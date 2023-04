Ο Ντέιβιντ Λιντς εγκωμίασε την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon A Time In Hollywood»

Ο Ντέιβιντ Λιντς εγκωμίασε την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο του 2019, «Once Upon A Time In Hollywood» (Μια Φορά κι Έναν Καιρό στο Χόλιγουντ).

Στο πιο πρόσφατο τεύχος του Cahiers du Cinema, ο Αμερικανός σκηνοθέτης τόνισε πόσο καλή «ταινία εκδίκησης» είναι το κινηματογραφικό έργο του Ταραντίνο.

«Το "Once Upon A Time in Hollywood" του Ταραντίνο δείχνει πώς γεγονότα της πραγματικής ζωής θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Είναι μία καλή ταινία εκδίκησης, πολύ καλά γυρισμένη», σημείωσε.

Παρά την επιμονή του να μη βλέπει τόσες πολλές νέες ταινίες, ο Λιντς φαίνεται πως είναι θαυμαστής του Ταραντίνο.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος σκηνοθέτησε την προηγούμενη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος του Φρανκ Χέρμπερτ «Dune» το 1984, αποκάλυψε τις σκέψεις του σχετικά με την κινηματογραφική εκδοχή του Ντενί Βιλνέβ.

Το θέμα της ταινίας «Dune» παραμένει ένα επώδυνο σημείο στην καριέρα του σκηνοθέτη σε βαθμό που δεν αντέχει να δει τη νέα ταινία του 2021. «Δεν θα τη δω ποτέ και δεν θέλω καν να μου μιλήσετε ποτέ γι αυτό», είπε ο Λιντς.

Το 1981, ο παραγωγός Ντίνο Ντε Λαουρέντις προσέλαβε τον Λιντς για να σκηνοθετήσει την ταινία «Dune», αλλά η παραγωγή ήταν προβληματική από την αρχή, καθώς υπήρξαν τεχνικά ζητήματα και θέματα υγείας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Μεξικό. Επιπλέον, ο παραγωγός συγκρούστηκε με τον Λιντς για την απόφασή του να αποφύγει η ταινία να φαίνεται σαν αντίγραφο του «Star Wars».

Τα ζητήματα επεκτάθηκαν και μετά την παραγωγή, όταν ο Ντε Λαουρέντις και το στούντιο Universal μείωσαν την πεντάωρη εκδοχή του Ντέιβιντ Λιντς σε δύο ώρες για την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Κοιτάζοντας πίσω, θεωρώ ότι δεν φταίει κανένας, παρά μόνον εγώ. Μάλλον δεν έπρεπε να γυρίσω αυτήν την ταινία, αλλά είδα πάρα πολλές δυνατότητες για πράγματα που αγαπούσα και αυτή ήταν η δομή για να τα κάνω», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

