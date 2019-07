Συνολικά 53 ταινίες διαγωνίζονται στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο

Συνολικά 53 ταινίες θα διαγωνιστούν για τα βραβεία «Kαρδιά του Σεράγεβο» στο εφετινό, 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πρωτεύουσα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.



Το κορυφαίο ετήσιο κινηματογραφικό γεγονός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ξεκινά τον επόμενο μήνα με τέσσερα διαγωνιστικά προγράμματα- ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους και φοιτητικά φιλμ.



Στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα φιλοξενηθούν 22 παγκόσμιες, τέσσερις διεθνείς, 25 περιφερειακές και δύο τοπικές πρεμιέρες.



Για το βραβείο καλύτερης ταινίας, επιλέχθηκαν εννέα ταινίες, τέσσερις από τις οποίες θα παρουσιαστούν στο Σαράγεβο σε πρώτη παγκόσμια προβολή, μία θα κάνει διεθνή πρεμιέρα και τέσσερις πρεμιέρα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Συγκεκριμένα οι ταινίες που επέλεξε η υπεύθυνη για το διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών μεγάλου μήκους, Έλμα Ταταράγκιτς είναι το φιλμ του Ρουμάνου σκηνοθέτη Ράντου Ντράγκομιρ «Μο» (διεθνής πρεμιέρα) που είναι η μαύρη ιστορία δύο φοιτητών πανεπιστημίου που κλέβουν στις εξετάσεις, η συμπαραγωγή Αλβανίας / Ιταλίας / Κοσόβου/ Βόρειας Μακεδονίας με τίτλο «Open Door», ένα road movie σε σκηνοθεσία του Φλορέντς Πάπας για την αναζήτηση αντικαταστάτη συζύγου από μία νεαρή έγκυο προτού συναντήσει τον πατέρα της.



Το αστυνομικό δράμα του Βούλγαρου σκηνοθέτη Στέφαν Κομαντάρεφ "Rounds" (Ukrug), η δραματική ταινία της Ινές Τάνοβιτς από τη Βοσνία για έναν υιοθετημένο έφηβο "Son" (Sin), η ταινία "Heidi" του Ρουμάνου σκηνοθέτη Καταλίν Μιτουλέσκου (παγκόσμια πρεμιέρα), η συμπαραγωγή Βουλγαρίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας "Cat in The Wall" των Μίνα Μίλεβα και Βέσελα Καζάκοβα (περιφερειακή πρεμιέρα), η συμπαραγωγή Τουρκίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Ελλάδας "A Tale of Three Sisters" (περιφερειακή πρεμιέρα) και η ταινία "Take Me Somewhere Nice" της Βόσνιας σκηνοθέτη, Ένα Σεντιγιάρεβιτς συμπαραγωγή Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και Ολλανδίας θα διεκδικήσουν επίσης το βραβείο.



Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των ντοκιμαντέρ έχουν επιλεγεί 16 ταινίες, μεταξύ άλλων το "A Small Documentary About 3 Letters" του συνθέτη Γκόραν Μπρέγκοβιτς, το "Daughter of Camorra" του Σίνισα Γκάτσιτς από τη Σλοβενία και το "How Far the Stars" του Κάταλιν Μπάρσονι από την Ουγγαρία.



Το Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώθηκε πρώτη φορά στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ το Σαράγεβο ήταν υπό πολιορκία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, το 1995, έχει αναδειχθεί σημαντικό περιφερειακό κέντρο για την υποστήριξη των ανερχόμενων κινηματογραφιστών.



Ο σκηνοθέτης, Ναντάβ Λαπίντ που κέρδισε φέτος τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου με την ταινία "Synonyms" είναι μεταξύ των προσκεκλημένων της φετινής διοργάνωσης.

Το Φεστιβάλ ξεκινά με την προβολή της ταινίας "Son" της Ινές Τάνοβιτς.



Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα διεξαχθεί στις 16-23 Αυγούστου υπό την αιγίδα της (UNESCO).