Ο Πάνος Θωμαΐδης νέος διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Μετά από προκήρυξη, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου επέλεξε ομόφωνα τον Πάνο Θωμαΐδη στη θέση του διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.



«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), σε συνέχεια της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης από τον Γενικό Διευθυντή, ανακοινώνει την ομόφωνη απόφασή του για την επιλογή του κ. Πάνου Θωμαΐδη για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής με θητεία μέχρι τις 13/2/2020» αναφέρει η ανακοίνωση του Κέντρου Κινηματογράφου, εκφράζοντας, επίσης, ευχαριστίες προς «όλες και όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι με πραγματική διάθεση προσφοράς στον ελληνικό κινηματογράφο υπέβαλαν τις υψηλού επιπέδου υποψηφιότητές τους για την κάλυψη της θέσης».



Στην ανακοίνωση παρατίθεται, ακόμη, το βιογραφικό του νέου διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής:

Ο Πάνος Θωμαΐδης είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, συνιδρυτής και στέλεχος της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων PATH, η οποία εδρεύει στην Αθήνα.



Απόφοιτος του American Film Institute (AFI Center for Advanced Film & Television Studies/Hollywood, CA, USA), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MFA in FILM Directing) από το ACCD (Art Center College of Design, Pasadena, CA, USA) και ΜΒΑ από το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration).



Έμπειρος επαγγελματίας, έχει εργαστεί από τα νεανικά του χρόνια στον οπτικοακουστικό κλάδο, στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη διαφήμιση και τα νέα μέσα, αλλά και στους κλάδους της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, στον χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.



Με δημιουργικές, αλλά και διοικητικές ικανότητες, κατείχε αντίστοιχες εργασιακές θέσεις. Σκηνοθέτης, παραγωγός ή/και σεναριογράφος σε πάνω από 300 διαφημιστικά σποτς, πολυάριθμα αυτοτελή τηλεοπτικά επεισόδια, ντοκιμαντέρ, εταιρικά videos, industrials και εκπαιδευτικές ταινίες.



Κατείχε στελεχικές θέσεις, όπως αυτές του διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ή του διευθυντή τμήματος Post Production στη Movielab AE, εταιρεία του ομίλου της Spot JWT Athens, του Σσμβούλου Εταιρικής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και του συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εκσυγχρονισμού σε επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού κλάδου.