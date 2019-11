Τέλος και επίσημα ο Ντάνιελ Κρεγκ από τον Τζέιμς Μποντ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι επίσημα και εκτός Τζέιμς Μποντ. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Late Show» και επιβεβαίωσε ότι η εμφάνισή του στην επερχόμενη ταινία «No Time To Die» θα είναι και η τελευταία του ως Τζέιμς Μποντ.



«Τελειώσατε με τον Μποντ;» ρώτησε ο οικοδεσπότης Στίβεν Κόλμπερτ τον ηθοποιό.



«Ναι», απάντησε ο Κρεγκ.



«Τελειώσατε με τον Μποντ;» επαναλάμβανε ο Κόλμπερτ.



«Έχει γίνει», είπε ο Κρεγκ.



Ο Κρεγκ πρωτοεμφανίστηκε στον ρόλο του 007 το 2006 στο «Casino Royale» και έπειτα και από αυτήν τη δήλωση αναμένεται να ξαναρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή του Κρεγκ με τη λίστα των υποψηφίων για τον ρόλο του Βρετανού πράκτορα να μεγαλώνει.



Το No Time to Die αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2020.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ