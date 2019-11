Σκηνοθετικό ντεμπούτο για τον Μαρκ Κόλιν

Ο αρχηγός της γαλλικής μπάντας Nouvelle Vague, Μαρκ Κόλιν κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το The Shock Of the Future, ένα κινηματογραφικό έργο - αφιέρωμα στη δύναμη της ηλεκτρονικής μουσικής.



Το The Shock Of the Future διαδραματίζεται στο Παρίσι το 1978: εποχή, στην οποία όλοι καπνίζουν μανιωδώς, αφίσες του Jean Luc Godard κοσμούν τους τοίχους και οι άνθρωποι φορούν γιγαντιαία γυαλιά και πουκάμισα με πέτα.



Μέσα σε αυτές τις αίθουσες γεμάτες καπνό κάθεται η Άννα, η οποία, όταν δεν χάνεται στους ήχους που ακούγονται από το στερεοφωνικό της, είναι μία απογοητευμένη μουσικός που προσπαθεί να βρει νέους ήχους. Κάθεται περιτριγυρισμένη από γιγαντιαία αναλογικά μηχανήματα, προσπαθώντας να τελειώσει δουλειά που έχει αναλάβει και μαλώνει με τους άντρες που της λένε τι να κάνει. Τελικά, ένα νέο κομμάτι εξοπλισμού έρχεται στην κατοχή της και ξεκινά ένα νέο ηχητικό ταξίδι ανακάλυψης, καταγράφει το δικό της μονοπάτι και ανακαλύπτει ένα νέο ήχο, ανεξάρτητα από αυτά που άλλοι λένε και σκέφτονται.



Σε σκηνοθεσία του Μαρκ Κόλιν των Nouvelle Vague, το «Shock of the Future» είναι ένα ερωτικό γράμμα στην υπερβατική ομορφιά της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια περίοδο που θεωρήθηκε ριζοσπαστική και αποσκοπεί να φωτίσει τις υποτιμημένες και κάπως ξεχασμένες γυναίκες πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής.



Η ταινία έχει επίσης ένα απίστευτο soundtrack, από τους Suicide, Devo, The Human League, Throbbing Gristle, Cerrone, Metal Urbain και Jean-Michel Jarre, καθώς και συναρπαστικές συνθέσεις από τον Κόλιν.



Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται η Alma Jodorowsky (εγγονή του σκηνοθέτη Alejandro Jodorowsky).



«Ήθελα να πω μια ιστορία που δεν συνέβη πραγματικά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί. Αφορά ένα κορίτσι που βλέπει το μέλλον, επινοώντας ένα νέο τρόπο δημιουργίας μουσικής και ενός νέου ήχου στο Παρίσι τη δεκαετία του '70», δήλωσε ο σκηνοθέτης.



Στην πραγματικότητα πρωταγωνιστής της ταινίας είναι αμάγαλμα από διάφορες γυναίκες πρωτοπόρους, οι οποίες συμμετείχαν στη γέννηση και αναγνώριση της ηλεκτρονικής μουσικής σε όλο τον κόσμο.



Ο Μαρκ Κόλιν είναι Γάλλος μουσικός, συνθέτης μουσικής κινηματογράφου και δισκογραφικός παραγωγός. Είναι γνωστότερος ως ιδρυτής, με τον Olivier Libaux, του πρότζεκτ Nouvelle Vague, συγκροτήματος που διασκευάζει new wave τραγούδια σε στυλ bossa nova.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ