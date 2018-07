Rockwave Festival 2018: Judas Priest στο TerraVibe Park!

Οι Judas Priest επιστρέφουν την Πέμπτη 19 Ιουλίου για να φέρουν έναν heavy metal σεισμό ισοπεδώνοντας το TerraVibe!



Judas Priest! Heavy Metal! Έννοιες ταυτόσημες για πάνω από 40 χρόνια στην πορεία του συγκροτήματος και του μουσικού ιδιώματος που μετρά εκατομμύρια σκληροπυρηνικούς fans στον πλανήτη.



Εν αναμονή του νέου 18ου επίσημου δίσκου με τίτλο «Firepower» για το οποίο έχει οριστεί έτος κυκλοφορίας το 2018 θα στηθεί ένα heavy metal προσκύνημα με ενδιάμεσο σταθμό το Rockwave Festival την Πέμπτη 19 Ιουλίου στο TerraVibe Park!



Oι Saxon, οι Accept, oι Sabaton & οι The Raven Age προστίθενται στο Line up της Πέμπτης 19ης Ιουλίου του Rockwave Festival.



Oι πόρτες ανοίγουν: 13:00



Terra Stage

Judas Priest: 22:30-

Saxon: 19:30-20:45

Accept: 17:50-19:00



Vibe Stage

Sabaton: 21:00-22:15

Foray Between Ocean: 17:00-17:30

Null'O'Zero: 16:15-16:45

Jacks Full: 15:30-16:00



TerraVibe

37ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Τηλέφωνο: 210 8820426