Άντζελα Μπάσετ: Η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για ταινία της Marvel

Η Άντζελα Μπάσετ έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για ερμηνεία σε ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel.

Η 64χρονη σταρ απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».

Για το βραβείο ήταν επίσης υποψήφιες οι Κέρι Κόντον (The Banshees of Inisherin), Τζέιμι Λι Κέρτις (Everything Everywhere All at Once), Ντόλι Ντε Λεόν (Triangle of Sadness) και Κάρεϊ Μάλιγκαν (She Said).

Παραλαμβάνοντας το βραβείο η Αμερικανίδα ηθοποιός είπε: «Στην οικογένειά μου στη Marvel/Disney... στο καστ και στο συνεργείο... το κλάμα μπορεί να έρθει το βράδυ, αλλά η χαρά έρχεται το πρωί. Μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι. Αγαπήσαμε, θρηνήσαμε, θεραπευθήκαμε. Και ήμασταν περιτριγυρισμένοι κάθε μέρα από τη δύναμη και το πνεύμα του Τσάντγουικ Μπόουζμαν».