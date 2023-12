Ένα βραδινό φόρεμα που είχε φορέσει η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα πουλήθηκε έναντι του ποσού των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων, 11 φορές υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση, καταρρίπτοντας την τιμή ρεκόρ, για μία από τις τουαλέτες της που βγήκαν στο σφυρί, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Julien’s Auctions, με έδρα το Λος Άντζελες.

Η Νταϊάνα είχε φορέσει πρώτα το βραδινό φόρεμα, σε μαύρο μπλε χρώμα, του σχεδιαστή Ζακ Αζαγκούρι, στη Φλωρεντία το 1985. Φωτογραφήθηκε με αυτό επίσης έναν χρόνο αργότερα, σε μια επίσκεψη στο Βανκούβερ.

Το φόρεμα πουλήθηκε έναντι 1.148.080 δολαρίων, ανέφερε ο Julien’s Auctions την Κυριακή (17/12), που είχε ορίσει την αρχική εκτίμησή του, μεταξύ 100.000-200.000 δολαρίων.

«Ο οίκος Julien’s κατέχει τώρα το νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το ακριβότερο φόρεμα που είχε φορέσει η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα και πουλήθηκε σε δημοπρασία», τονίζεται σε μια ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι το προηγούμενο ρεκόρ ανερχόταν σε 604.800 δολάρια.

