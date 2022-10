Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 6 Οκτωβρίου

Mε έξι νέες ταινίες και μία επανέκδοση ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Κυριαρχούν δύο παιδικές ταινίες κινουμένων σχεδίων, ένα δράμα για τον σχολικό εκφοβισμό, «Στην Αυλή του Σχολείου», και η ταινία εποχής «Η Κυρία Χάρις Πάει στο Παρίσι», με τη μοναδική Λέσλι Μάνβιλ. Σε επανέκδοση η κλασική ταινία «Σαγόνια του Καρχαρία», που κέρδισε τρία βραβεία Όσκαρ, και έκανε τον Σπίλμπεργκ διάσημο.

«Η Κυρία Χάρις Πάει στο Παρίσι»: Μια ταινία εποχής με την εκπληκτική Λέσλι Μάνβιλ

Μια γοητευτική ιστορία μιας φαινομενικά συνηθισμένης Βρετανίδας οικονόμου, της οποίας το όνειρο να αποκτήσει ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής Christian Dior την οδηγεί σε μια απίστευτη περιπέτεια στο Παρίσι. Στο Λονδίνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Άντα Χάρις (την υποδύεται η υποψήφια για Όσκαρ Λέσλι Μάνβιλ) κερδίζει τα προς το ζην, καθαρίζοντας σπίτια. Η ίδια ζει μια μοναχική ζωή από τότε που ο αγαπημένος της σύζυγος, Έντι, χάθηκε στη μάχη, αλλά δεν είναι ο τύπος που μελαγχολεί ή παραπονιέται για τις συνθήκες που επικρατούν. Κι όμως, όταν η πάντα ρεαλίστρια κυρία Χάρις εντοπίζει ένα αφάνταστα υπέροχο φόρεμα Christian Dior κρεμασμένο στην κρεβατοκάμαρα ενός πλούσιου πελάτη της, νιώθει ένα συντριπτικό αίσθημα πόθου. Το να έχει κανείς στην κατοχή του κάτι τόσο αιθέριο, τόσο όμορφο, ένα πραγματικό έργο τέχνης – ίσως και να μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα στη ζωή της.

Mrs Harris Goes to Paris

Σκηνοθεσία: Άντονι Φαμπιάν

Ηθοποιοί: Λέσλι Μάνβιλ, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Τζέισον Άιζακς, Άννα Σάνσελορ, Λάμπερ Γουίλσον, Άλμπα Μπατίστα, Λούκας Μπράβο, Ρόουζ Γουίλιαμς

Διάρκεια: 115 λεπτά

Είδος ταινίας: Κωμωδία, Δράμα

Δείτε το τρέιλερ:

Στην Αυλή του Σχολείου: Μια ταινία της Λορά Βαντέλ για τον σχολικό εκφοβισμό

Ξεχωριστή και κινηματογραφικά μοναδική ταινία που θέτει στο επίκεντρό της την παιδική εμπειρία, στη δύσκολη συνθήκη του σχολικού εκφοβισμού.

Όταν η Νορά βλέπει ότι ο αδερφός της, Αμπέλ, πέφτει θύμα bullying από άλλα παιδιά, σπεύδει να τον προστατεύσει. Όμως ο Αμπέλ της ζητά να μην πει τίποτα. Παγιδευμένη ανάμεσα στον κόσμο των ενηλίκων και τον κόσμο των παιδιών, η Νορά προσπαθεί να βρει τη θέση της.

Playground

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Λορά Βαντέλ



Πρωταγωνιστούν: Μάγια Βαντερμπέκ, Γκούντερ Ντουρέ, Καρίμ Λεκλού, Λορά Βερλίντεν

Διάρκεια: 81′

Χώρα Παραγωγής: Βέλγιο

Έτος Παραγωγής: 2021

Δείτε το τρέιλερ:

Ένας Μεταφραστής

Η επίσημη πρόταση της Κούβας για τα Όσκαρ του 2020. Στο πλαίσιο της απόπειρας του Φιντέλ Κάστρο να συσφίξει τις σχέσεις της Κούβας με τη Σοβιετική Ένωση, μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ τα κουβανικά νοσοκομεία δέχονται να περιθάλψουν τους τραυματίες. Σε ένα από αυτά, ένας μεταφραστής θα έρθει κοντά με τους ασθενείς και θα επιχειρήσει να βελτιώσει τις συνθήκες περίθαλψής τους.

«Un Traductor»

Συγκινητική δραματική ταινία, που βασίζεται στην πραγματική ιστορία του πατέρα των δύο σκηνοθετών της, Ροντρίγκο και Σεμπάστιαν Μπαριούσο με τους Ροντρίγκο Σαντόρο, Μαρισέλ Αλβάρεζ, Νικίτα Σεμένοβ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Πρόσκληση: Μια ταινία τρόμου με τη Νάταλι Εμάνουελ και τον Τόμας Ντόχερτι

Μετά το θάνατο της μητέρας της και έχοντας μείνει μόνη στον κόσμο, η Evie (Nathalie Emmanuel) κάνει τεστ DNA και ανακαλύπτει πως έχει έναν μακρινό ξάδελφο, την ύπαρξη του οποίου δεν γνώριζε. Όταν η νέα της οικογένεια την προσκαλεί σε έναν χλιδάτο γάμο στην αγγλική εξοχή, αρχικά σαγηνεύεται από τον αριστοκράτη οικοδεσπότη, όμως σύντομα βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη επιβίωσης καθώς πίσω από την οικογενειακή ιστορία αποκαλύπτονται διεστραμμένα μυστικά και προθέσεις.

The Invitation



Σκηνοθεσία: Τζέσικα Μ. Τόμσον



Ηθοποιοί: Νάταλι Εμάνουελ, Τόμας Ντόχερτυ, Στέφανι Κορνίλιουσεν, Αλάνα Μπόντεν, Κόρτνι Τέιλορ, Χιου Σκίνερ, Σον Πέρτουι.

Διάρκεια: 105 λεπτά

Είδος ταινίας: Τρόμου

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους



Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό ήρωα γεννημένο μισό κοτόπουλο, μισό λαγό. Πρόθυμος να ταιριάξει και να αγαπηθεί παρά τις διαφορές του, έχει εμμονή με την περιπέτεια, παρά την αδεξιότητά του. Η απόδειξη ότι μπορείς να είσαι αποδεκτός και αγαπητός μέσα από τις ιδιαιτερότητές σου.

Chickenhare and the Hamster of Darkness (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ



Διάρκεια: 91 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια

Δείτε το τρέιλερ:

Πνεύμα Από Σπίτι



Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι κάθε σπίτι κατοικείται από τα φινς. Είναι κάτι γούνινα πλάσματα που εμφανίζονται στον ανθρώπινο κόσμο και αναλαμβάνουν τη φροντίδα του σπιτιού και της εστίας. Ο Φίνικ είναι ένα νεαρό φιν, που δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την ευθύνη που έχει να φτιάξει ένα σπίτι έξω από το σπίτι του. Κάνει απλώς φάρσες στους «δικούς του» και αυτός είναι ο λόγος που καμία από τις οικογένειες δεν τον θέλει να μείνει για πολύ στο σπίτι του. Όλα αλλάζουν, όταν μια νέα οικογένεια έρχεται στο σπίτι του, όπου τα κόλπα του Φίνικ φαίνεται να μην πιάνουν καθόλου, και γνωρίζει την 13χρονη Κριστίν ενώ στην πόλη αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα γεγονότα. Ο Φίνικ και η Κριστίν, που είναι τόσο διαφορετικοί, θα πρέπει να συνεργαστούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν μια σειρά μυστηρίων και να σώσουν την πόλη.

Finnick (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία: Ντένις Τσερνόβ



Διάρκεια: 84 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια

Δείτε το τρέιλερ:

Τα κλασικά «Σαγόνια του Καρχαρία» σε επανέκδοση

Το αριστούργημα του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» κυκλοφορεί σε επανέκδοση με νέες αποκατεστημένες κόπιες και συνεχίζει μισό αιώνα μετά να συναρπάζει και να καθυλώνει.

Όταν ένας αιμοδιψής καρχαρίας εξαπολύει δολοφονικό χάος σε μια παραλιακή κοινότητα, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, τότε θα αναλάβουν να κυνηγήσουν το θηρίο ο τοπικός σερίφης, ένας υδροβιολόγος και ένας παλιός θαλασσοπόρος. Κανένας σκηνοθέτης δεν είχε σημαντικότερη και πιο μακρά επίδραση στον αμερικανικό κινηματογράφο από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο ανεξίτηλες κινηματογραφικές αναμνήσεις για πολλές γενιές και εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επαναπροσδιόρισε τον σύγχρονο κινηματογράφο και εγκαινίασε μια νέα εποχή κινηματογράφησης με ταινίες όπως το «E.T.» και τα «Σαγόνια του Καρχαρία» που ήταν μόλις η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του και θεωρείται το πρώτο blockbuster όλων των εποχών. Η ταινία-φαινόμενο παραμένει αξεπέραστη σε επίπεδο κινηματογραφικής δεξιοτεχνίας αλλά και σε επίπεδο αφήγησης.



Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ηθοποιοί: Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Ρόι Σνάιντερ, Ρόμπερτ Σο

Διάρκεια: 124 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: