O Quavo μίλησε για τη συνεργασία του με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία «Wash Me In The River»

O Quavo αποκάλυψε πώς ήταν να «κάνει παρέα» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, στα γυρίσματα της ταινίας «Wash Me In The River».

Το επερχόμενο θρίλερ είναι η πρώτη απόπειρα του Migos στην υποκριτική τέχνη.

Ο ράπερ μίλησε για τη συνεργασία του με τον θρυλικό ηθοποιό κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Billboard και τόνισε ότι ανυπομονούσε να πάει στη μητέρα του και να της πει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει ακούσει για τους Migos, το hip-hop συγκρότημα του οποίου ο Quavo είναι μέλος.

«Του είπα "τι γίνεται;". Του είπα ότι σε ένα από τα καινούρια μου τραγούδια αναφέρομαι σε ένα ταξίδι που μόλις έκανα και μου απάντησε: "Αλήθεια. M-I-G-O-S, σωστά;"» αποκάλυψε ο ράπερ.

«Ανυπομονούσα να πω στη μητέρα μου ότι θα είμαι στη μεγάλη οθόνη και ότι μίλησα μαζί του. Είναι ωραίος τύπος» πρόσθεσε.

«Είναι τιμή μου να είμαι στην οθόνη με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζακ Χιούστον και Τζον Μάλκοβιτς. Είμαι απλά ευλογημένος και ανυπομονώ να τη δείτε. Είναι μια ταινία γεμάτη δράση. Είχε πλάκα που συμμετείχα».

Ο Quavo περιέγραψε τον χαρακτήρα του στην ταινία ως «αδίστακτο γκάνγκστερ, αδίστακτο δολοφόνο που ονομάζεται Coyote».

Σύμφωνα με το Deadline, το θρίλερ «Wash Me In The River» ακολουθεί έναν εθισμένο στα ναρκωτικά που κάνει αποτοξίνωση και «επιδιώκει να πάρει εκδίκηση από τους εμπόρους που ευθύνονται για την πώληση των ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο την αρραβωνιαστικιά του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ