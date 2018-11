Αφιέρωμα στον Αλέξη Δαμιανό και το έργο του

Το αφιέρωμα με τίτλο «Η Ελλάδα όπως την είδε ο Αλέξης Δαμιανός» θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 25 έως την Τρίτη 27 Νοεμβρίου.Μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, τον σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανό, τιμά αυτήν την εβδομάδα μέσα από το νέο της αφιέρωμα η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης. Το αφιέρωμα με τίτλο «Η Ελλάδα όπως την είδε ο Αλέξης Δαμιανός» θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 25 έως την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 στο αγαπημένο σινεφίλ στέκι της Ταινιοθήκης, την αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι).Με μόνο τρεις ταινίες στη φιλμογραφία του, οι οποίες εκτείνονται σε μια περίοδο σχεδόν τριών δεκαετιών, ο Αλέξης Δαμιανός σφράγισε ανεξίτηλα το ελληνικό σινεμά, καθορίζοντας αποφασιστικά τη ρότα του. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθεί το τρίπτυχο του έργου του που ξεκινά το 1966 με το …Μέχρι το Πλοίο, συνεχίζεται το 1971 με την Ευδοκία, μια από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών, και ολοκληρώνεται το 1994 με το φιλμ-σταθμό Ηνίοχος.* Στο πλαίσιο του αφιερώματος και κατά τη διάρκειά του, θα διατίθεται σε προσφορά η έκδοση Αλέξης Δαμιανός (45ο ΦΚΘ, 2004). Τιμή: 5 ευρώ (αρχική τιμή: 10 ευρώ). \Περισσότερες πληροφορίες στα πωλητήρια του Φεστιβάλ στο Ολύμπιον και στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης- Τάκης Κανελλόπουλος – Προορισμός: Ουτοπία // 2 – 4 Δεκεμβρίου 2018- Φωτογράφοι που συγκλόνισαν τον κόσμο // 9 – 11 Δεκεμβρίου 2018Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης - αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι, τηλ. 2310-378404)Γενική είσοδος: 4€ // CineΚάρταF: 3€ // CineΚάρταF Gold: ΔωρεάνΚυριακή 25/1121:00 ΗνίοχοςΔευτέρα 26/1121:30 ...Μέχρι το πλοίοΤρίτη 27/1121:30 Ευδοκία…Μέχρι το πλοίο / Until the Ship Sails(Ελλάδα, 1966)Σκηνοθεσία – διασκευή σεναρίου: Αλέξης Δαμιανός. Με τους: Αλέξη Δαμιανό, Χρήστο Τσάγκα, Ελένη Μπουρμπουχάκη, Γιώργο Χαραλαμπίδη, Βένια Παλίρη. Ασπρόμαυρη, 95΄Η μετανάστευση, ο νεανικός ερωτισμός και η σιωπηλή βία μιας συμβιβασμένης οικογενειακής καθημερινότητας σε μια ταινία άγριας ειλικρίνειας για τους απόκληρους της ζωής που πάντα θα νιώθουν παντού «ξένοι». Ένα αριστούργημα του ελληνικού νεορεαλισμού.Ευδοκία / Evdokia(Ελλάδα, 1971)Σκηνοθεσία – σενάριο: Αλέξης Δαμιανός. Με τους: Μάρω Βασιλείου, Χρήστο Ζορμπά, Κούλα Αγαγιώτου, Γιώργο Κουτούζη. Έγχρωμη, 97΄Μία από τις δέκα καλύτερες ταινίες της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου με ήρωες αρχετυπικές μορφές του αρσενικού, του θηλυκού και του ανελέητου συστήματος. Ήρωες μιας καθημερινότητας που απαιτεί συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και μια ανεξάντλητη επιθυμία για ελευθερία χωρίς στερεοτυπικές δεσμεύσεις και υποκρισία.Ηνίοχος / Eniochos. The Charioteer(Ελλάδα, 1994)Σκηνοθεσία - σενάριο: Αλέξης Δαμιανός, Με τους: Βάσια Ελευθεριάδη, Θοδωρή Πολυζώνη, Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου. Έγχρωμη,140΄Μια τοιχογραφία της Ελλάδας των τελευταίων 50 χρόνων με ήρωα τον Ηνίοχο, ως εμβληματική μορφή μιας παρορμητικής χώρας να επιμένει να ενσαρκώνει τις αξίες της άμιλλας, της επαγρύπνησης και της αγάπης. Κι όλα αυτά σε έναν αγώνα χωρίς νικητές και νικημένους, όταν το σύμπαν γύρω με τρόπους ανίερους τον απαξιώνει σε μια ένοχη λήθη.