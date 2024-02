Απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας έδωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, διαψεύδοντας ότι η Τέιλορ Σουίφτ είναι «ένα όπλο του Πενταγώνου», που θα χρησιμοποιηθεί για να γύρει την πλάστιγγα υπέρ του Τζο Μπάιντεν, στις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η υψηλή δημοφιλία της Τέιλορ Σουίφτ και η παρουσία της στον τελικό του NFL εντάσσονται σε ένα σχέδιο της αριστεράς για να υπονομευθούν οι προοπτικές νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι θεωρίες κυκλοφορούν παρότι ο ίδιος ο Τραμπ λέει πως δεν ανησυχεί γιατί είναι «πιο δημοφιλής» από τη μεγάλη σταρ της ποπ μουσικής σκηνής.

Οι θεωρίες για συνωμοσία του Πενταγώνου με την Τέιλορ Σουίφτ για να υποστηριχθεί ο Μπάιντεν κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το 2023, όταν το περιοδικό Time έδωσε στην Τέιλορ Σουίφτ τον τίτλο «της Προσωπικότητας της Χρονιάς» και πολλοί συνδέουν αυτό το γεγονός με τη σχέση της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι.

Πριν από τον αγώνα του Super Bowl, ο διάσημος παραγωγός Μάικ Κρίσπι, υποστήριξε μάλιστα ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία της παρουσίας της στο σόου του ημιχρόνου για να εκφράσει την υποστήριξή της στον Μπάιντεν.

Ωστόσο επίσημος λογαριασμός στο Twitter του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν δημοσίευσε ένα tweet που άφησε άναυδους τους χρήστες, μετά το πέρας του Super Bowl.

Το tweet -το οποίο δημοσιεύθηκε μετά τη νίκη των Kansas City Chiefs με 25-22 έναντι των San Fransisco 49ers- απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο να χαμογελά απειλητικά με κόκκινα μάτια να λάμπουν και τη λεζάντα: «Ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε».

Η ανάρτηση φάνηκε να διακωμωδεί μια θεωρία συνωμοσίας πως το Super Bowl ήταν στημένο υπέρ των Chiefs, προκειμένου η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, η οποία είναι ζευγάρι με τον παίκτη της ομάδας του Κάνσας, να ανακοινώσει την υποστήριξή της στον Τζο Μπάιντεν.

Η ανατριχιαστική εικόνα του Μπάιντεν με τα λαμπερά μάτια προέρχεται από ένα δημοφιλές meme με την ονομασία «Dark Brandon», το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με αναφορές για συνωμοσία.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE

— Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024