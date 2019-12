Οι Ελ και Ντακότα Φάνινγκ είναι έτοιμες να κάνουν ένα νέο βήμα. Οι Αμερικανίδες ηθοποιοί και αδελφές θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί σε κινηματογραφική ταινία, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν οι Μπεν και Κέισι Άφλεκ (Good Will Hunting) και οι Μάτζι και Τζέικ Τζίλενχαλ (Donnie Darko).



Οι Ελ και Ντακότα Φάνινγκ θα υποδυθούν τις αδελφές στην ταινία The Nightingale, βασισμένη στο μυθιστόρημα της που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Κρίστιν Χάνα.



Η ιστορία διαδραματίζεται λίγο πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν δύο Γαλλίδες αδελφές ενηλικιώνονται, καθώς προσπαθούν να αντισταθούν στη γερμανική κατοχή της χώρας τους. Η ιστορία φέρεται να είναι εμπνευσμένη από τις γυναίκες της Γαλλικής Αντίστασης που έκρυβαν τα παιδιά Εβραίων από ναζιστές στρατιώτες στις αρχές της δεκαετίας του 1940.



Την ταινία Nightingale θα σκηνοθετήσει η Μελανί Λορά, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Ελ Φάνινγκ στην ταινία Galveston.



Το 2001, οι αδελφές Φάνινγκ υποδύθηκαν διαφορετικές ηλικιακές εκδόσεις του ίδιου χαρακτήρα στην ταινία I Am Sam, μαζί με τους Σον Πεν, Μισέλ Φάιφερ και Λόρα Ντερν. Η Ελ ενσάρκωσε τη Λούσι Ντάιαμοντ, κόρης του Σαμ Ντόσον (Σον Πεν) αλλά ήταν η Ντακότα που έλαβε τα εύσημα για τον ρόλο.



«Θα είναι η πρώτη φορά που θα δουλέψουμε στην οθόνη μαζί. Έχουμε υποδυθεί τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετικές ηλικίες αλλά ποτέ δεν μιλήσαμε η μία στην άλλη μπροστά από μια κάμερα... Για χρόνια ψάχναμε να κάνουμε μια ταινία μαζί και έπειτα αυτό το διαμάντι εμφανίστηκε» έγραψαν σε ανάρτησή τους στο Instagram.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ