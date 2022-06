Το Φεστιβάλ του Μοντερέι και η ιστορία του

Το πρώτο μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ στην ιστορία της ροκ μουσικής. Έλαβε χώρα για ένα τριήμερο στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας από την Παρασκευή 16 Ιουνίου έως την Κυριακή 18 Ιουνίου 1967. Μαζί με το άλμπουμ των Beatles Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band, που είχε κυκλοφορήσει λίγες μέρες νωρίτερα, ήταν τα δύο γεγονότα που σημάδεψαν το Καλοκαίρι της Αγάπης και ανέδειξαν τη χίπικη κουλτούρα.

Τον Ιούνιο του 1967 η Αμερική βρισκόταν στη δίνη των φυλετικών ταραχών και του Πολέμου στο Βιετνάμ. Στη γειτονιά μας μόλις είχε τελειώσει ο πόλεμος των Έξι Ημερών, με το Ισραήλ να έχει το πάνω χέρι στο Μεσανατολικό, ενώ η χώρα μας βίωνε τους πρώτους μήνες της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Εκτός από λίγους φανατικούς ροκάδες, το Μοντερέι έγινε γνωστό χρόνια αργότερα σ' ένα ευρύτερο κοινό μέσα από την ταινία - ντοκουμέντο του D.A. Pennebaker.

Το Φεστιβάλ του Μοντερέι διοργανώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων της μουσικής, με επικεφαλής τον παραγωγό δίσκων Λου Άντλερ. Στόχος τους ήταν μια μεγάλη πολυήμερη συναυλία με καθιερωμένα και νέα ονόματα της ροκ μουσικής και όχι μόνο, από τις ΗΠΑ και το εξωτερικό, τα έσοδα της οποίας θα διατίθενταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το «Μοντερέι Ποπ Φέστιβαλ» αποτέλεσε το πρότυπο για το περίφημο Φεστιβάλ του Γούνστοκ δύο χρόνια αργότερα, αλλά περισσότερο για τα φιλανθρωπικά φεστιβάλ τύπου «Band Aid» από τη δεκαετία του '80 και μετά.

Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετείχαν αφιλοκερδώς στο Μόντερεϊ, εκτός του Iνδού βιρτουόζου του σιτάρ, Ραβί Σανκάρ, ο οποίος αμείφθηκε με το ποσό των 3.000 δολαρίων. Το εισιτήριο εισόδου ήταν συμβολικό και καθορίστηκε στο 1$. Πάνω από 200.000 μουσικόφιλοι έδωσαν το παρών στις τρεις ημέρες διάρκειας του Φεστιβάλ, που σηματοδοτήθηκε από τις ιστορικές εμφανίσεις του άγνωστου Τζίμι Χέντριξ και των περισσότερο γνωστών The Who. Ήταν, επίσης, οι πρώτες εμφανίσεις μπροστά σε μεγάλο κοινό της Τζάνις Τζόπλιν και του Ότις Ρέντιγκ, ενώ εκτόξευσε τις καριέρες των Καντ Χιτ, Στιβ Μίλερ, Λόρα Νάιρο και του Iνδού μαέστρου Ραβί Σανκάρ.





Στο Μοντερέι επιβεβαίωσαν την αξία τους καθιερωμένα ονόματα, όπως οι Σάιμον και Γκαρφάνκελ, Άνιμαλς, Τζέφερσον Αϊρπλέιν και Μπερντς. Όπως φαίνεται και από τα ονόματα που έλαβαν μέρος στο Φεστιβάλ, εκπροσωπήθηκαν όλα τα στυλ της λαϊκής αμερικάνικης μουσικής (φολκ, μπλουζ, σόουλ, τζαζ, ροκ, ψυχεδέλεια, ποπ), αλλά και η διεθνής διάσταση της μουσικής με μουσικούς από τη Μεγάλη Βρετανία, Ινδία και Νότιο Αφρική (Χιου Μασεκίλα).

To Φεστιβάλ σημάδεψαν οι χτυπητές απουσίες πολλών μεγάλων ονομάτων του ροκ, αν και είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οι Beach Boys ακύρωσαν τη συμμετοχή τους διαφωνώντας με την επιλογή της Coca Cola ως χορηγού της εκδήλωσης, Ο Κάπτεν Μπίφχερτ επειδή δεν ήταν έτοιμος και οι Beatles επειδή είχαν σταματήσει τις συναυλίες. Οι Rolling Stones ήθελαν, αλλά σε κάποια από τα μέλη τους είχε απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ, λόγω ναρκωτικών. Πάντως, τους εκπροσώπησε ο Μπράιαν Τζόουνς, που παρουσίασε στο κοινό τον Τζίμι Χέντριξ στην περίφημη συναυλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας πυρπόλησε την κιθάρα του.

Τα παιδιά των λουλουδιών φρόντισαν να κάνουν πράξη τα πιστεύω τους και παρά τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο στις τρεις ημέρες του Φεστιβάλ. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του τοπικού σερίφη: «Περισσότερη δουλειά είχαμε στα συνέδρια εκπαιδευτικών και γονέων, παρά τώρα». Η ομάδα που διοργάνωσε το Μοντερέι μετασχηματίστηκε αργότερα σε ίδρυμα με την επωνυμία MIPF, που ακόμα και σήμερα ασκεί φιλανθρωπικό έργο. Τα έσοδά της προέρχονται κυρίως από τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων, των φωτογραφιών και του κινηματογραφικού υλικού.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Παρασκευή 16 Ιουνίου:

The Association, The Paupers, Lou Rawls, Beverly, Johnny Rivers, The Animals, Simon and Garfunkel.



Σάββατο 17 Ιουνίου:

Canned Heat, Big Brother & The Holding Company, Country Joe and The Fish, Al Kooper, The Butterfield Blues Band, Quicksilver Messenger Service, Steve Miller Band, The Electric Flag, Moby Grape, Hugh Masekela, The Byrds, Laura Nyro, Jefferson Airplane, Booker T and The MG's, Otis Redding.



Κυριακή 18 Ιουνίου:



Ravi Shankar, The Blues Project, Big Brother & The Holding Company, The Group With No Name, Buffalo Springfield, The Who, Grateful Dead, The Jimi Hendrix Experience, Scott Kenzie, The Mamas & The Papas.

Δισκογραφία

Monterey International Pop Festival (Rhino), τετραπλό CD, με τις καλύτερες στιγμές του «Τριημέρου της Αγάπης».



Ravi Shankar, The Mamas & The Papas, Jefferson Airplane, The Jimi Hendrix Experience, Otis Redding: Οι μεμονωμένες συναυλίες των καλλιτεχνών.

Φιλμογραφία

Monterey Pop, σε σκηνοθεσία D.A. Pennebaker. (1967, 98')



The Complete Monterey Pop Festival (τριπλό DVD, διάρκειας 270')

Πηγή: sansimera.gr