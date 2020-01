Το Street Dance Festival Battle Of The Best γιορτάζει 15 χρόνια ζωής

Το Street Dance Festival Battle Of The Best γιορτάζει 15 χρονιά ζωής και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στο Θέατρο του Κέντρου Τεχνών του Αμερικανικού Κολεγίου ACS στο Χαλάνδρι.

Χορευτές διεθνούς φήμης θα είναι βασικοί καλεσμένοι του Φεστιβάλ ως κριτές οι οποίοι θα παραδώσουν και σεμινάρια χορού σε όλους τους ενδιαφερομένους. Συγκεκριμένα η Αμερικανίδα Angyil από την χορευτική ομάδα της Red Bull, η οποία θα επισκεφτεί για πρώτη φορά την Ελλάδα. Από το Βέλγιο ο Alex The Cage θεωρείται ένας από του καλύτερους Freestyle χορευτές στην Ευρώπη και από την Τσεχία ο ταλαντούχος Mr.Kriss ο οποίος με την ιδιαίτερή του χορευτική ταυτότητα break/experimental έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε όποιο battle έχει εμφανιστεί. Στους νικητές των διαγωνισμών θα δοθούν χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 2000€!

Το εφετινό Φεστιβαλ δίνει βαρύτητα στην ελεύθερη έκφραση και τον πειραματισμό με το Street Dance Theater Awards Solo Category. Προσκαλούμε τους καλλιτεχνικά ανήσυχους χορευτές / χορογράφους να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν Street Dance Solo Χοροθέατρα χωρίς κανόνες και περιορισμούς αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι χορός είναι πάνω απ’ όλα τέχνη. Χορευτές / χορογράφοι διεθνούς φήμης θα αποτελούν την κριτική επιτροπή που θα διαλέξει και θα απονέμει 3 τιμητικά βραβεία Street Dance Theater Awards 2020 στις κατηγορίες open και youth.

Στον τομέα των battles θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός breakdance 1 vs 1 για την ανάδειξη του καλύτερου bboy / bgirl και 2 vs 2 All Styles Battle όπου οι χορευτές δείχνουν τις ικανότητές τους σε διαφορετικά είδη μουσικής. Για τους μικρούς μας φίλους θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός breakdance 1 εναντίον 1 για ηλικίες 7 έως 12 και 13 έως 17. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχουν special χορευτικά shows από top Ελληνικές ομάδες. Στους ατσάλινους τροχούς του φεστιβάλ θα βρίσκονται 2 από τους top battles dj’s Dj Rawkuts & Dj TsiliSmile. Παρουσιαστές τις βραδιάς θα είναι οι bboy Saspens από τα All Styles Battle και η Jo από το Bounce / HHI.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ με σεμινάρια χορού και parties.

Battle Of The Best Athens 2020



Τοποθεσία : Θέατρο Κέντρο Τεχνών – Αμερικανικό Κολέγιο ACS

Διεύθυνση: Αγ. Παρασκευής 129, Χαλάνδρι,

Έναρξη Φεστιβάλ: 13:00,Είσοδος :12€