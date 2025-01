Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών, ο σπουδαίος Έλληνας φωτογράφος της διασποράς, Κωνσταντίνος Μάνος.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε το φωτογραφικό πρακτορείο Magnum, του οποίου ήταν μέλος ο εκλιπών. «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου φωτογράφου του Magnum Κωνσταντίνου Μάνου. Έφυγε ειρηνικά σε ηλικία 90 ετών» ανέφερε το πρακτορείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Μάνος γεννήθηκε το 1934 στη Νότια Καρολίνα, από Έλληνες μετανάστες γονείς. Η καριέρα του στον χώρο της φωτογραφίας ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών, όταν ακόμα ήταν μαθητής.

Σε ηλικία 19 ετών, προσλήφθηκε ως επίσημος φωτογράφος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, από το οποίο αποφοίτησε το 1955 με πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε για τα περιοδικά Esquire, Life και Look. Το βιβλίο του «Portrait of a Symphony», για τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστώνης, εκδόθηκε το 1961.

Τα επόμενα τρία χρόνια έζησε στην Ελλάδα, με το έργο της περιόδου να περιλαμβάνεται στο «A Greek Portfolio», το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1972 και βραβεύτηκε, μεταξύ άλλων, στην Έκθεση Βιβλίου της Λειψίας. Στο λεύκωμα του αποτυπώνει εφήμερες καθημερινές στιγμές και ασυνήθιστα πρόσωπα της ελληνικής υπαίθρου με ένα απλό, αυστηρό και πάντα τρυφερό βλέμμα, συνδέοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη μορφή με το φυσικό τοπίο και τη γύρω αρχιτεκτονική.

Το 1963, ο Μάνος εντάχθηκε στο πρακτορείο Magnum και έγινε πλήρες μέλος του δύο χρόνια αργότερα.

Το έργο του στεγάζεται μεταξύ άλλων στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη, του Μουσείου Καλών Τεχνών στη Βοστόνη, του Μουσείου Καλών Τεχνών στο Χιούστον, της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Παρίσι, του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο.

Μια νέα έκδοση του «A Greek Portfolio» εκδόθηκε το 1999, συνοδευόμενη από μια μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα.

Constantine Manos.

“The flow of people in a setting, their changing relationships to each other, their environment, and their constantly changing expressions, all combine to create dynamic situations that provide limitless choices of when to push the button.”

Decisive. pic.twitter.com/B30rceCHLV

— Badger (@Bertrom) May 1, 2024