H Disney τιμά τον Χάουαρντ Άσμαν

Η Disney ανακοίνωσε ότι το ντοκιμαντέρ «Howard» που εξερευνά τη ζωή του αείμνηστου Αμερικανού στιχουργού και θεατρικού συγγραφέα Χάουαρντ Άσμαν θα είναι διαθέσιμο στο Disney + στις 7 Αυγούστου.

Ο Χάουαρντ Άσμαν είναι ο στιχουργός πίσω από τα τραγούδια στις κλασικές ταινίες της Disney, Aladdin, Beauty and the Beast και The Little Mermaid.

Ήταν επίσης ο δημιουργός του μιούζικαλ Little Shop of Horrors (Το Μαγαζάκι του Τρόμου).

«Ως στιχουργός, το τελευταίο υπέροχο μέρος για να κάνεις μιούζικαλ είναι τα κινούμενα σχέδια» λέει ο Άσμαν σε τρέιλερ της ταινίας που κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη.

Στο ντοκιμαντέρ «Howard» από τον σκηνοθέτη Ντον Χαν, θα προβληθούην αρχειακό υλικό, προσωπικές ταινίες και φωτογραφίες και συνεντεύξεις με τους φίλους και την οικογένειά του Χάουαρντ Άσμαν.

«Μπορεί να μην γνωρίζετε το όνομά του, αλλά σίγουρα γνωρίζετε τη μουσική του Χάουαρντ Άσμαν» τόνισε ο Χαν σε δήλωσή του.

«Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αφηγητές του εικοστού αιώνα που βοήθησε να αναζωογονηθεί το αμερικανικό μιούζικαλ και να αναγεννηθεί η Disney Animation. Μας άφησε μία λίστα τραγουδιού που εξακολουθεί να ζει μέσα μας σήμερα, αλλά η προσωπική του ιστορία δεν έχει ειπωθεί ποτέ πλήρως μέχρι τώρα» τόνισε.

Το ντοκιμαντέρ, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα το 2018, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον μακροχρόνιο μουσικό συνεργάτη του Άσμαν, Άλαν Μένκεν, τη Τζόντι Μπένσον που δάνεισε τη φωνή στην πριγκίπισσα Άριελ, στη Μικρή Γοργόνα, την ηθοποιό και τραγουδίστρια, Πέιτζ Ο’ Χάρα και την αδερφή τον συνεργάτη του Bill Lauch, την Jodie Benson της Μικρής Γοργόνας, τον Paige O’Hara of Beauty and the Beast κ.ά.

