτουσκαΜια «κωμικοτραγωδία»της Μαρί Τζόουνς που εκτυλίσσεται στην επαρχιακή πόλη Κέρι της Ιρλανδίας όπου κινηματογραφείται μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή. Ο Τσάρλι κι ο Τζέικ είναι δύο ντόπιοι βοηθητικοί ηθοποιοί... Δηλαδή ο Τσάρλι και ο Τζέικ είναι extras, δηλαδή κομπάρσοι, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και συμμετέχουν στην ταινία. Το ίδιο και ο Σων. Που αυτοκτόνησε. Έβαλε πέτρες στις τσέπες του κι έπεσε στο νερό. Κρίμα. Ο ψεύτικος κόσμος του Χόλιγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα από τα μάτια δύο ανθρώπων, μέσα από τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την απαξίωση και την καταξίωση, μέσα... μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς. Κρίμα.Μετάφραση: Αγγελική ΚοκκώνηΣκηνοθεσία: Γιώργος Χρυσοστόμου, Μάκης ΠαπαδημητρίουΚοστούμια: Ιωάννα ΤσάμηΣκηνικά: Μαγδαληνή ΑυγερινούΜουσική επιμέλεια: Φωτεινή ΓαλάνηΕπιμέλεια κίνησης: Σεσίλ ΜικρούτσικουΜάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2018.Οι Ημέρες Μουσικού Θεάτρου επιστρέφουν στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο εφετινός κύκλος έχει ως επίκεντρο του τη φωνή στα όρια, τη φωνή που υπερβαίνει τους φυσικούς της περιορισμούς.Μετά από ένα χειμώνα sold out παραστάσεων, οι Βύρωνας Θεοδωρόπουλος και Μιχάλης Μαθιουδάκης, δύο από τους καλύτερους κωμικούς της ελληνικής Stand up Comedy σκηνής, μεταφέρονται την Πέμπτη 5 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου και παρουσιάζουν για μία και μόνο βραδιά την παράσταση «Στα πλάγια».Αποτυχημένα πάρτι, ελληνικό πένθος, εκτυπωτές, κόκκινα φανάρια, χάλια αφίσες, λάθη στον Messenger, ατελείωτη φλυαρία, κόλπα γιαγιάδων, ανιχνευτές μετάλλων, παιδικές ζωγραφιές, θείοι (πάντα θείοι…), άκυροι συγγενείς, άκυρα αντικείμενα, άκυρες φωτογραφίες, ο Κωνσταντίνος, ο Δημήτριος και η Ολάγια συνθέτουν μία γνήσια «αθηναϊκή», deep down και dirty παράσταση.H παράσταση θα μαγνητοσκοπηθεί και όσοι βρεθούν εκεί θα γίνουν συμμέτοχοι στο μεγαλύτερο κωμικό γεγονός του καλοκαιριού.Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (με διάλειμμα)Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα, του οποίου η διεθνής ερμηνεύτρια, που το 2017 ανακηρύχθηκε «Καλλιτέχνης για την Ελπίδα», είναι αρωγός από την πρώτη χρονιά της ίδρυσής του, το 1990. Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.Μουσικοί: Lucien di Napoli (πιάνο), Θωμάς Κωνσταντίνου (λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι), Άγγελος Πολυχρόνου (κρουστά), Jean Philippe Roux (μπάσο), Philippe Pegno (πνευστά - κρουστά), Yannick Dearborn (κιθάρα).Στις 5 Ιουλίου ο Κήπος του Μεγάρου γίνεται χώρος πάρτι, αφού η Angelika Dusk έχει καλέσει φίλους της μουσικούς και καλλιτέχνες και ετοιμάζει ένα βράδυ γεμάτο εκπλήξεις. Με μπόσα νόβα, ροκ εν ρολ, βαλς, ποπ και τραγούδια από τους δύο προσωπικούς δίσκους της Angelika με απρόβλεπτες on stage συναντήσεις σε απρόσμενες διασκευές και μουσικά παντρέματα. Μαζί της είναι ο Ίαν Στρατής, η Γιάννα Βασιλείου, ο Δημήτρης Σαμόλης, η Κρυσταλλία, ο Αντώνης Βλάχος, η Ξένια Ντάνια, ο Φαίδων Φαρίντ, η Cookie και ο Dimitri Kopsis.