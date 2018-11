Το Abarth 124 Spider πρωταγωνιστεί σε video με τον Sting και τον Shaggy

To Abarth 124 Spider πρωταγωνιστεί στο νέο μουσικό video, «Gotta Get My Baby», των Sting και Shaggy. Το μοντέλο παίρνει θέση δίπλα στους διάσημους μουσικούς, σε ένα video που ήδη έχει ξεπεράσει τις 2.4 εκατομμύρια προβολές στο youtube.Να σημειώσουμε και τον ρόλο που παίζει το μοντέλο, καθώς οι Sting και Shaggy είναι δύο αστυνομικοί που πείθουν τον διοικητή τους να τους δανείσει το αγαπημένο του «μωρό», το Abarth 124 Spider, για να τo χρησιμοποιήσουν στο κυνήγι της πιο «επικίνδυνης γυναίκας της χώρας», μια καταδίωξη που θα έχει αναπάντεχο τέλος για τους δύο ξεχωριστούς ντεντέκτιβ.