Δέκα νέες ταινίες και παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ στο ERTFLIX

Πολικές θερμοκρασίες έξω; Καυτές πρεμιέρες στο ERTFLIX. Mπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ τώρα και χειροκροτήστε μια παρέλαση χολιγουντιανών αστέρων που κάνει κάθε αργία, κινηματογραφική υπόθεση. Ο Μπεν Κίνγκσλεϊ κόβει την ανάσα σε ένα πολιτικό θρίλερ για γερά νεύρα, ο Ρίτσαρντ Γκιρ γίνεται ο θρυλικός κύριος…Τίποτα, η Ελίζαμπεθ Μος βυθίζεται σε ένα τοξικό δράμα για την αποτυχία της Δικαιοσύνης, η Μέριλ Στριπ μάχεται μόνη απέναντι σε ένα ιατρικό σύστημα και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ πρωταγωνιστεί στη μεταφορά του θρυλικού μυθιστορήματος του Φίλιπ Ροθ, «Αμερικάνικο Ειδύλλιο».



Κωμωδίες, δράματα, θρίλερ και κλασικά κινηματογραφικά διαμάντια του παρελθόντος. Δέκα ταινίες φέρνουν την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ στο ERTFLIX και ανεβάζουν, επιτέλους, τη θερμοκρασία.



«Ο κος Τίποτα» (Norman)

Όταν ο Νόρμαν γνώριζε έναν νεαρό πολιτικό δίχως ελπίδες, δεν μπορούσε να περιμένει ότι μόλις 3 χρόνια αργότερα ο ίδιος θα βρισκόταν στη θέση του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Μαζί με τη δική του επιτυχία, η ζωή του Νόρμαν θα αλλάξει δραματικά. Προς ποια κατεύθυνση θα είναι όμως αυτή η αλλαγή;



Δράμα-θρίλερ, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Ισραήλ 2016



Σκηνοθεσία-σενάριο: Τζόζεφ Σένταρ



Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Γκιρ, Λίορ Ασκενάζι, Μάικλ Σιν, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Νταν Στίβενς, Στιβ Μπουσέμι, Χανκ Αζάρια.



«The Free World»

Ο Μάρτιν απελευθερώνεται έπειτα από 17 χρόνια άδικης καταδίκης και αρχίζει να εργάζεται σε καταφύγιο ζώων. Όταν μια γυναίκα φέρνει τον χτυπημένο της σκύλο μαζί με τον αναίσθητο αστυνομικό σύζυγό της, ο Μάρτιν δείχνει συμπόνια. Ένα σκληρό δράμα για την τοξική βία και την αποτυχία της Δικαιοσύνης.



Δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2016

Σκηνοθεσία: Τζέισον Λιου



Πρωταγωνιστούν: Ελίζαμπεθ Μος, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Οκτάβια Σπένσερ, Όστιν Αμέλιο



«Διπλό παιχνίδι» (Backstabbing for Beginners)

Ο Μάικλ Σάλιβαν αφήνει την άκρως κερδοφόρα δουλειά του σε μεγάλο τραπεζικό όμιλο για να πραγματοποιήσει το όνειρό του ως διπλωμάτης των Ηνωμένων Εθνών. Του αναθέτουν να δουλέψει μαζί με τον υπεύθυνο του προγράμματος «Πετρέλαιο για τροφή» που έχει σκοπό την ενίσχυση του ιρακινού λαού, αποτρέποντας το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν να κερδοφορεί. Όμως οι δολοπλοκίες και η διαφθορά που θα συναντήσει τον οδηγούν σε ένα ηθικό σταυροδρόμι.



Πολιτικό θρίλερ, συμπαραγωγής Δανίας-Καναδά-ΗΠΑ 2018

Σκηνοθεσία: Περ Φλάι

Πρωταγωνιστούν: Τέο Τζέιμς, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ζακλίν Μπισέ



«Αμερικάνικο Ειδύλλιο» (American Pastoral)

Ένας αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και η πρώην «υποψήφια Μις Αμερική», γυναίκα του καλούνται να αντιμετωπίσουν την έφηβη κόρη τους που είναι καταβεβλημένη από την υποκουλτούρα της δεκαετίας του ’60 και τα γεγονότα που την καθόρισαν.

Μια αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου που συνοδεύεται από την ανασκόπηση μιας ταραχώδους εποχής.

Κοινωνικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2016



Σκηνοθεσία: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ

Πρωταγωνιστούν: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Τζένιφερ Κόνελι, Ντακότα Φάνινγκ, Ούζο Αντούμπα, Πίτερ Ρίγκερτ, Ντέιβιντ Στράθερν.



«Η δύναμη της αγάπης» (First Do No Harm)

Μια ευτυχής μεσοαμερικάνικη οικογένεια ταράσσεται όταν ο μικρότερος γιος, έπειτα από ένα χτύπημα, παθαίνει επιληπτική κρίση. Οι εξετάσεις δεν φανερώνουν την αιτία. Τα φάρμακα δεν δείχνουν να δρουν. Η ιατρική τους κάλυψη δείχνει ανεπαρκής και η μητέρα καλείται να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Ένα ιατρικό δράμα που συγκινεί.



Δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 1997

Σκηνοθεσία: Τζιμ Έιμπραχαμς

Σενάριο: Αν Μπέκετ

Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Φρεντ Γουόρντ, Σεθ Άντκινς, Άλισον Τζάνεϊ



«Πριν εξαφανιστώ» (Before I Disappear)

Ο Ρίτσι, ένας νέος ηττημένος από τη ζωή, ετοιμάζεται να βάλει ένα τέλος. Την αυτοκτονία του διακόπτει ένα τηλεφώνημα από την αδερφή του που του ζητεί να φροντίσει την 11χρονη κόρη της για μερικές ώρες. Το επόμενο διάστημα αποτελεί ένα ταξίδι ματαιοδοξίας γύρω από τον χαρακτήρα και τις εμπειρίες του Ρίτσι που τον έφεραν σ’ αυτό το σημείο.



Δράμα, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Αγγλίας 2014

Σκηνοθεσία: Σον Κρίστενσεν



Πρωταγωνιστούν: Σον Κρίστενσεν, Έμι Ρόσουμ, Φατίμα Πτάσεκ, Πολ Γουέσλι, Ρον Πέρλμαν.



«Φοβού τον πεθερό» (All Nighter)

Όταν ένας εργασιομανής και δυναμικός πατέρας προσπαθεί να επισκεφτεί απρόσμενα την κόρη του στο Λος Άντζελες, ανακαλύπτει ότι εκείνη έχει εξαφανιστεί. Έτσι, προσεγγίζει τον φρεσκοχωρισμένο πρώην της, τον νευρικό και αμήχανο Μάρτιν, που ακόμα πασχίζει να την ξεπεράσει. Μαζί θα βαλθούν να τη βρουν μέσα σε μια ολοένα και πιο ξέφρενη νύχτα.



Κωμωδία, παραγωγής ΗΠΑ 2017

Σκηνοθεσία: Γκάβιν Γουίσεν

Πρωταγωνιστούν: Τζ. Κ. Σίμονς, Εμίλ Χιρς, Κρίστεν Σάαλ, Τάραν Κίλαμ, Άναλεϊ Τίπτον



«Κακός Σαμαρείτης» (Bad Samaritan)

Δύο νεαροί διαρρήκτες, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη διάρρηξης, θα πέσουν τυχαία σε μια γυναίκα που βρίσκεται βασανισμένη και αιχμάλωτη στο σπίτι, στο οποίο αποφάσισαν να κλέψουν. Θα ειδοποιήσουν την αστυνομία, η οποία, όμως, δεν θα ανακαλύψει τίποτα όταν ερευνήσει το σπίτι. Τώρα οι δύο νεαροί έχουν να αντιμετωπίσουν την οργή του απαγωγέα.



Αστυνομικό θρίλερ, παραγωγής ΗΠΑ 2018



Σκηνοθεσία: Ντιν Ντέβλιν



Πρωταγωνιστούν: Nτέιβιντ Τέναντ, Ρόμπερτ Σίχαν, Καρλίτο Ολιβέρο, Κέρι Κόντον



«Και ο Θεός να βάλει το χέρι Του!» (Sole a Catinelle)

O Κέκο είναι παντρεμένος και έχει έναν υπέροχο γιο. Εργάζεται ως γκρουμ σε ξενοδοχείο, όταν αποφασίζει να παραιτηθεί και να ασχοληθεί με την πώληση μιας συγκεκριμένης μάρκας ηλεκτρικής σκούπας. Η οικονομική κρίση ξεσπά και η γυναίκα του απολύεται από τη δουλειά της, ενώ οι πωλήσεις της σκούπας δεν πάνε καθόλου καλά. Ο Κέκο έχει υποσχεθεί στον γιο του ότι, αν πάρει σε όλα τα μαθήματα «άριστα», θα του κάνει δώρο τις διακοπές των ονείρων του. Ο μικρός τα καταφέρνει περίφημα και τώρα ο Κέκο πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή του χωρίς δεκάρα στην τσέπη!



Κωμωδία, παραγωγής Ιταλίας 2013



Σκηνοθεσία: Τζενάρο Νουντσιάντε

Πρωταγωνιστούν: Κέκο Τζαλόνε, Ορόρ Εργκουί, Μίριαμ Νταλμάτσιο, Ρόμπερτ Νταντς.



«Ιδιωτικός ντετέκτιβ Χάμετ» (Hammett)

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Ντάσιελ Χάμετ, συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας στην πραγματική ζωή, ο οποίος στην αρχή της καριέρας του ενεπλάκη σε μια μυστηριώδη υπόθεση που έμελλε να επηρεάσει πολύ το μετέπειτα έργο του.



Αστυνομική περιπέτεια μυστηρίου, παραγωγής ΗΠΑ 1982



Σκηνοθεσία: Βιμ Βέντερς

Πρωταγωνιστούν: Φρέντερικ Φόρεστ, Πίτερ Μπόιλ, Μαριλού Χένερ, Λίντια Λέι

Μαζί με τις 10 ταινίες που μόλις αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα, τον κινηματογραφικό μαραθώνιο και το all star cast συμπληρώνουν καταξιωμένοι σκηνοθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι «Άλπεις» του Γιώργου Λάνθιμου συναντούν το «Loro» με τη ζωή του Μπερλουσκόνι από τον Πάολο Σορεντίνο, και την «Ποίηση χωρίς τέλος» του Αδάν Χοδορόφσκι.

