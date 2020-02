«Sunshine of your Love» από Έρικ Κλάπτον και Ρότζερ Γουότερς

Ένα απίστευτο ρόστερ μουσικών μάζεψε την περασμένη Κυριακή το βράδυ ο Έρικ Κλάπτον για να τιμήσει με συναυλία στο Eventime Apollo Hammersmith στο Λονδίνο τον προσφάτως εκλιπόντα θρύλο των ντραμς της ροκ, τον Τζίντζερ Μπέικερ. Το show των Κλάπτον, Ρότζερ Γουότερς, Νάιλ Ρότζερς, Ρον Γουντ, Στιβ Γουίνγουντ, Πολ Κάρακ και του Κόφι, του γιου του Μπέικερ είχε ως επίκεντρο τραγούδια των Cream και Blind Faith. Και ο Κλάπτον το ξεκίνησε με το «Sunshine of your Love».

«Τον έλεγα Πίτερ Έντουαρντ» είπε στο πλήθος ο Κλάπτον, αναφερόμενος στο πραγματικό όνομα του ντράμερ. «Νομίζω ότι κάπου εδώ είναι και θα παίξει απόψε μουσική για εσάς κι εμείς θα τον βοηθήσουμε. Ήταν παλιοτόμαρο, αλλά τον αγαπούσα και μ' αγαπούσε, κι αυτό είναι όλο. Είδα κάποιους να τους μαστιγώνει η γλώσσα του, αλλά εμένα ποτέ, κι αισθάνομαι ευλογημένος γι' αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο το κάνω. Μου λείπει».

Στο show, ο Γουότερς έπαιξε τα «White Room» και «Strange Brew», οι Ρότζερς και Κάρακ το «I Feel Free» και ο Γουντ με τον Χένρι Σπινέτι το «Badge». Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Γουίνγουντ για μια σειρά τραγουδιών των Blind Faith: «Had to Cry Again», «Presence of the Lord», «Well all Right» και «Can't Find my Way Home». Η βραδιά έκλεισε με όλους μαζί στη σκηνή για το «Crossroads».

Δείτε το βίντεο: