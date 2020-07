Η Λούσι Χέιλ αποκαλύπτει γιατί δεν πήρε τον ρόλο της Αναστάζια στις «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι»

Για την ακρόαση που πέρασε για τον ρόλο της Αναστάζια Στιλ στην ταινία «Οι πενήντα αποχρώσεις του γκρι» μίλησε η ηθοποιός Λούσι Χέιλ.

Σε συνέντευξη που έδωσε το Associated Press, η ηθοποιός είπε ότι «ήμουν πολύ νέα... Πρέπει να ήταν πριν από 10 χρόνια, και ήμουν ψόφια».

Η ηθοποιός του Pretty Little Liars είπε ότι παρόλο που η ακρόαση «δεν ήταν σε πραγματικές σκηνές από την ταινία», έπρεπε να αποδώσει έναν «πολύ σεξουαλικό μονόλογο».



«Δεν ήξερα καν τι έλεγα στην ακρόαση... ήμουν λίγο αφελής σε αυτά τα θέματα», είπε.

Αλλά η Χέιλ είπε επίσης ότι η ακρόαση της έκανε καλό. «Ήταν καλό για μένα γιατί φοβόμουν να κάνω ακρόαση» είπε.

