Όσκαρ 2023: H 95η απονομή των βραβείων Όσκαρ

H 95η τελετή απονομής των Όσκαρ είναι γεγονός και όλα τα βλέμματα απόψε είναι στραμμένα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Αμερικανός κωμικός και παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής αναλαμβάνει για τρίτη φορά τον ρόλο του οικοδεσπότη της βραδιάς.

Σε διαφήμιση για το φετινό σόου, ο Κίμελ σχολίασε ότι δεν είναι το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά τονίζοντας ότι δεν μπορεί κανείς να τον χαστουκίσει επειδή «κλαίει πολύ».

«Ομάδα διαχείρισης κρίσεων» συγκροτήθηκε για την τελετή απονομής των φετινών βραβείων

Μια «ομάδα κρίσης» θα αναλάβει δράση στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ για να χειριστεί τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα, μετά το περσινό επεισόδιο με τον Γουίλ Σμιθ, ο οποίος εισέβαλε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Μπιλ Κρέιμερ, είπε ότι η νέα ομάδα έχει «τρέξει πολλά σενάρια» με την ελπίδα ότι θα είναι «προετοιμασμένη για οτιδήποτε» μπορεί να συμβεί στο γκαλά στις 12 Μαρτίου με οικοδεσπότη τον Αμερικανό κωμικό Τζίμι Κίμελ.

«Έχουμε μια ολόκληρη ομάδα κρίσης, κάτι που δεν είχαμε ποτέ πριν, και πολλά σχέδια σε εφαρμογή» δήλωσε ο Μπιλ Κρέιμερ στο περιοδικό TIME.

Ο Μπιλ Κρέιμερ, ο οποίος διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας τον περασμένο Ιούλιο, εξήγησε ότι η νέα ομάδα κρίσης θα είναι σε θέση να συγκεντρωθεί «πολύ γρήγορα» για να ανταποκριθεί σε τυχόν περιστατικά σε πραγματικό χρόνο.

Ο Κρέιμερ αναφέρθηκε και στον Τζίμι Κίμελ τονίζοντας ότι παρουσιαστής της βραδιάς πρέπει να είναι κάποιος που έχει εμπειρία από ζωντανές εκπομπές. «Τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα σχεδιάζετε. Έτσι, έχετε έναν οικοδεσπότη που μπορεί πραγματικά να διαχειρίζεται αυτές τις στιγμές» είπε.

Ποια είναι τα φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας

Το προβάδισμα στις υποψηφιότητες της 95ης διοργάνωσης έχει η ταινία «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All at Once») σε σκηνοθεσία Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ με 11 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων «Καλύτερης Ταινίας», «Σκηνοθεσίας» και «Α’ Γυναικείου Ρόλου».

Επίσης, ξεχωρίζει και το «All Quiet on the Western Front» με 9 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των «Καλύτερης Ταινίας» και «Ξενόγλωσσης Ταινίας».