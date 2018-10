Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Πρόκειται για τη γνωστή γαλλική φάρσα στην οποία στηρίχτηκε ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης για να γράψει τον «Βαφτιστικό» που θεωρείται η δημοφιλέστερη ελληνική οπερέτα όλων των εποχών.Ένας ζωηρός βαφτιστικός ερωτεύεται από φωτογραφία την όμορφη νονά του που έχει να τον δει από τότε που τον βάφτισε. Είναι όμως ο αληθινός βαφτιστικός ή κάποιος άλλος συμπολεμιστής του στο μέτωπο, που έχει βάλει στο μάτι την παντρεμένη γυναίκα; Τι θα πει ο άντρας της όταν τους πιάσει στα πράσα; Και ακόμη περισσότερο πώς θα δικαιολογηθούν στον αυστηρό συνταγματάρχη θείο όταν εκείνος μπουκάρει ξαφνικά, ανεμίζοντας με μανία την σημαία της ηθικής; Με φόντο τους βαλκανικούς πολέμους, ο «Βαφτιστικός της Κυρίας» υπόσχεται τρελές φαρσικές καταστάσεις, συνεχείς ανατροπές και ξέφρενο γέλιο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.Συντελεστές:Διασκευή - Σκηνοθεσία: Χάρης ΡώμαςΣκηνικά - Κουστούμια: Λαμπρινή ΚαρδαράΦωτισμοί: Δημήτρης ΑποστόλουΜουσική επιμέλεια: Χρήστος ΠαπαδόπουλοςΠαραγωγή: Στράτος ΜαρκίδηςΠρωταγωνιστούν:Χάρης Ρώμας, Σωτήρης Καλυβάτσης, Θεοφανία Παπαθωμά, Κατερίνα Τσάβαλου, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Αντώνης Καλομοιράκης και η Εύη Κολιούλη.Στον ρόλο του Βαφτιστικού ο Όθων Μεταξάς.Πρεμιέρα: Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, στις 21:00Πολυχώρος Αθηναΐς - Θεατρική Σκηνή «Ζωή Λάσκαρη»Κυριακή 19:00Τετάρτη 18:30Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:30Σάββατο 21:00Εισιτήρια15€ και 10€ (μειωμένο)Τετάρτη (απογευματινή) και Κυριακή: 12€ και 10€ (μειωμένο)Κάθε Πέμπτη: 20€ (2 άτομα)Με αφορμή ένα ελληνικό έργο του 1898 για το θάνατο ενός ποιητή ή καλύτερα για τις τελευταίες του στιγμές, οι C. for Circus παρουσιάζουν «Το δαχτυλίδι της μάνας» του Γιάννη Καμπύση σε σκηνοθεσία Παύλου Παυλίδη.Με όχημα τη μουσική, την ποίηση και τη φαντασία, οι C. for Circus στήνουν μια ολοζώντανη τελετή αποχαιρετισμού, ξαναγράφουν για χάρη του ποιητή τις τελευταίες του σελίδες και γιορτάζουν τα 10 χρόνια της κοινής τους πορείας με την πιο αισιόδοξη παράστασή τους μέχρι σήμερα.Ενεργοποιώντας τις αισθήσεις της λαϊκής παράδοσης, που τόσο έντονα διατρέχουν την ιστορία του Γιάννη Καμπύση, η ομάδα C. for Circus φέτος "ενηλικιώνεται" με μια ελάχιστα ειπωμένη ιστορία αποχαιρετισμού.Συντελεστές:Θίασος: C. for CircusΣυγγραφέας: Γιάννης ΚαμπύσηςΣκηνοθεσία: Παύλος ΠαυλίδηςΔραματουργία: Παύλος Παυλίδης, Αθηνά ΣακαλήΚατασκευή σκηνικού: Σπύρος ΔουκέρηςΚοστούμια: Λίνα ΣταυροπούλουΣχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα ΖέρβαΜουσική διδασκαλία: Βαλέρια ΔημητριάδουΠιάνο, νταούλι, ηλεκτρική κιθάρα, τρομπόνι, μελόντικα: C. for CircusΒοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά ΣακαλήΦωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης, Νίκος ΠανταζάραςΒίντεο: Μαρία-Ελισάβετ ΚοτίνηΠαναγιώτης Γαβρέλας, Χρύσα Κοτταράκου, Αθανασία Κουρκάκη, Ειρήνη Μακρή, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Νατάσα Ρουστάνη, Σπύρος ΧατζηαγγελάκηςΔιάρκεια: 70 λεπτάΤο θέατρο Θέατρο Tempus Verum - Εν ΑθήναιςΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:00είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ.Εισιτήρια12€, 8€ μειωμένοΚρατήσεις θέσεων: 210 3425170, 6948298063Ο Χρίστος και η Τάνια, ένα παντρεμένο ζευγάρι, προγραμματίζουν να περάσουν το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς σε ένα ξενοδοχείο έξω από την Αθήνα, με σκοπό να δώσουν μια ανάσα στο γάμο τους. Εκεί, θα γνωρίσουν άγνωστους ανθρώπους με τους οποίους φαίνεται πως δεν έχουν καμία σχέση. Κι όμως... Κατά τη σύντομη διαμονή τους οι ζωές των άλλων θα σταθούν αφορμή για να ανοίξουν υποθέσεις του παρελθόντος και η τυχαία συνάντησή τους θα αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για όλους. Από τη μία, ιστορίες διαφορετικές που όσο ξεδιπλώνονται τόσο μπερδεύονται μεταξύ τους, και από την άλλη, το παρελθόν που θέτει συνεχώς εμπόδια. Ξεχωριστές ζωές που το μόνο που κάνουν είναι να αφηγούνται την ανάγκη για αγάπη, αποδοχή και συγχώρεση, φανερώνονται κάτω από τις μάσκες.Συντελεστές:Συγγραφική ομάδα: Ηλίας Πολλάτος, Γεράσιμος Μιχελής, Σέβη ΜατσακίδουΣκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης, Γεράσιμος ΜιχελήςΔραματουργική επεξεργασία: Σέβη ΜατσακίδουΣκηνικά: Γιάννης ΘεοδωράκηςΚοστούμια: Βασιλική ΣύρμαΜουσική: Βασίλης ΤζαβάραςΣχεδιασμός φωτισμού: Τάσος ΠαλαιορούταςΒοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία ΚαστρησίουΠαίζουν:Γεράσιμος Μιχελής, Μαίρη Σαουσοπούλου, Τζίνυ Παπαδοπούλου, Διονύσης Μπουλάς, Χρήστος Σταθούσης.Διάρκεια: 70 λεπτάΑπό Μηχανής ΘέατροΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:00ΕισιτήριαΚανονικό: 14 €Φοιτητικό – Ανέργων – ΑμεΑ: 8€Aτέλεια: 5€Μια κωμική ιστορία ενός ιδιαίτερου τριγώνου, που σχηματίζεται αναπάντεχα όταν ένας ομοφυλόφιλος άντρας γνωρίζει και ερωτεύεται μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να νιώθει απόλυτα διχασμένος. Το «Cock» αναφέρεται με τολμηρό τρόπο στο ζήτημα της σεξουαλικής ταυτότητας, αποτελώντας ένα αιχμηρό σχόλιο για τη στάση της σύγχρονης κοινωνίας απέναντι στον σημερινό άνθρωπο.Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 2009 στο Royal Court Theatre του Λονδίνου, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.Σκηνοθεσία-απόδοση: Μίνως ΘεοχάρηςΜετάφραση: Κατερίνα ΕυαγγελάτουΣκηνικά-κοστούμια: Ηλένια ΔουλαδίρηΣχεδιασμός φωτισμών: Μίνως ΘεοχάρηςΒοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη-Ερωφίλη ΚλέπκουΔημήτρης Μακαλιάς, Φωτεινή Αθερίδου, Ηλίας Μουλάς και ο Αλέξανδρος Καλπακίδης.Διάρκεια: 90 λεπτάΘέατρο Αθηνών - B ΣκηνήΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:00ΕισιτήριαΚανονικό: 18€Μειωμένο: 14€Ανέργων: 10€Ο σπουδαιότερος εν ζωή Ρώσος χορογράφος και επί 30 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής των Μπολσόι, έρχεται και πάλι στην Ελλάδα για να παρουσιάσει το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι Η Λίμνη των Κύκνων.Το παραμύθι παρουσιάζει τις αισθηματικές περιπέτειες ενός νέου πρίγκιπα και μιας όμορφης πριγκίπισσας, την οποία ένας κακόβουλος μάγος έχει μεταμορφώσει σε λευκό κύκνο. Η πριγκίπισσα Οντέτ και οι φίλες της περνούν τη ζωή τους παγιδευμένες στη μορφή του κύκνου, από τότε που τις μάγεψε ο μάγος. Τα μάγια μπορεί να λύσει μόνο ο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη του ωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ, που ορκίζεται να σώσει την Οντέτ. Ο μάγος αποπειράται να τον ξεγελάσει και να τον παντρέψει με την κόρη του Οντίλ, τον μαύρο κύκνο, που μοιάζει εκπληκτικά με την Οντέτ. Ο Ζίγκφριντ σύντομα γλιτώνει από την παγίδα του μάγου, παίρνει στην αγκαλιά του την αγαπημένη του και πετούν μαζί στον ουρανό.Μουσική: Πιοτρ Ίλιτς ΤσαϊκόφσκιΛιμπρέτο: Γιούρι ΓκριγκορόβιτςΒασισμένο σε εκδοχές σεναρίου των Βλαντιμίρ Μπεκίσεφ και Βασίλι ΓκέλτσερΧορογραφία: Γιούρι ΓκριγκορόβιτςΣκηνικά-Κοστούμια: Σιμόν ΒιρσαλάτζεΜέγαρο Μουσικής Αθηνών17 Οκτωβρίου 2018 Τετάρτη 20:00Ο Σνίτσλερ ήταν ένας πρωτοπόρος γιατρός, θεατρικός συγγραφέας και διηγηματογράφος. Η άποψή του ήταν ότι τα δυο βασικά θέματα για τα οποία γράφει κανείς είναι ο έρωτας και ο θάνατος. Γράφει και περιγράφει σχεδόν κυνικά τον έρωτα σε όλες τις όψεις, τις απάτες, τις αυταπάτες, τα τεχνάσματα και τις παγίδες του, το πάθος και τη σκληρότητά του. Ο κεντρικός ήρωας, ο Ανατόλ, έχει καταβολές από τον Δον Ζουάν και τον Καζανόβα, όμως είναι πολύ πιο κοντά στον καθημερινό άντρα, ο οποίος ζει καθημερινούς και εφήμερους έρωτες σε μια ατελείωτη σκυταλοδρομία πάντα διψασμένος και ανικανοποίητος. Το έργο αποτελείται από εφτά επεισόδια και έναν επίλογο – ο οποίος θα παιχτεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα - όλα παραλλαγές πάνω στο ερωτικό θέμα: αισθηματικές, ειρωνικές, μελοδραματικές, σαρκαστικές, ρεαλιστικές και φαρσικές.Μετάφραση: Μάριος ΠλωρίτηςΣκηνοθεσία: Γιάννης ΒούροςΜετάφραση Επιλόγου: Γιάννης ΚαλιφατίδηςΚοστούμια: Δημήτρης ΝτάσιοςΕπιμέλεια σκηνικού χώρου: Γιάννης ΒούροςΦωτισμοί: Ελευθερία ΝτεκώΕπιμέλεια κίνησης: Φρόσω ΚορρούΒοηθός σκηνοθέτη: Τζωρτζίνα ΚώνσταΜουσική επιμέλεια: Γιώργος ΤσιρίκοςΜακιγιάζ: Βαγγέλης ΘώδοςΦωτογραφίες: Olsi ManeTeaser&Trailer: Άλκης Σδούγκος- ArtProductionsΕπικοινωνία: Τζίνα ΦουντουλάκηΜαξ: Πέρης ΜιχαηλίδηςΟι εφτά γυναίκες του έργου: Τζούλη ΣούμαΑνατόλ: Λευτέρης ΒασιλάκηςΔιάρκεια: 90 λεπτάΘέατρο ΑλκμήνηΔευτέρα 21:30Τρίτη 21:30ΕισιτήριαΚανονικό: 12€Φοιτητικό/συνταξιούχων: 10€Ανέργων: 5€Βασισμένο στο Χιλιαεννιακόσια του Alessandro Baricco.Η παράξενη ιστορία ενός σπουδαίου πιανίστα που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό.O Χιλιαεννιακόσια είναι ένα αγόρι που δε μεγάλωσε ποτέ. Που έμαθε να εκφράζεται μέσα από τις νότες αποφεύγοντας όλες τις συγκρούσεις στη ζωή του. Ένας φίλος, γράφτηκε στο υποσυνείδητό του κι έγινε μέρος της ιστορίας του. Ένας φίλος του μουσικός, που τον πλησίασε με μεγαλύτερη τόλμη απ’ ό,τι οι άλλοι εφήμεροι συνεργάτες και συνοδοιπόροι. Μπήκε μέσα στο μονόλογό του και τον μετέτρεψε σε διάλογο. Οι δύο φίλοι παρέα μ’ ένα ιδιαίτερο πιάνο παίζουν τη μουσική του Ωκεανού φέρνοντας στην επιφάνεια την υπαρξιακή αγωνία του καθένα: Είμαι καλά εδώ που είμαι; Ή πρέπει να βρεθώ σε άλλο μέρος, να ανακαλύψω καινούργια πράγματα; Υποδύονται τους ρόλους των ανθρώπων που συνάντησε ο Χιλιαεννιακόσια όσα χρόνια έζησε αποκλειστικά μέσα στο πλοίο. Το πλοίο που τον γέννησε, τον μεγάλωσε, τον σκότωσε. Ο Χιλιαεννιακόσια δεν είχε ακουμπήσει ποτέ το πόδι του στη στεριά. Κι όμως, ήταν σα να τα είχε δει όλα.Σε διασκευή-σκηνοθεσία Γεωργίας Τσαγκαράκη και παραγωγή των Experimento. Πρόκειται για μία site-specific παράσταση.Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γεωργία ΤσαγκαράκηΜετάφραση: Σταύρος ΠαπασταύρουΣκηνογραφία: Νατάσα ΤσιντικίδηΚοστούμια: Κέλλυ ΣταματοπούλουΗχητικός σχεδιασμός - Ηχοληψία: Λευτέρης ΔούροςΣχεδιασμός φωτισμού: Μαρία ΑθανασοπούλουΦωτογραφίες - Trailer: Χάρης ΓερμανίδηςΠαραγωγή: ExperimentoΜελαχρινός Βελέντζας, Γιώργος Δρίβας.H παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά από 12 ετών και άνω.Θέατρο RadarΔευτέρα 21:15Τρίτη 21:15Εισιτήρια12€ (κανονικό), 10€ (μειωμένο)Πληροφορίες - Κρατήσεις: 6949424283 & 6977773875Σ’ ένα αριστοκρατικό περιβάλλον χλιδής, αισθησιασμού και ηδυπάθειας, εκτυλίσσεται μια ασυνήθιστη ερωτική ιστορία. Πρωταγωνιστές, ο Σεβερίν Φον Κουζίμσκι –το alter ego του συγγραφέα Μαζόχ– και η Βάντα Φον Ντουνάγιεφ, η γυναίκα που ο Σεβερίν λάτρεψε με πάθος και που της εκχώρησε τα πάντα, την ψυχή του, την ελευθερία του, την ίδια του την ύπαρξη.Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας του 19ου αιώνα το έργο του Μαζόχ, όπου οι απόψεις του για την ηδονή και τη σεξουαλικότητα συγκρούονται μετωπικά με τον πουριτανισμό και τη χριστιανική ηθική του. Το περί ου ο λόγος έργο, "Η Αφροδίτη με τη γούνα", ήταν ο λόγος που ο ψυχίατρος Κραφτ Έμπινγκ καθιέρωσε τον όρο "μαζοχισμός", αναφερόμενος σε συμπεριφορές όμοιες με αυτές που περιέγραφε ο συγγραφέας.Συντελεστές:Μετάφραση: Νικολέτα ΚοτσαηλίδουΘεατρική απόδοση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Σπύρος ΚυριαζόπουλοςΣκηνοθεσία: Σπύρος ΚυριαζόπουλοςΜουσική: Αλέξανδρος ΚασαρτζήςΣκηνικά - Κοστούμια: Ηλένια ΔουλαδίρηΕπιμέλεια κίνησης: Σεσίλ ΜικρούτσικουΣχεδιασμός φωτισμών: Σάκης ΜπιρμπίληςΒοηθός σκηνοθέτη: Ελίνα ΒερυκίουΠαίζουν οι ηθοποιοί:Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Σπύρος ΚυριαζόπουλοςΤσέλο: Αλέξανδρος ΚασαρτζήςΔιάρκεια: 70 λεπτάΘέατρο του Νέου ΚόσμουΔευτέρα 21:15Τρίτη 21:15ΕισιτήριαΚανονικό 13€Μειωμένο 10€