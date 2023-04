«Joker: Folie à Deux»: Η Lady Gaga στα διάσημα σκαλιά της Νέας Υόρκης

Τα γυρίσματα για τη νέα ταινία, δεύτερη κατά σειρά, του Joker, με τον τίτλο «Folie à Deux» συνεχίστηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο με φόντο τα διάσημα σκαλιά στην περιοχή Μπρονξ (The Bronx) της Νέας Υόρκης και πρωταγωνίστρια τη Lady Gaga.

Oπως αναφέρει η Dailymail, τα γυρίσματα τα οποία ξεκίνησαν πριν από τέσσερις μήνες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στη Νέα Υόρκη.

Lady Gaga on the Joker steps for ‘JOKER 2’ https://t.co/X7hC2s5iSS — Film Updates (@FilmUpdates) April 1, 2023

Με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τοντ Φίλιπς (Todd Phillips), η Lady Gaga φορώντας ένα μαύρο πουά φόρεμα και ένα γούνινο παλτό γύρισε μια σκηνή κατά μήκος της εμβληματικής σκάλας στη Νέα Υόρκη. Πίσω από τις κάμερες υπήρχε αρκετός κόσμος και φωτογράφοι οι οποίοι απαθανάτισαν τη σκηνή της διάσημης τραγουδίστριας, που ως Χάρλεϊ Κουίν ήταν σε πολύ ευχάριστη διάθεση και ανέβαινε τα σκαλιά χορεύοντας.

Lady Gaga on the set of ‘JOKER: FOLIE À DEUX’ https://t.co/1m9bYsoKqw — Film Updates (@FilmUpdates) April 2, 2023

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix), Μπρένταν Γκλίσον (Brendan Gleeson), Κάθριν Κίνερ (Catherine Keener), Τζέικομπ Λόφλαντ (Jacob Lofland), Χάρι Λότι (Harry Lawtey) και η Ζαζί Μπιτζ (Zazie Beetz), η οποία επέστρεψε στο καστ.

Το «Joker: Folie à Deux» αναμένεται στους κινηματογράφους στις 4 Οκτωβρίου 2024. Σημειωτέον την ίδια μέρα το 2019 είχε κυκλοφορήσει η πρώτη ταινία, η οποία σφράγισε την επιτυχία της με εισπράξεις $1,074 δισεκατομμύρια στο παγκόσμιο box office.

Lady Gaga as Harleen Frances Quinzel in ‘JOKER FOLIE À DEUX’. https://t.co/usVHg75kc1 — Film Updates (@FilmUpdates) April 3, 2023