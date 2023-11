Ο ηθοποιός Κιάνου Ριβς πρόκειται να εμφανιστεί στο Μουσικό Φεστιβάλ Rock For People στην Τσεχία με το συγκρότημα του, Dogstar.

Το τριμελές συγκρότημα σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έγινε ένα από τα αγαπημένα της εναλλακτικής ροκ και συμμετείχε σε εντυπωσιακές περιοδείες μαζί με τους Ντέβιντ Μπόουι και Bon Jovi.

Έπειτα από δύο άλμπουμ και 20 χρόνια παύσης, το συγκρότημα επασυνδέθηκε νωρίτερα φέτος και το νέο του άλμπουμ «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees» κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Οι Dogstar πραγματοποιούν τώρα περιοδεία στις ΗΠΑ, με την τελευταία τους συναυλία να έχει προγραμματιστεί στις 20 Δεκεμβρίου στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Σε δήλωσή του ο Μιχάλ Τομς, διευθυντής του Φεστιβάλ Rock For People μίλησε για την επικείμενη εμφάνιση του Κιάνου Ριβς λέγοντας: «Το να έχουμε τους Dogstar με τον αστέρα Κιάνου Ριβς στο μπάσο είναι ένα πραγματικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα».

«Προσπαθήσαμε να καλέσουμε το συγκρότημα τη δεκαετία του ’90, αλλά δεν τα καταφέραμε τότε και μετά ήταν ανενεργοί για σχεδόν 20 χρόνια. Είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι που τελικά τα καταφέραμε» τόνισε.

Το Φεστιβάλ, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι Bring Me The Horizon και η Avril Lavigne, θα πραγματοποιηθεί στο Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας μεταξύ 12 και 15 Ιουνίου 2024.