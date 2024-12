«Έχουμε απομείνει δύο άτομα μεταξύ των ηγετών στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εγώ και ο Πούτιν» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα αναφέρει για το πρόσωπό του η Γερμανίδα τέως καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι σημαντικός ο λόγος που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία με τους ξένους ηγέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Δίπλα στις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται ο μηχανισμός διαλόγου μαζί τους. Αυτό που ονομάζουμε διπλωματικές επιθέσεις. Να συνεχίσουμε αυτές τις διπλωματικές επιθέσεις» σχολίασε για να προσθέσει: «Έχουμε απομείνει δύο άτομα μεταξύ των ηγετών στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ό ένας είμαι εγώ και ο άλλος Βλαντιμίρ Πούτιν. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι εγώ, το αναφέρω ως γεγονός. Φυσικά, η ταπεινότητά μου έχει 22 χρόνια στην εξουσία. ‘Αλλα τόσα έχει ο κ. Πούτιν. Όλοι οι άλλοι έχουν βγει εκτός».

Erdogan:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“There are only two people left among the leaders in the world. Me and Putin.

I have completed 22 years in office. Putin is close to that. All the others have been eliminated and left.”

pic.twitter.com/vjBtT3GWKG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 8, 2024