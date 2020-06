Πέθανε ο σκηνοθέτης Τζόελ Σουμάχερ

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο διάσημος σκηνοθέτης Τζόελ Σουμάχερ, μετά από μάχη με τον καρκίνο για έναν χρόνο.

Ήταν γνωστός για τη σκηνοθεσία πολλών επιτυχημένων ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των "The Lost Boys" (Τα παιδιά της νύχτας) και "St. Elmo's Fire" (Το μπαράκι του Σαν Έλμο). Επίσης, σκηνοθέτησε δύο ταινίες με πρωταγωνιστή τον Μπάτμαν.

Ο Τζόελ Σούμαχερ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1939. Αφού εργάστηκε αρχικά στη βιομηχανία της μόδας, συνειδητοποίησε ότι η αληθινή του αγάπη ήταν η δημιουργία ταινιών. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου ξεκίνησε τη δουλειά του ως σχεδιαστής κοστουμιών σε ταινίες του Γούντι Άλεν, μεταξύ άλλων.

Το πρώτο σενάριο του Σουμάχερ ήταν για το μουσικό δράμα Sparkle το 1976. Έγραψε επίσης τα σενάρια για την ταινία του 1976 Car Wash, το The Wiz του 1978 και μια σειρά από άλλες μικρές επιτυχίες. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ήταν «Η γυναίκα που ζαρώνει» (The Incredible Shrinking Woman)το 1981, με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Τομλίν.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει πολλές διάσημες ταινίες, όπως “St. Elmo’s Fire”, “The Lost Boys”, “Flatliners”, “Falling Down”, “The Client”, “A Time to Kill”, “Batman Forever”, “Batman and Robin”, “8MM”, “Tigerland”, “Phone Booth”, “Veronica Guerin” και “The Phantom of the Opera”.