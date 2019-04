Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Μπάμπης Τσέρτος «Πού να βρω την ψυχή μου…»

Ο Μπάμπης Τσέρτος με τον επιτάφιο των Γιάννη Ρίτσου, Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδια γεμάτα με το νόημα μια ελληνικής Μεγάλης Εβδομάδας σε μια ιδιαίτερη λειτουργία τέχνης, βασισμένη στο βίωμα και την εμπειρία.



Μαζί του ο ποιητής Κώστας Καρτελιάς επιλέγει και απαγγέλει αντίστοιχα κείμενα και ποιήματα.



Παίζουν οι μουσικοί Κώστας Ζαριδάκης στο μπουζούκι, Δημήτρης Παπαγγελίδης στην κλασσική κιθάρα, Μαριλίζα Παπαδούρη-Παπαγγελίδη στο τσέλο και ο Γιάννης Τσέρτος στο πιάνο και στην επιμέλεια της ορχήστρας.

Μουσική Σκηνή «Σφίγγα»

Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13) Τηλέφωνο: 2114096149, 6987844845

23 Απριλίου 2019

21:30

Εισιτήρια

Είσοδος σε τραπέζι: 15€ με μπίρα ή κρασί

«Φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας

Η «Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο που σηματοδοτεί την έναρξη του Θεάτρου του Παραλόγου και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, παρουσιάζεται στη Β’ Σκηνή του Θεάτρου Oδού Κεφαλληνίας, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ξανθοπουλίδου.

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα τυπικό αγγλικό σαλόνι, ενός τυπικού αγγλικού ζευγαριού του κυρίου και της κυρίας Σμιθ. Είναι ένα τυπικό αγγλικό απόγευμα, όταν ξαφνικά εισβάλουν στο σαλόνι τους το φιλικό τους ζευγάρι Μάρτινς, το οποίο μαζί με την υπηρέτρια του σπιτιού και έναν πυροσβέστη φροντίζουν για τη διατάραξη της αγγλικής ηρεμίας τους.



Σκηνοθεσία: Μαρία Ξανθοπουλίδου



Παίζουν:

Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φαίη Ξυλά, Ευγενία Αποστόλου, Σωκράτης Πατσίκας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Σοφιάννα Θεοφάνους.

«Βιβλικά θαύματα»

Οι Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2019 της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ ολοκληρώνονται με μια μοναδική συναυλία με έργα εμπνευσμένα από βιβλικά θαύματα υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού της ΕΛΣ Νίκου Βασιλείου. Στη συναυλία με τίτλο Βιβλικά θαύματα θα παρουσιαστούν τα έργα Canticle II: Abraham and Isaac, έργο 51 (1952) του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, Sarah Was Ninety Years Old (1977/1990) του Άρβο Παιρτ και Γυνή περιβεβλημένη τον ήλιον Ι (1998) του Μιχάλη Αδάμη.



Μουσική διεύθυνση - πιάνο: Νίκος Βασιλείου



Σολίστ

Ελένη Βουδουράκη

Χρήστος Κεχρής

Μαριλένα Στριφτόμπολα

Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Γιάννης Φίλιας



«Η Ευθαλία του Γαλατά» του Θωμά Κορκοβίνη στο Θέατρο Αλκμήνη

Το έργο «Η Ευθαλία του Γαλατά» του Θωμά Κορκοβίνη που είναι βασισμένο στη νουβέλα «Φαχισέ Τσίκα»

παρουσιάζεται στο θέατρο Αλκμήνη κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00.

Ευθαλία, το κορίτσι από την Κερασούντα. Ευθαλία, το ορφανό του πολέμου που κατάφερε να επιβιώσει. Ευθαλία, η προσφυγιά, η γενοκτονία και η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Ευθαλία, η γυναίκα που υπηρέτησε, αλλά και συγκλονίστηκε από τον έρωτα. Μια περιπέτεια, μια ζωή, που καθρεφτίζει σπιθαμή προς σπιθαμή, την ταραγμένη εποχή, του Ελληνισμού, της Μαύρης Θάλασσας και της Κωνσταντινούπολης. Το "ιδιαίτερο" της εικόνας της και το εκρηκτικό του χαρακτήρα της, τράβηξε το ενδιαφέρον του συγγραφέα.



Σκηνοθεσία: Ρέινα Εσκενάζυ



Την Ευθαλία του Γαλατά ενσαρκώνει η Νικολέττα Βλαβιανού.

Μαζί της συμμετέχει και τραγουδά η Εστέλλα Κοπάνου.



«Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ εκ νέου στο Θέατρο Χώρος

Το εμβληματικό έργο του Ιρλανδού Νομπελίστα Σάμιουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό» σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου, μετά τον επιτυχημένο πρώτο κύκλο παραστάσεων, επιστρέφει στο θέατρο Χώρος με ανανεωμένη διανομή.

Ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν ονειρεύονται, περιμένοντας κάποιον κύριο Γκοντό. Λίγο παραπέρα, κι άλλοι Βλαδίμηροι και Εστραγκόν, παραλλαγές του εαυτού τους. Όλοι κινούνται μέσα σ’ ένα τετράγωνο προκαλώντας την αίσθηση ότι στη θέση τους θα μπορούσαν να είναι κάποιοι άλλοι, οποιοιδήποτε άλλοι, όλοι όσοι έγιναν κατά καιρούς στη ζωή τους, όλοι όσοι θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν ποτέ. Όλα τα πρόσωπα και προσωπεία του εαυτού τους. Το δέντρο, όμως, το σημείο συνάντησης του πιο διάσημου θεατρικού ραντεβού, δεν υπάρχει πια. Στη θέση του δέντρου έχει μείνει μόνο μια δεσμίδα φωτός. Μα πότε θα έρθει, επιτέλους, ο Γκοντό να τους σώσει;



Σκηνοθεσία – Δραματουργία- Ιδέα σκηνικού χώρου: Έλενα Μαυρίδου



Παίζουν: Γιάννης Κατσιμίχας, Δήμητρα Κούζα, Γιάννης Λεάκος, Έκτορας Λιάτσος, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Φωτεινή Μποστανίτη.

Αδύναμοι χαρακτήρες γεμάτοι πείσμα να ευτυχήσουν

Εμπνευσμένη από το βραβευμένο «Μπλε υγρό» της Βίβιαν Στεργίου (Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Πεζογράφου «Μένης Κουμανταρέας» - Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων, 2018), η παράσταση «Αδύναμοι χαρακτήρες γεμάτοι πείσμα να ευτυχήσουν» είναι η νέα παραγωγή της Εταιρείας Θεάτρου Παίκτες και παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίας Σάββα.



Μικρές αυτοτελείς ιστορίες - ψήγματα πραγματικότητας. Άνθρωποι νέοι, περίεργοι και διαφορετικοί, φοβισμένοι και γεμάτοι πείσμα, εντελώς καθημερινοί και τυχαίοι, είναι οι άνθρωποι των ιστοριών. Η Αθήνα αποτελεί το σκηνικό τους. Η πόλη πρωταγωνιστεί και είναι αναπόφευκτα κομμάτι της πραγματικότητας των ηρώων. Οι γνώριμοι δρόμοι της Αθήνας, η βρoμιά και οι ασχήμιες της, αλλά και οι μικρές και σπάνιες στιγμές ομορφιάς της, οι ταλαιπωρημένοι, θυμωμένοι και φθαρμένοι άνθρωποι που κυκλοφορούν γύρω τους, αλλά και το εκτυφλωτικό αττικό φως που τους λούζει. Άλλοτε τους τυφλώνει απότομα και τροφοδοτεί με δικές της εικόνες τη μελαγχολία και την αγωνία τους και άλλοτε τους τυλίγει με τη θαλπωρή του και τους κάνει να ισορροπούν με οικειότητα και με μικρές στιγμές ευτυχίας. Οι χαρακτήρες του έργου, καθημερινοί αντι-ήρωες που προσπαθούν να επιβιώσουν στην Αθήνα της κρίσης.

Σκηνοθεσία: Μαρία Σάββα



Ηθοποιοί: Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λουκάς Κυριαζής, Δημήτρης Παγώνης, Αλίκη Στενού.

