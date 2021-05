Silot - Νέο Τραγούδι: Οι Καρδιές μας Πού Πάνε;

Ο Silot, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει την ποπ μουσική και να παντρέψει τον ελληνικό στίχο με έναν ήχο πειραματικό και φρέσκο, έρχεται τον φετινό Μάη να τραγουδήσει για όσα νιώθει και όσα νιώθουμε.

Τα κομμάτια που έχει μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει έχουν αποκαλύψει ένα μέρος του καλλιτεχνικού και μουσικού του σύμπαντος: αγγλόφωνα και ελληνόφωνα τραγούδια, διαφορετικά μεταξύ τους, όμως όλα ενταγμένα σε ένα πλαίσιο αφαιρετικό, αιθέριο, πρωτότυπο, suigeneris.





Το νέο τραγούδι του Silot «Οι Καρδιές μας πού Πάνε;» μοιάζει με μια παραμυθένια, ηλεκτρική περιπλάνηση στον εσωτερικό μας κόσμο. Δυναμικό και τρυφερό, σκοτεινό και ακτινοβόλο συγχρόνως, θα παίξει δυνατά στα πρώτα djsets της πόλης για να ακουστεί παντού: από ταράτσες με φεγγάρια του καλοκαιριού, μέχρι σιωπηλές διαδρομές στο μετρό με τ’ ακουστικά μας.



Προάγγελος και εναρκτήριο τραγούδι του ομώνυμου δίσκου του Silot που θα κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο, το «Οι Καρδιές μας Πού Πάνε;» γράφτηκε σε μια περίοδο που ο έρωτας ήταν απών.

Ο Silot λέει σχετικά με αυτό:

«Πολλές φορές, θέλουμε να αποφύγουμε πράγματα που μας απασχολούν όμως "όλα στις φλέβες κυλάνε" και "όλοι αγάπη ζητούν"-αυτό είναι κάτι δεδομένο. Το ερώτημα "οι καρδιές μας που πάνε;" προέκυψε από την απορία μου: Όταν ο πόνος είναι τόσο δυνατός από την απώλεια μιας αγάπης, γιατί νιώθουμε την καρδιά μας σπασμένη, ταλαιπωρημένη, γρατζουνισμένη; Νομίζω ότι τη νιώθουμε πολλές φορές και αυτήν απούσα, σαν η αγάπη που έφυγε να την πήρε μαζί της. Πού πάνε οι καρδιές μας όταν τον πόνο υμνούν; Όταν μας τις ξεριζώνουν, ξαναφυτρώνουν;»

Το clip δίνει στον πρωτότυπο στίχο του Silot υπόσταση και χρώμα. Μια παράδοξη “χώρα θαυμάτων”, ένα αισθαντικό δείπνο, ένα βλέμμα γεμάτο απορίες και μια εναλλαγή ρούχων που πάει παράλληλα με τον ασθματικό χορό των συναισθημάτων, ντύνει το τραγούδι του Silot ιδανικά.

Δείτε το βίντεο:

Song Credits:

Music & Lyrics by Silot

Produced by Locust

Recorded, Arranged, Mixed and

Mastered by Beyond Music at Final Sound Studio

Video Clip Credits:

Directed by Valentin Rivera

Cinematographer Rominick Palo

Video produced by Vanilla Flavor Films

Styling by HarisStamatopoulos

Make Up art by AntigoniAkritidou

Photos by Stephie Grape