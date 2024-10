Tο Rohas Live Stage, συνεχίζει τις εκπλήξεις του. Αυτή τη φορά σας περιμένει μια έκπληξη που θα αφήσει εποχή!

Παρουσιάζει τους Vertigo, την καλύτερη πάρτι band της Αθήνας, που έχουν καλεσμένο τον μοναδικό, τον αξεπέραστο International Playboy the best showman in Greece, Toni Sfino!

Ο Τonis Sfinos είναι ένας ανατρεπτικός performer, μια ιδιαίτερα έντονη προσωπικότητα που έχει δώσει το δικό του στίγμα στη νυχτερινή διασκέδαση.

Μαζί με τους Vertigo, θα μας ξεσηκώσουν με ένα μουσικό ταξίδι από τη disco, τα 80s και τα 90s μέχρι τα νησιώτικα και τα παθιασμένα λαϊκά ρεφρέν, με στάσεις rock n roll, latin κι ότι άλλο μας… ψυχοθεραπεύει.

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 23:00 σας περιμένουμε, τσικάκια για κρατήσεις!

Tηλέφωνο επικοινωνίας

695 580 1736 – 210 7241562 – 697 73419

Χατζηγιάννη Μέξη 6, Αθήνα 11528

