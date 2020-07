Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 2 Ιουλίου 2020

Με τρεις νέες ταινίες, και δύο θρυλικές επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η δραματική κομεντί «Ένας Υπέροχος Γείτονας», με τον Τομ Χανκς και το «Ταξίδι στην Ελλάδα» με τους Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον.

Ωστόσο αυτή την εβδομάδα, οι δύο επανεκδόσεις κάνουν τη διαφορά καθώς οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν ακόμη μια φορά το αριστουργηματικό φιλμ «Chinatown» του Ρομάν Πολάνσκι, και την ταινία «Περσόνα» του Μπέργκμαν.

«Tαξίδι στην Ελλάδα» με τους Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον

Οι ηθοποιοί Ρομπ Μπράιντον και Στιβ Κούγκαν συνεχίζουν τη σειρά των διάσημων οδοιπορικών τους, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στην Ελλάδα.

Ένα ολοκαίνουργιο «The Trip» έχει αρχίσει να γυρίζεται. Στο επόμενο σίκουελ, το περιπετειώδες δίδυμο έρχεται στην Ελλάδα!

Οι οπαδοί της σειράς «TheTrip» του Μάικλ Γουίντερμποτομ μπορούν να αρχίσουν να πανηγυρίζουν, καθώς ο Ρομπ Μπράιντον και ο ΣτιβΚούγκαν ετοιμάζουν το τέταρτο σίκουελ του ολοένα και πιο δημοφιλούς κωμικού franchise. Στις 16 Ιανουαρίου, ο Μπράιντον μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία του με τον Κούγκαν, κάνοντας λόγο για την επανένωσή τους. Στη λεζάντα γράφει, «Γεύμα με ένα φίλο, για να συζητήσουμε την ταινία ‘The TripToGreece'».

Και ο Κούγκαν με τη σειρά του, εμφανιζόμενος στα τέλη του 2018 σ’ ένα επεισόδιο του Off Camera With Sam Jones με στόχο την προώθηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου δίπλα στον Τζον Ρέιλι στο “Stan&Ollie” άφησε να διαρρεύσει ότι μία τέταρτη ταινία «TheTrip» ήταν στα σκαριά. Όπως είπε ο Κούγκαν, «Θα κάνουμε ακόμη ένα ταξίδι την επόμενη χρονιά, που είναι το "The Trip To Greece"».



Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερμποτομ

Πρωταγωνιστούν: Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον, Τζάστιν Έντουαρντς.



Δείτε το τρέιλερ:

«Ένας Υπέροχος Γείτονας» με τους Τομ Χανκς, Μάθιου Ρις

O Tom Hanks υποδύεται τον Mr. Rogers στη βιογραφική δραματική ταινία «Ένας Υπέροχος Γείτονας», μια ιστορία όπου η καλοσύνη νικά τον κυνισμό, βασισμένη στην αληθινή φιλία μεταξύ του Fred Rogers και του δημοσιογράφου Tom Junod.



Η ταλαντούχα Μάριελ Χέλερ μεταφέρει τη ζωή του Ρότζερς στη μεγάλη οθόνη και σκηνοθετεί τον Τομ Χανκς στον ρόλο του παρουσιαστή, ο οποίος του έφερε ακόμη μία οσκαρική υποψηφιότητα.



Όταν ένας βαριεστημένος συντάκτης περιοδικού «αναγκάζεται» να γράψει ένα άρθρο για τον Fred Rogers, ξεπερνάει τον όποιο σκεπτικισμό του, μαθαίνει από την καλοσύνη των άλλων, αγαπάει και συγχωρεί στην πιο όμορφη γειτονιά της Αμερικής.

A Beautiful Day In The Neighborhood

Σκηνοθεσία: Μαριέλ Χέλερ

Ηθοποιοί: Τομ Χανκς, Μάθιου Ρις, Κρίς Κούπερ, Σούζαν Κελέτσι Ουάτσον, Μάριαν Πλάνκετ.

Διάρκεια: 109 λεπτά

Είδος ταινίας: Βιογραφική, Δραματική

Δείτε το τρέιλερ:

«Μέχρι ο Γάμος να μας Μεθύσει» με την Μπελέν Κουέστα

Μια ισπανική κωμωδία... γαμήλιων παρεξηγήσεων με την Μπελέν Κουέστα σε σκηνοθεσία Ντάνι ντε λα Ορντέν.

Η Μαρίνα είναι τριάντα χρόνων και ασχολείται με τη διοργάνωση γάμων. Σε αντίθεση με τους πελάτες της, προτιμάει τη ζωή χωρίς δεσμεύσεις. Μέχρι που μια νύχτα συναντά τον Κάρλος. Εκείνος είναι σε σχέση με την Αλεξία, μια όμορφη νεαρή γυναίκα και παιδική φίλη της Μαρίνας. Όταν η Αλεξία ανακαλύπτει την επαγγελματική κάρτα της Μαρίνας ανάμεσα στα πράγματα του Κάρλος, την ερμηνεύει ως πρόταση γάμου και λέει ναι αμέσως.



The Wedding Unplanner/ Hasta que la boda nos separe



Σε σκηνοθεσία του Ντάνι ντε λα Ορντέν



Παίζουν: Μπελέν Κουέστα, Άλεξ Γκαρσία, Σίλβια Αλόνσο.

Διάρκεια: 110'

Έτος: 2020

Δείτε το τρέιλερ:

«Chinatown» του Ρομάν Πολάνσκι

Στο Λος Άντζελες του 1937 ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ προσλαμβάνεται για να ξεσκεπάσει μια υπόθεση μοιχείας, παγιδεύεται όμως σε έναν θανατηφόρο ιστό απάτης και διαφθοράς.

Φιλμ Νουάρ 1974



Διάρκεια: 130'



Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι με τους: Τζον Χιούστον, Πέρι Λόπεζ, Φέι Νταναγουέι, Τζακ Νίκολσον.



Δείτε το τρέιλερ:

«Περσόνα» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Ένα από τα καλύτερα φιλμ του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Η Ελβίρα, διάσημη ηθοποιός, καταρρέει κατά τη διάρκεια μιας παράστασης και κλείνεται στη σιωπή της. Αποσύρεται σε ένα παραθαλάσσιο ησυχαστήριο με μόνη συντροφιά μια νοσοκόμα, την Άλμα.Τις επόμενες εβδομάδες, η Άλμα προσπαθεί να προσεγγίσει την ασθενή της, με σκοπό να τη θεραπεύσει από την ψυχική και σωματική βύθιση της. Σύντομα, μεταξύ των δύο γυναικών αναπτύσσεται μια βαθιά, υπαρξιακή επικοινωνία.

Persona

Σινεφίλ 1965



Διάρκεια: 85'



Σουηδική ταινία, σκηνοθεσία Ίνγκμαρ Μπέργκμαν με τους: Λιβ Ούλμαν, Μπίμπι Άντερσον, Γκούναρ Μπγιέρνστραντ, Μαργκαρέτα Κρουκ.

Δείτε το τρέιλερ: