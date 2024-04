Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως στην Πομπηία μια νέα αίθουσα, μήκους 15 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από τον Τρωϊκό Πόλεμο.

Πρόκειται για τοιχογραφίες στις οποίες διακρίνονται η Ωραία Ελένη, ο Πάρις, η Κασσάνδρα και ο Απόλλωνας, με ευρύτερη αναφορά στον ηρωισμό, αλλά και στην δύναμη της μοίρας.

Η αίθουσα ανήκε σε εύπορη οικογένεια και στον χώρο αυτό οι οικοδεσπότες έτρωγαν και συνομιλούσαν με τους φιλοξενουμένους τους.

Βρίσκεται δίπλα σε εσωτερική αυλή και σε μια εσωτερική σκάλα, στην οποία υπάρχει σχέδιο με κάρβουνο, στο οποίο απεικονίζονται δύο μονομάχοι και ένας φαλλός.

«Τη νύχτα, με αναμμένα τα λυχνάρια, οι μυθικές φιγούρες των τοιχογραφιών θα έμοιαζαν σίγουρα να κινούνται», εξηγούν οι αρχαιολόγοι.

«Η Πομπηία είναι ένας θησαυρός που μας αφήνει πάντα άναυδους. Συνεχίζει να μας εκπλήσσει κάθε φορά που τον ανοίγουμε και είμαι ευτυχής που στον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό αυξήσαμε τα κονδύλια, ώστε να μπορέσουν να γίνουν νέες ανασκαφές», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο.

Archaeologists are excavating a new dig site at Pompeii. Here is some of the artwork they unearthed. pic.twitter.com/LQLHEMh6bo

— The Redheaded libertarian (@TRHLofficial) April 11, 2024