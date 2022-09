Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 15 Σεπτεμβρίου

Με έξι νέες ταινίες και τρεις επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει η ταινία του Ρούμπεν Έστλουντ, «Το Τρίγωνο της Θλίψης» με την αδικοχαμένη Σάρλμπι Ντιν, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών και ένα μέρος της ταινίας γυρίστηκε στη Χιλιαδού, στην Εύβοια και το ισπανικό θρίλερ «Η Κόρη». Ακόμη οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν σε επανέκδοση τις ταινίες «Playtime» του Ζακ Τατί και «Αντίο Παιδιά» του Λουί Μαλ.

Το Τρίγωνο της Θλίψης: Mία ταινία του Ρούμπεν Έστλουντ με την αδικοχαμένη Σάρλμπι Ντιν στη Χιλιαδού της Εύβοιας

Ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας του Ρούμπεν Έστλουντ (Τετράγωνο, Ανωτέρα Βία) είναι μία αχαλίνωτη σάτιρα για τους ρόλους και τις κοινωνικές τάξεις, που στέλνει το διεθνές cast της από τη χλιδή μίας πολυτελούς κρουαζιέρας στις δυσκολίες της επιβίωσης σε ένα ερημονήσι -με τη Χιλιαδού της Εύβοιας να γίνεται το φόντο για το τρίτο μέρος αυτής της αξέχαστης κινηματογραφικής εμπειρίας.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Σάρλμπι Ντιν, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα, σε ηλικία 32 ετών. Η νοτιοαφρικανή ηθοποιός και μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από «ξαφνική ασθένεια». Ακόμη η Σάρλμπι Ντιν ήταν γνωστή για τον ρόλο της ως Syonide, έναν χαρακτήρα που έπαιξε για δύο σεζόν στη σειρά «Black Lightning».

Λίγα λόγια για την ταινία:

Τα διάσημα μοντέλα Carl και Yaya είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα με μία παρέα από ασύλληπτα πλούσιους επιβάτες, έναν ολιγάρχη από τη Ρωσία, βρετανούς εμπόρους όπλων και έναν αλκοολικό καπετάνιο, που επικαλείται τον Μαρξ. Στην αρχή, τα πάντα είναι υλικό για αξιοζήλευτες αναρτήσεις στο Instagram. Αλλά, όταν ξεσπά μία θύελλα και όλοι παθαίνουν ναυτία κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον καπετάνιο, η ειδυλλιακή κρουαζιέρα καταλήγει σε φιάσκο. Ο Carl και η Yaya βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί με ένα τσούρμο δισεκατομμυριούχων και μία από τις καθαρίστριες του γιοτ. Η ιεραρχία ανατρέπεται στο νησί, καθώς η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Έστλουντ



Παίζουν: Χάρις Ντίκινσον, Τσάρλμπι Ντιν Κρικ, Γούντι Χάρελσον, Βίκι Μπερλίν, Χένρικ Ντόρσιν, Ζλάτκο Μπούριτς, Ζαν-Κριστόφ Φολί, Ίρις Μπέρμπεν, Ντόλλυ ντι Λεόν, Σούνγι Μέλλες, Αμάντα Γουόκερ, Όλιβερ Φορντ Ντέιβις, Άρβιν Κανάνιαν, Καρολίνα Γίνινγκ, Ραλφ Σίχα.



Διάρκεια: 147 λεπτά



Δείτε το τρέιλερ:

«Η κόρη»: Ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ του Μανουέλ Μαρτίν Κουένκα

Η ταινία του Μανουέλ Μαρτίν Κουένκα «Η κόρη», είναι ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που συγκλόνισε το ισπανικό κοινό.

Μια δεκαπεντάχρονη κοπέλα που διαμένει σε ένα κέντρο για έφηβους παραβάτες, μένει έγκυος. Ο εκπαιδευτής της στο κέντρο, της προτείνει να έρθει στα κρυφά να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του στο απομονωμένο σπίτι τους στο βουνό, ώστε να έχει φροντίδα μέχρι να γεννήσει, αλλά με ένα αντάλλαγμα: να κρατήσουν το μωρό όταν αυτό γεννηθεί.

Υπόθεση

Δυνατό ισπανικό θρίλερ με κεντρικό πρόσωπο μια δεκαπεντάχρονη κοπέλα, η οποία κατά την περίοδο της υποχρεωτικής παραμονής της σε ειδικό κέντρο για παραβατικούς εφήβους μένει έγκυος, γεγονός που κρύβει μεθοδικά, τόσο από τις Αρχές, όσο και από το αγόρι της. Η κοπέλα, που έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, είναι φανατική τηλεθεάτρια ριάλιτι σόους με ραντεβού, γνωριμίες, και προβλήματα στις σχέσεις των ζευγαριών, κάτι που σίγουρα δεν βοηθάει την κατάστασή της…

Πριν γεννηθεί το παιδί, ένας από τους εκπαιδευτές της τής προτείνει να το σκάσει από τη δομή, και να καταφύγει στο εξοχικό του σε ορεινή περιοχή, όπου μένει με τη γυναίκα του, για να γεννήσει με ασφάλεια, έχοντας κάθε φροντίδα από το άτεκνο ζευγάρι – μάλιστα, της υπόσχεται πως θα της δώσει κι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Όμως, υπάρχει ένας όρος: το ζευγάρι θα κρατήσει το νεογέννητο της κοπέλας…

Η νεαρή δέχεται αυτή την πρωτοφανή συμφωνία, αλλά ο ερχομός του παιδιού στον κόσμο πυροδοτεί μεγάλες εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού και της μικρής μητέρας, που θα οδηγήσουν σε ρήξη. Επιπλέον, στην εξίσωση μπαίνει και ο σύντροφος της κοπέλας, που επανεμφανίζεται διεκδικώντας τα δικαιώματά του… Τα πρόσωπα του δράματος καλούνται να πάρουν θέση σε δυο πολύ βασικές πααραδοχές: ούτε τα πάντα επιτρέπονται σε κάποιους που επιθυμούν σφοδρά να γίνουν γονείς, ούτε το να υπερασπίζεσαι το παιδί σου, σού δίνει συγχωροχάρτι για κάθε σου πράξη…

Η ταινία προβλήθηκε στα Φεστιβάλ του Τορόντο και του Σαν Σεμπαστιάν, ενώ απέσπασε οκτώ Βραβεία και εννιά υποψηφιότητες σε μεγάλα Φεστιβάλ της Ισπανίας.

Η κόρη / La hija

Σκηνοθεσία: Μανουέλ Μαρτίν Κουένκα

Σενάριο: Αλεχάντρο Χερνάντεζ, Μανουέλ Μαρτίν Κουένκα, Φελιξ Βιδάλ

Ηθοποιοί: Χαβιέ Γκουτιέρεζ, Πατρίτσια Λόπεζ Αρναϊθ, Ιρένε Βιργκέζ Φιλιππίδη

Χώρα παραγωγής: Ισπανία

Έτος παραγωγής: 2022

Διάρκεια: 122’

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις του Στέλιου Καμμίτση

Ένα καρτποσταλικό, καλοκαιρινό road trip από την Πάτρα στη Βαυαρία, γίνεται ταξίδι στους οικογενειακούς δεσμούς που δεν σπάνε, στους νέους έρωτες που σε επαναπροσδιορίζουν, στα απρόσμενα γυρίσματα της τύχης που σε οδηγούν ακριβώς στο σωστό σημείο. Σε όλες τις απαντήσεις.

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, ο Βίκτωρας, ένας εικοσάχρονος πρώην πρωταθλητής καταδύσεων, αναχωρεί με το πλοίο για Ιταλία. Εκεί συναντάει τον Ματίας, έναν νεαρό, παράτολμο Γερμανό. Και οι δύο κατευθύνονται προς τη Βαυαρία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και οι δύο αναζητούν απαντήσεις, ο καθένας στις δικές του ερωτήσεις.

The Man with the Answers

Έτος: 2021

Σκηνοθεσία: Στέλιος Καμμίτσης

Δείτε το τρέιλερ:

Το Ορφανό: Πρώτος Φόνος: Η Ίζαμπελ Φέρμαν επιστρέφει ως Έστερ στο πολυαναμενόμενο πρίκουελ

Η Έστερ, το ανατριχιαστικό «Ορφανό» που αγαπήθηκε από τους φαν του τρόμου το 2009, επιστρέφει με την εξαιρετική 25χρονη Ίζαμπελ Φέρμαν να αναλαμβάνει και πάλι τον ρόλο, παρ’ όλο που καλείται να υποδυθεί τον χαρακτήρα στην παιδική του ηλικία. Στο πολυαναμενόμενο πρίκουελ, οι δημιουργοί τιμούν την παράδοση της πρώτης ταινίας και παραδίδουν ένα ανατρεπτικό origin story με αυθεντικότητα, καθώς η Φέρμαν δίνει μία συναρπαστική και πειστική ερμηνεία χάρη σε εφέ παλαιάς κοπής και στην υποκριτική εμπειρία που απέκτησε η πρωταγωνίστρια εντωμεταξύ.



Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γουίλιαμ Μπρεντ Μπελ (Ο Διάβολος μέσα της), ενώ πλάι στην Ίζαμπελ Φέρμαν εμφανίζονται οι Τζούλια Στάιλς (10 πράγματα που μισώ σε σένα) και Ροσίφ Σάδερλαντ (Ο δρόμος της ύαινας).

Σύνοψη



Αφού ενορχηστρώνει μια ευφυέστατη απόδραση από ένα ψυχιατρείο της Εσθονίας, η Έστερ ταξιδεύει στην Αμερική υποδυόμενη την εξαφανισμένη κόρη μιας πλούσιας οικογένειας. Ωστόσο, μια απροσδόκητη ανατροπή τη φέρνει αντιμέτωπη με μια μητέρα που θα προστατεύσει με κάθε κόστος την οικογένειά της από το δολοφονικό «παιδί».

Orphan First Kill



Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Μπρεντ Μπελ



Πρωταγωνιστούν: Ίζαμπελ Φέρμαν, Τζούλια Στάιλς, Ροσίφ Σάδερλαντ



Διάρκεια: 1 ώρα και 39 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Παιχνίδι Μίσους

Αποφασισμένη να πετύχει επαγγελματικά δίχως να θυσιάσει την προσωπική της ηθική, η Λούσι ξεκινά ένα ανελέητο παιχνίδι απέναντι στην παγερή και αποτελεσματική νέμεσή της, τον Τζόσουα, σε μια αντιπαλότητα που περιπλέκεται εξαιτίας των συναισθημάτων που αρχίζει να τρέφει για εκείνον.



Κομεντί, αμερικανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Πίτερ Χάτσινγκς, με τους Λούσι Χέιλ, Όστιν Στόουελ, Σακίνα Τζάφρι κ.ά.



Δείτε το τρέιλερ:

Η Νύχτα του Νίμα Φακχράρα

Μια συναρπαστική ταινία τρόμου του Νίμα Φακχράρα. Ένα ζευγάρι Ιρανών που ζει στις ΗΠΑ παγιδεύεται σε ένα ξενοδοχείο όταν σκοτεινά γεγονότα το υποχρεώνουν να αντιμετωπίσει τα μυστικά που κρύβουν ο ένας από τον άλλο, σε μια νύχτα που δεν τελειώνει ποτέ.

The Night

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίμα Φακχράρα, ενώ πρωταγωνιστούν οι Σαχάμπ Χοσεϊνί και Νιούσα Νουρ.

Δείτε το τρέιλερ:

Το Νησί του Κιμ Κι-ντουκ σε επανέκδοση

Ερωτικό θρίλερ που έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη τον Κιμ Κι-ντουκ. Η σιωπηλή ιδιοκτήτρια ενός ιδιόμορφου ξενοδοχείου με μικρές σχεδίες-σπιτάκια σε μια λίμνη εφοδιάζει τους ένοικους με δολώματα, ενώ εμπορεύεται και το σώμα της. Την προσοχή της θα τραβήξει ένας επίσης σιωπηλός άνδρας, που θέλει να αυτοκτονήσει.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Κιμ Κι Ντουκ



Ερμηνευτές: Γιουνγκ Σου, Γιο Σουκ Κιμ, Σουνγκ Χέε Παρκ, Γιάε Χιέον Γιο

Δείτε το τρέιλερ:

Αντίο, Παιδιά του Λουί Μαλ σε επανέκδοση

Σε επανέκδοση η αυτοβιογραφική δραματική ταινία του Λουί Μαλ, η οποία, το 1987 του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, επτά βραβεία Σεζάρ και τα Βραβεία BAFTA Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Σε ένα καθολικό οικοτροφείο της γαλλικής επαρχίας, ο 12χρονος Ζουλιέν ζει μια παιδική ηλικία προστατευμένη από τις αναταραχές που μαίνονται στην υπό γερμανική κατοχή Γαλλία. Ο ερχομός τού συνεσταλμένου Ζαν πυροδοτεί αμέσως έναν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο αγόρια, που σταδιακά δίνει τη θέση του σε έναν ισχυρό συντροφικό δεσμό, ενώ ταυτόχρονα ο Ζουλιέν αρχίζει να συνειδητοποιεί το μυστικό που κρύβει ο φίλος του.

Παίζουν οι Γκασπάρ Μανές, Ραφαέλ Φεϊτό, Φρανσίν Ρασέτ, Φρανσουά Νεγκρέ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Playtime του Ζακ Τατί σε επανέκδοση

Η αριστουργηματική κωμωδία του ιδιοφυούς Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού Ζακ Τατί Ζακ Τατί. Ο μεσιέ Ιλό περιπλανιέται σε ένα τεχνολογικά προηγμένο Παρίσι ακολουθώντας μια ομάδα Αμερικανών τουριστών. Παράλληλα, ένα νάιτ κλαμπ - εστιατόρια ετοιμάζεται για την πρώτη βραδιά λειτουργίας του, παρόλο που βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή.

Δείτε το τρέιλερ: