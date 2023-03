Όσκαρ 2023: Σάρωσε το «Everything Everywhere All at Once» με 7 βραβεία

Ολοκληρώθηκε η 95η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ με την ταινία «Everything Everywhere All at Once» να κερδίζει 7 βραβεία μεταξύ των οποίων αυτό της Καλύτερης Ταινίας, Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου και Β’ Ανδρικού Ρόλου, και Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Η αντισυμβατική κωμωδία «Τα πάντα όλα» έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και γενικότερα κατήγαγε θρίαμβο στην 95η τελετή των βραβείων Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, όπου εξασφάλισε τα πιο περίβλεπτα βραβεία.

Ανάμιξη δράσης, χιούμορ και επιστημονικής φαντασίας, η ταινία για τις τρελές περιπέτειες κινέζας μετανάστριας, μεσόκοπης ιδιοκτήτριας πλυντηρίου, που ξάφνου μεταπηδά από το ένα παράλληλο σύμπαν στο άλλο, έφερε επίσης αγαλματίδια σε βασικούς συντελεστές της, ιδίως για τον Α΄ και τον Β΄ γυναικείο ρόλο (Μισέλ Γιο, Τζέιμι Λι Κέρτις), καθώς και για τον Β΄ ανδρικό ρόλο (Κε Χούι Κουάν).

Οι νικητές των Όσκαρ 2023

Καλύτερη Ταινία



Everything Everywhere All at Once

Α' Γυναικείος Ρόλος



Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)



Α’ Ανδρικός ρόλος



Brendan Fraser (“The Whale”)



Σκηνοθεσία

«Everything Everywhere All At Once»



Πρωτότυπο Σενάριο

«Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα Όλα)

B' Γυναικείος Ρόλος

Τζέιμι Λι Κέρτις, Τα Πάντα Όλα

Β' Ανδρικός Ρόλος

Κε Χούι Κουάν «Τα Πάντα Όλα»

Διεθνής Ταινία

All Quiet on the Western Front – Γερμανία

Ήχος

Top Gun: Maverick

Φωτογραφία

All Quiet on the Western Front (Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο)

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

The Elephant Whisperers



Οπτικά Εφέ

Avatar: The Way of Water

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.

Κοστούμια

Black Panther: Wakanda Forever

Διασκευασμένο Σενάριο

Women Talking - Σάρα Πόλλεϊ

Μοντάζ

«Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα Όλα)

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Navalny

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Whale

Σκηνικά

Όσκαρ Σκηνογραφίας

• All Quiet on the Western Front

Καλύτερο Τραγούδι

Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού

Naatu Naatu – RRR

Μουσική

All Quiet on the Western Front (Φόλκερ Μπέρτελμαν)

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

Irish Goodbye