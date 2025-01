Ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνας Ευαγγελάτου, ξεκινά διεθνή περιοδεία. Αρχικά, η παράσταση θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο Μάρτιο στο 53ο Hong Kong Arts Festival.

Όπως ενημερώνει δελτίο Τύπου της Τράπεζας Πειραιώς, που είναι χορηγός της παράστασης σε αυτό το νέο ξεκίνημά της, πρόκειται για μία εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση και για ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για την εξωστρέφεια τόσο της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας, όσο και της παράδοσης του αρχαίου δράματος, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί έργο στην ελληνική γλώσσα σε αυτή την κορυφαία πολιτιστική διοργάνωση της Ασίας που φιλοξενεί για πάνω από 50 χρόνια εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για την Πειραιώς η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που διευρύνει ακόμα περισσότερο τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στόχος της Τράπεζας, συνεχίζει το δελτίο Τύπου, είναι να διατηρεί μια ζωντανή δημιουργική σχέση με τις δραστηριότητες και τους ανθρώπους, που με την έμπνευση και τη δουλειά τους συνθέτουν τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα της χώρας και συμβάλλουν ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται στο προσκήνιο του διεθνούς πολιτισμικού γίγνεσθαι.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου τον Ιούλιο του 2023, ως παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και στη συνέχεια περιόδευσε σε σημαντικά θέατρα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στη νέα της εκδοχή παρουσιάζεται ως συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του πολιτιστικού οργανισμού ΛΥΚΟΦΩΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ανανεωμένη διανομή πρωταγωνιστούν οι Στεφανία Γουλιώτη (Φαίδρα), Χριστίνα Μαξούρη (Τροφός), Δημήτρης Παπανικολάου (Αγγελιαφόρος), Έλενα Τοπαλίδου (Αφροδίτη/’Αρτεμις), Γιάννης Τσορτέκης (Θησέας), Ορέστης Χαλκιάς (Ιππόλυτος).

Η παραγωγή θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούνιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο Hong Kong Arts Festival έχουν εμφανιστεί κορυφαίοι καλλιτέχνες και σημαντικά καλλιτεχνικά σχήματα από όλο τον κόσμο, όπως οι Mikhail Baryshnikov, Sylvie Guillem, Akram Khan, Peter Brook, Robert Wilson, Philip Glass, Yo-Yo Ma, Youssou N’ Dour, William Kentridge, The Bolshoi Theatre, The Mariinsky Theatre, London Symphony Orchestra, Vienna Philharmonic Orchestra, New York City Ballet, Royal Shakespeare Company, American Ballet Theatre, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Wiener Symphoniker και άλλοι.

Περισσότερες πληροφορίες για το Hong Kong Arts Festival στην ιστοσελίδα: https://www.hk.artsfestival.org/en/about-us/index.html?

1-2 Μαρτίου 2025