Το Space Paradise επιστρέφει στο Faust!

Το Space Paradise, το οποίο στην κυριολεξία ταρακούνησε τη Rave σκηνή της πόλης, επιστρέφει ξανά στο Faust από αυτό το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου. Το εξαιρετικό concept από τον Thodoris Triantafillou και την ομάδα του είναι ένα 8ωρο Rave πάρτι, με επιλεκτικό και στυλιστικά υπέροχο κοινό, Djs με ιδιαίτερο γούστο και έξυπνες μουσικές για την κατάλληλη στιγμή και performers με δημιουργικότητα, φαντασία και ανεξάντλητη όρεξη για χορό και διασκέδαση.

BACKGROUND IFO



Το Space Paradise αποτελεί την επιτυχημένη σειρά πάρτι που άφησε το δικό της στίγμα στην νυχτερινή σκηνή της Αθήνας. Αυτό που μπορεί να βιώσει κάθε διψασμένος raver, όλα τα Σάββατα, στο κέντρο της Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων: Μία μίξη από θεατρικά σκηνικά, light shows, performers, και μερικούς από τους πιο εκλεκτούς DJs της εγχώριας club σκηνής. Το εν λόγω «διαστημικό» πάρτι ξεχώρισε όχι μόνο για τα παραπάνω, αλλά και για το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί με την πάροδο του χρόνου. Άνθρωποι από διαφορετικές κοινότητες, πόλεις, χώρες, που δεν είχαν γνωριστεί μέχρι τότε, έγιναν ένα, κάτω από την στέγη του Space Paradise, με αποτέλεσμα να δίνουν ραντεβού κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο για μια ακόμη μεγάλη βραδιά που κανείς δεν θέλει να τελειώσει.

INFO:



Κάθε Σάββατο του Δεκεμβρίου 2021: 4, 11, 18, 25/12

First track drops at 22.00 - Last Track at 06.00!