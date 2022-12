Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 1η Δεκεμβρίου

Με οκτώ νέες ταινίες και δύο επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το αστυνομικό θρίλερ «Η Νύχτα της 12ης» του Ντομινίκ Μολ, η κωμωδία «Μεγάλη Ρήξη»της Κατρίν Κορσινί και το φιλμ για την αποκάλυψη του σκανδάλου Γουάινστιν «Κάποια Μίλησε». Στα αξιοσημείωτα και η επανέκδοση των ταινιών «Μέρες του '36» του Θόδωρου Αγγελόπουλου και «Η Παγίδα του Διαβόλου» του Φράντισεκ Βλάτσιλ.

«Η Μεγάλη Ρήξη»: Μια ταινία της Κατρίν Κορσινί για τη Γαλλία των Κίτρινων Γιλέκων

Η Ραφ και η Ζουλί, ένα ζευγάρι στα πρόθυρα του χωρισμού, δοκιμάζουν τα όριά τους στα Επείγοντα ενός νοσοκομείου που γεμίζει ασφυκτικά το βράδυ μιας μεγάλης διαδήλωσης στο Παρίσι. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν φτάσει στα όριά τους, όπως και οι τραυματισμένοι και οργισμένοι διαδηλωτές που «καταλαμβάνουν» τη μονάδα υγείας, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση… Καθώς η ένταση, έξω, κορυφώνεται, το νοσοκομείο βρίσκεται σε πολιορκία. Η νύχτα θα είναι μεγάλη…

Μία «ακτινογραφία» της γαλλικής κοινωνίας στα Επείγοντα ενός νοσοκομείου.

Η Κατρίν Κορσινί εμπνέεται από τις επεισοδιακές μαζικές διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» που συντάραξαν τη Γαλλία πριν από λίγο καιρό και μας παραδίδει μία καθηλωτική ταινία με επίκεντρο ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπου καταλήγει ένα ζευγάρι γυναικών, στα πρόθυρα του χωρισμού, μια νύχτα γενικού αναβρασμού.

«H μεγάλη ρήξη» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών. Ήταν η ταινία που γοήτευσε τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Σπάικ Λι.

Η μεγάλη ρήξη /La Fracture

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Κατρίν Κορσινί



Ηθοποιοί: Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσι, Μαρίνα Φόις, Πίο Μαρμάι, Aϊσατού Ντιαλό Σάνια.

Διάρκεια: 98’



Χώρα παραγωγής: Γαλλία



Έτος παραγωγής: 2021

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Νύχτα της 12ης»: Ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ

Συναρπαστικό, δαιδαλώδες αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ (Από Άλλο Πλανήτη, Χάρι, ο Καλύτερος Φίλος του Ανθρώπου) που θυμίζει ταινίες όπως το Zodiac και το Μνήμες Φόνων, ακολουθώντας δύο σκληρούς Γάλλους ντετέκτιβ αντιμέτωπους με μια φρικιαστική δολοφονία, καθώς η λύση της υπόθεσης γλιστράει διαρκώς μέσα από τα χέρια τους.

The Night of the 12th

Αστυνομικό θρίλερ, γαλλοβελγικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Ντομινίκ Μολ, με τους Μπαστιάν Μπουγιόν, Μπουλί Λανέρ, Τεό Κολμπί, Λουλά Κοτόν-Φραπιέ κα.

Διάρκεια: 115 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Poker Face»: Δισεκατομμυριούχος τζογαδόρος ο Ράσελ Κρόου, στη νέα του ταινία

Ένας δισεκατομμυριούχος προσκαλεί κάποιους παιδικούς του φίλους για μια βραδιά Poker. Μεταξύ τους υπάρχει μια σχέση αγάπης αλλά και ανταγωνισμού που πολλές φορές φτάνει σε οριακό σημείο ίσως αυτή τη φορά και επικίνδυνο.

Το «Poker Face» είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια του βραβευμένου ηθοποιού μετά το «The Water Diviner» του 2014.

Μαζί με τον Κρόου στην ταινία συμπρωταγωνιστούν, ο συμπατριώτης του Λίαμ Χέμσγουορθ, η Έλσα Πατάκι, αλλά και η βραβευμένη με Όσκαρ Νάταλι Πόρτμαν σε ένα μικρό ρόλο.

Poker Face

Σκηνοθεσία: Ράσελ Κρόου



Ηθοποιοί: Ράσελ Κρόου, Έλσα Πατάκι, Λίαμ Χέμσγουορθ, Νάταλι Πόρτμαν



Διάρκεια: 120 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράσης



Δείτε το τρέιλερ:

«Κάποια Μίλησε»: Μια ταινία για το σκάνδαλο Γουάινστιν με την Κάρεϊ Μάλιγκαν και τη Ζόι Καζάν

Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Κάρεϊ Μάλιγκαν (Promising Young Woman, An Education) και η Ζόι Καζάν (The Plot Against American, The Big Sick) συμπρωταγωνιστούν στους ρόλους δύο δημοσιογράφων των New York Times που μαζί πετυχαίνουν να φέρουν στο φως μια από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις αυτής της γενιάς.

Οι δύο γυναίκες ρεπόρτερ με πολύ κόπο και προσπάθεια κατάφεραν να κάνουν ένα ιστορικό πλέον ρεπορτάζ που γέννησε το κίνημα του #Metoo και που έσπασε δεκαετίες σιωπής γύρω από το θέμα της σεξουαλικής επίθεσης στο Χόλιγουντ, αλλάζοντας μια για πάντα τη σύγχρονη κοινωνία.

Στην παραγωγή βρίσκονται οι Ντέντε Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ (βραβευμένοι με Όσκαρ για τα «12 Χρόνια Σκλάβος», «Moonlight», «Minari», «Selma» και «The Big Short») η Μέγκαν Έλισον (παραγωγός των «Zero Dark Thirty» και «American Hustle») και ο Μπραντ Πιτ.

Η ταινία βασίζεται στο bestseller των New York Times, με τίτλο “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”.

She Said

Σκηνοθεσία: Μαρία Σρέιντερ



Ηθοποιοί: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Ζόι Καζάν, Σαμάνθα Μόρτον, Πατρίτσια Κλάρκσον.



Διάρκεια: 129 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράμα



Δείτε το τρέιλερ:

«Δεν Είσαι η Μητέρα Μου»: Μια ταινία τρόμου της Κέιτ Ντόλαν

Η μητέρα της Σαρ, η Άντζελα, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Απομένει μόνο το εγκαταλελειμμένο αμάξι της στη μέση ενός χωραφιού. Όταν το επόμενο βράδυ επιστρέφει στο σπίτι χωρίς καμία εξήγηση, είναι ξεκάθαρο για τη Σαρ και τη γιαγιά της, τη Ρίτα, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Η μητέρα της μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται η ίδια, αλλά η συμπεριφορά της είναι αλλοπρόσαλλη και τρομακτική, σαν να έχει αντικατασταθεί από μια μοχθηρή δύναμη. Καθώς πλησιάζει το Χάλογουιν, μια νύχτα διαποτισμένη με αρχαίους μύθους και θρύλους, η Σαρ πρέπει να ξεθάψει τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειάς της για να ανακαλύψει την αλήθεια και να σώσει τη μητέρα της.

You Are Not My Mother

Ταινία τρόμου, ιρλανδικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Κέιτ Ντόλαν, με τους Χέιζελ Ντούπε, Κάρολιν Μπράκεν, Τζόρνταν Τζόουνς, Πολ Ριντ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Devotion»: Μια συναρπαστική ταινία για δύο σπουδαίους συγκυβερνήτες του Ναυτικού των ΗΠΑ

Το 1950, καθώς ο Ψυχρός Πόλεμος απειλεί τη διεθνή ειρήνη, δύο νεαροί πιλότοι γίνονται αποδεκτοί σε μία ελίτ στρατιωτική μονάδα για εκπαίδευση. Ο ένας είναι ο Τομ Χάντνερ, ένας κομψός τυπικός Αμερικανός στρατιώτης. Ο άλλος είναι ο Τζέσι Μπράουν, ένας παθιασμένος και ταλαντούχος πιλότος, και ο πρώτος Αφροαμερικάνος που θα πετάξει σε μάχη για το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ξεκινώντας μαζί στη μοίρα VF-32, ο Τομ και ο Τζέσι θα φτάσουν στα όριά τους για να γίνουν οι καλύτεροι πιλότοι μάχης, εκπαιδευόμενοι σε τελευταίας τεχνολογίας πολεμικά αεροσκάφη και προετοιμαζόμενοι για την μάχη. Το “Devotion” είναι μία έντονη, συναρπαστική και άκρως συγκινητική ιστορία για τους δύο από τους πιο περίφημους συγκυβερνήτες του Ναυτικού των ΗΠΑ.



Σκηνοθεσία: Τζ. Ντ. Ντίλαρντ



Ηθοποιοί: Τζόναθαν Μέιορς, Γκλεν Πάουελ, Σερίντα Σουάν



Διάρκεια: 138 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράσης, Πολεμικό



Δείτε το τρέιλερ:

«Λάιλ, Ο Φίλος Μου Ο Κροκόδειλος»: Μια παιδική ταινία για έναν τραγουδιστή κροκόδειλο με χρυσή καρδιά

Βασισμένη στα παιδικά βιβλία «Lyle, Lyle Crocodile» του Bernard Waber, η νέα live - action μουσική κωμωδία «Λάιλ, Ο Φίλος Μου Ο Κροκόδειλος», συστήνει τον αγαπημένο χαρακτήρα στο κοινό. Όταν η Οικογένεια Primm μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, ο μικρός γιος Josh δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του στο νέο σχολείο και τους νέους φίλους. Όλα όμως αλλάζουν όταν ανακαλύψει στη σοφίτα του νέου σπιτιού, τον Λάιλ (με τη φωνή του Shawn Mendes), έναν κροκόδειλο που αγαπά το τραγούδι, τα αφρόλουτρα, το χαβιάρι και την καλή μουσική. Οι δυο τους γίνονται γρήγορα οι καλύτεροι φίλοι, αλλά όταν ο Λάιλ απειλείται από τον γκρινιάρη γείτονα κύριο Grumps (Brett Gelman), η οικογένεια Primm πρέπει να μείνει ενωμένη σαν ορχήστρα και παρέα με τον χαρισματικό ιδιοκτήτη του Λάιλ, Hector P. Valenti (Javier Bardem) να αποδείξουν στον κόσμο ότι την οικογένεια τη βρίσκει κανείς στα πιο αναπάντεχα μέρη ακόμα και στο πρόσωπο ενός τραγουδιστή κροκόδειλου με χρυσή καρδιά.

Lyle, Lyle, Crocodile (Μεταγλ./Υπότιτλ.)



Σκηνοθεσία: Γουίλ Σπεκ, Τζος Γκόρντον



Ηθοποιοί: Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κόνστανς Γου, Ουίνσλοου Φέγκλεϊ, Σκουτ ΜακΝέρι, Μπρετ Γκέλμαν, Σον Μέντες



Διάρκεια: 106 λεπτά



Είδος ταινίας: Οικογενειακή

Δείτε το τρέιλερ:

Σώσε το Δέντρο

Οικολογικό animation από την Ισπανία. Σε ένα κόσμο ο οποίος έχει αποξενωθεί από το φυσικό περιβάλλον, έχουν απομείνει εκείνοι που αφηγούνται ιστορίες για δέντρα με υπερδυνάμεις. Μαζί τους από την πρώτη στιγμή βρίσκονται τα ξωτικά, τα οποία είναι οι αχώριστοι σύντροφοί τους. Καθώς τα δέντρα, όμως, κινδυνεύουν με τον αφανισμό εξαιτίας του ανθρώπου, θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιβιώσουν. Η ταινία ήταν υποψήφια για βραβείο Γκόγια καλύτερου animation.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μέρες του 36»: Η δεύτερη μεγάλη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε επανέκδοση

H δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μέρες του 36» βγαίνει σε επετειακή επανέκδοση, 50 χρόνια μετά την πρώτη έξοδό της στις αίθουσες.

Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται μερικούς μήνες πριν από την ελληνική δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά. Σε μια πολύβουη κεντρική πλατεία δολοφονείται ένας συνδικαλιστής, ενώ οι υποψίες στρέφονται στον Σοφιανό, πρώην συνεργάτη της αστυνομίας. Ο Σοφιανός, που φυλακίζεται για πολιτικούς λόγους, αγωνίζεται μάταια να αποδείξει την αθωότητά του, πιάνει όμηρο στο κελί του έναν Έλληνα βουλευτή και αρχίζει να απειλεί την ελληνική κυβέρνηση ότι θα προβεί σε επικίνδυνες αποκαλύψεις.

Αν η κυβέρνηση αντισταθεί στον εκβιασμό, προκαλώντας τον θάνατο του βουλευτή, θα χάσει τη στήριξη της Δεξιάς, ενώ αν υποκύψει στον εκβιασμό και απελευθερώσει τον πολιτικό κρατούμενο, θα χάσει τη στήριξη του Κέντρου. Η επιλογή γίνεται ξεκάθαρη στη σκηνή της εκτέλεσης των διαδηλωτών με την οποία τελειώνει η ταινία.

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Σενάριο: Θόδωρος Αγγελόπουλος, Πέτρος Μάρκαρης, Θανάσης Βαλτινός, Στρατής Καρράς

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Παύλου, Πέτρος Μάρκαρης, Χρήστος Καλαβρούζος, Πέτρος Ζαρκάδης, Χριστόφορος Κ. Νέζερ, Θάνος Γραμμένος, Βασίλης Τσάγκλος, Γιάννης Κανδήλας, Χριστόφορος Χειμάρας, Πέτρος Χοϊδάς, Τάκης Δουκάκος, Κώστας Σφήκας, Θανάσης Βαλτινός, Γιώργος Κυρίτσης, Τούλα Σταθοπούλου, Έρικα Δαροπούλου, Αλέξης Μπούμπης, Γιώργος Τσιφός, Γιάννης Σμαραγδής, Λάμπρος Παπαδημητράκης, Τιτίκα Βλαχοπούλου, Κυριάκος Κατριβάνος, Κώστας Μανδήλας, Στάθης Στακιάς, Νικόλαος Χατζηγεωργίου, Κ. Ιμπροχώρη, Α. Ζερβού, Αλέκος Αργυρίου, Γιάννης Πανταζόπουλος, Βαγγέλης Καζάν, Πάνος Κοκκινόπουλος, Γιώργος Σίβρης, Τέλης Σαμαντάς, Ιάκωβος Παϊρίδης.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Παγίδα του Διαβόλου» του Φράντισεκ Βλάτσιλ

«The Devil's Trap» η αλληγορική δραματική ταινία που γύρισε ο Φράντισεκ Βλάτσιλ το 1962, προβάλλεται σε επανέκδοση.

Ένας ιερέας επισκέπτεται μία μικρή πόλη με μία μυστική αποστολή. Είναι μέλος της Ιεράς Εξέτασης και πρέπει να ερευνήσει τις δραστηριότητες του τοπικού μυλωνά. Ο μυλωνάς και ο γιος του είναι απόγονοι μιας παλιάς οικογένειας, της οποίας το προγονικό σπίτι κάηκε ολοσχερώς πριν από εκατό χρόνια. Έχουν ξαναχτίσει την αυτοκρατορία τους από το μηδέν, κυρίως μέσω της μεγάλης γνώσης τους για τη γη, το νερό και την αρχιτεκτονική, που παραδόθηκε μέσω της εμπειρίας πολλών γενεών στην οικογένειά τους. Η φήμη τους για την εύρεση νερού και την πρόβλεψη της σταθερότητας ενός κτίσματος έχει υποπέσει στην αντίληψη της Ιεράς Εξέτασης, οι οποίοι είναι βέβαιοι ότι η οικογένεια έχει κάνει συμμαχία με τον διάβολο.

Πρωταγωνιστούν οι Βίτεσλαβ Βεϊράζκα, Μίροσλαβ Μαχάτσεκ, Σεστμίρ Ράντα κα.

Δείτε το τρέιλερ: