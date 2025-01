Οι φαν της θρυλικής σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» εκφράζουν την ανησυχία τους μετά την αποκάλυψη των σχεδίων του Netflix να κυκλοφορήσει μια νέα εκδοχή της αγαπημένης σειράς γουέστερν, η οποία προβλήθηκε από το 1974 έως το 1982.

Την Τετάρτη (29/1), το Netflix ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω σε μια «φρέσκια προσαρμογή» της σειράς αμερικανικών παιδικών μυθιστορημάτων της Λόρας Ίνγκαλς-Ουάιλντερ.

Έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια από τότε που η αρχική σειρά ολοκλήρωσε το τελευταίο της επεισόδιο έπειτα από εννέα σεζόν το 1984.

Σε δήλωσή της, την οποία έλαβε το The Hollywood Reporter, η Jinny Howe, αντιπρόεδρος δραματικών σειρών του Netflix, αποκάλυψε ότι η επανεκκίνηση θα είναι μια «νέα προσέγγιση αυτής της εμβληματικής ιστορίας».

Η Howe επαίνεσε επίσης την showrunner Rebecca Sonnenshine για το «συναισθηματικό βάθος που θα ενθουσιάσει τόσο τους νέους όσο και τους παλιούς θαυμαστές αυτού του αγαπημένου κλασικού έργου».

‘Ερωτεύτηκα βαθιά αυτά τα βιβλία όταν ήμουν πέντε ετών. Με ενέπνευσαν να γίνω συγγραφέας και σκηνοθέτης, και είναι τιμή και χαρά μου να διασκευάζω αυτές τις ιστορίες για ένα νέο παγκόσμιο κοινό με το Netflix’, δήλωσε η Sonnenshine για το επερχόμενο έργο.

Μετά την ανακοίνωση στο X, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την οργή τους και την ανησυχία τους ότι η επανεκκίνηση θα ήταν πολύ «woke».

«Σας παρακαλώ, μην καταστρέψετε άλλο ένα πολύτιμο κομμάτι της λογοτεχνίας και της Αμερικής», έγραψε κάποιος στο Twitter.

Ένας δεύτερος έγραψε: «Επαναπροσδιορισμός; Όχι ευχαριστώ».

«Γιατί πρέπει να γίνει “επανασχεδιασμός”; Θα τα κάνετε θάλασσα», προέβλεψε ένας τρίτος.

Ένας άλλος παρακάλεσε το Netflix να ‘αφήσει τα πράγματα στην ησυχία τους για όνομα του Θεού’.

‘Αν αυτό είναι φτιαγμένο από την woke οπτική της αριστεράς, η οικογένεια θα πρέπει να μηνύσει το Netflix’, έγραψε ένας πέμπτος.

Άλλοι παρακάλεσαν τον streamer να μην αγγίξει το Little House on the Prairie, καθώς τόνισαν ότι δεν ήθελαν να δουν μια ‘πολιτικά ορθή’ εκδοχή της σειράς.

Παίξτε τις παλιές, θα τις έβλεπα», έγραψε ένας άλλος χρήστης του X στο Twitter.

Μια μεγάλη μερίδα συνδρομητών του Netflix δήλωσε επίσης ότι δεν θα παρακολουθούσε αν δεν παρέμενε «πιστή στα πρωτότυπα βιβλία/τηλεοπτική σειρά».

Άλλοι, ωστόσο, έγραψαν στο Twitter τον ενθουσιασμό τους και χαρακτήρισαν την είδηση «φοβερή».

Τον Ιούνιο, οι ηθοποιοί του Little House on the Prairie επανενώθηκαν στο Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο στο Μονακό.

Οι Karen Grassle, Alison Arngrim, Melissa Sue Anderson, Matthew Labyorteaux και Wendi Lou Lee κάθισαν σε ένα πάνελ και αναλογίστηκαν τις αγαπημένες τους αναμνήσεις από τη σειρά.

Απάντησαν επίσης στις ερωτήσεις των θαυμαστών σχετικά με μια επανεκκίνηση ή επανένωση της σειράς.

‘Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να ξαναγίνει ένα Little House on the Prairie’, εξήγησε στο People η 82χρονη Grassle, η οποία υποδύθηκε τη μητέρα της σειράς Caroline Ingalls.

Υπήρξαν παραστάσεις, υπήρξε ένα μιούζικαλ, και νομίζω ότι είχαμε μια μοναδική εμπειρία και δεν μπορεί να επαναληφθεί».

«Ο Michael [Landon] ήταν μια ιδιοφυΐα στο κάστινγκ και στο σενάριο», πρόσθεσε για τον σύζυγό της στην οθόνη, ο οποίος υποδύθηκε τον Charles Ingalls.

‘Καταλάβαινε πράγματα για το πώς να μεταφράσει αυτό το υλικό στην τηλεόραση για το κοινό που ήταν πέρα από αυτό που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι σεναριογράφοι.

‘Και είχε τον αντίχειρά του στον σφυγμό του κοινού και καταλάβαινε τι λαχταρούσε ο κόσμος, και αυτό δεν το βρίσκεις κάθε μέρα’, ανέφερε για τον εκλιπόντα ηθοποιό, ο οποίος ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός και σεναριογράφος της σειράς.

«Και μετά το γεγονός ότι ήμασταν όλοι τόσο τέλεια διαλεγμένοι ήταν ένα είδος ιδιοφυΐας», πρόσθεσε κοιτάζοντας τους συμπρωταγωνιστές της.

Η Anderson, η οποία υποδύθηκε τη μεγαλύτερη αδελφή Mary Ingalls, είχε τον δικό της λόγο που πίστευε ότι μια επανεκκίνηση δεν θα λειτουργούσε και αυτό γιατί ο Landon δεν θα συμμετείχε σε αυτήν.

«Το Μικρό Σπίτι λειτουργεί στην τηλεόραση εξαιτίας του», είπε. Ο Λάντον πέθανε το 1991.

Η 62χρονη Arngrim, η οποία υποδύθηκε τη Nellie Oleson στη σειρά, είναι έτοιμη να αναλάβει έναν νέο ρόλο, αν υπάρξει ποτέ επανεκκίνηση του Μικρού σπιτιού – τη μητέρα της.

«Πάντα αστειεύομαι ότι αν ξανακάνουν ολόκληρο το έργο, είμαι έτοιμη να παίξω την κυρία Oleson. Απολύτως, είμαι έτοιμη γι’ αυτό», ξεσπάθωσε.

Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» ακολούθησε τις περιπέτειες της οικογένειας Ingalls καθώς έχτιζαν ένα σπίτι και τη ζωή τους στις μεσοδυτικές πολιτείες του 19ου αιώνα.