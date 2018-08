Λαμπερές παρουσίες στο Φεστιβάλ του Τορόντο

Η Χίλαρι Σουάνκ, ο Μαχερσάλα Άλι και η Μάγκι Τζίλενχαλ πρόκειται να συμμετάσχουν σε ανοιχτές συζητήσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων In Conversation With, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, δήλωσαν οι διοργανωτές.Μια στάση στη γενέτειρά του θα κάνει και ο Ντρέικ για να παρουσιάσει μία ανοιχτή βραδιά προβολής της ταινίας Monsters and Men, μίας ανεξάρτητης παραγωγής για τα γεγονότα που ακολουθούν μετά από τη δολοφονία ενός μαύρου από έναν αστυνομικό, σε σκηνοθεσία του Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν.Η Σουάνκ θα βρεθεί στο Τορόντο με την ταινία What They Had, που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της σεναριογράφου Ελίζαμπεθ Τσόμκο και θα μιλήσει για την διαδρομή της μέχρι την βράβευσή της με Όσκαρ, όπως επίσης και ο Μαχερσάλα Άλι, που θα βρεθεί στο φεστιβάλ λόγω της συμμετοχής του στην ταινία Green Book του Πίτερ Φαρέιλι.Και η Μάγκι Τζίλενχαλ θα μιλήσει για τη δική της καριέρα, ενώ θα παρουσιάσει την ταινία που σκηνοθέτησε η Sara Colangelo, The Teacher Kindergarten.Το 43ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.