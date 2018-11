Το 31o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου επιστρέφει με άρωμα γυναίκας – Όλες οι ταινίες

Το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας διοργανώνεται εφέτος από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, δίνοντας τον πρώτο ρόλο στις γυναίκες, μέσα από πρόσφατες και παλιότερες ταινίες. Χώρος διεξαγωγής του 31ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, είναι ο κινηματογράφος Τριανόν, με εξαίρεση την τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στις 21/11, στον κινηματογράφο Ιντεάλ όπου θα διεξαχθούν και οι παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ.Το βραβείο του Πανοράματος θα διεκδικήσουν έντεκα διαγωνιζόμενες ταινίες, όλες πρόσφατες ευρωπαϊκές παραγωγές, ενώ στα αφιερώματα του φεστιβάλ εκτός από το πρόγραμμα «7 γυναίκες - 7 ταινίες», ξεχωρίζει ο φόρος τιμής στις Τώνια Μαρκετάκη και Φρίντα Λιάππα, δύο Ελληνίδες δημιουργούς που ξεχώρισαν στον ανδροκρατούμενο εγχώριο κινηματογραφικό χώρο και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Όπως επίσης η ρετροσπεκτίβα στο έργο του Νίκου Παπατάκη με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννησή του, αλλά και οι τρείς ειδικές προβολές στη μνήμη του σκηνοθέτη και συγγραφέα Κώστα Βρεττάκου, που χάθηκε πρόσφατα, στον Ιάπωνα Ακίρα Κουροσάβα (σε συνεργασία με την ΠΕΚΚ) και στον Δανό Κάρλ Θίοντορ Ντράγιερ.Στο 31ο Πανόραμα θα παραβρεθούν η ελληνο-ιταλικής καταγωγής ηθοποιός Βαλέρια Γκολίνο αυτήν τη φορά υπογράφοντας τη σκηνοθεσία στην ταινία «Euforia», η Ρωσίδα Ελιζαμπέτα Στισόβα με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο «Suleiman Mountain» και η Κύπρια Τώνια Μισιαλή με την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία «Παύση».Με το Ειδικό Βραβείο του Πανοράματος θα τιμηθούν για τη συνεισφορά τους στην κινηματογραφική τέχνη, ο συνθέτης Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο σκηνοθέτης Τώνης Λυκουρέσης και η ηθοποιός Βέρα Κρούσκα.από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της κροάτικης κινηματογραφίας, ο οποίος επιστρέφει με μια αιχμηρή κριτική της παρηκμασμένης κοινωνίας, των εκκλησιαστικών πρακτικών και της παραμελημένης νεολαίας.στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, με μία ταινία για το ταξίδι μιας νεαρής κοπέλας που προσπαθεί να ξεφύγει από τις παραδόσεις που την πνίγουν.100'), μια επική ιστορία αγνής αγάπης σε έναν κόσμο εμμονικό με τον πλούτο και την εξουσία από τον ανεξάρτητο σκηνοθέτη Adilkhan Yerzhanov. Η ταινία επιλέχθηκε στην κατηγορία "Ένα Κάποιο Βλέμμα" στο Φεστιβάλ των Κανών.(2018, Ρωσία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Γαλλία, 90') του Ρώσου Iβάν Τβερντόφσκι με θέμα ένα αγόρι που πάσχει εκ γενετής από αναλγησία. Η ταινία απέσπασε την «Ειδική Μνεία της Επιτροπής» στο φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.(2017, Ρωσία, Κιργιστάν, 101'). Η ρωσίδα σκηνοθέτις Ειζαμπέτα Στισόβα κάνει το εντυπωσιακό της ντεμπούτο με μια ασυνήθιστη ιστορία με φόντο τα βουνά της Κιργιζίας για έναν άντρα που ζει στο περιθώριο, τις δύο του γυναίκες και τον εξαφανισμένο γιο του.Το ντοκιμαντέρ του πολυβραβευμένου δημιουργού Σεργκέι Λοζνίτσα ανασύρει ιστορικά επίκαιρα για να παρουσιάσει μια από τις πρώτες δίκες που ενορχήστρωσε ο Στάλιν, στην οποία εισαγγελείς, μάρτυρες, κατηγορούμενοι και δικαστές ψεύδονται στο κοινό και τον ίδιο τους τον εαυτό.(2018, Τσεχία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Γαλλία, 85'), ένα κωμικό road-trip που εξυμνεί την αθωότητα και τον αυθορμητισμό της νιότης από τον Σλοβένο Όλμο Ομερζου, βραβευμένο με το Βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.Μέσα από τις σχέσεις μιας οικογένειας ηθοποιών κι έναν «Μάκβεθ για τρεις», ο Νίκος Κορνήλιος καταθέτει μία ταινία για την πνευματική κορυφή και την ασυλία της μεγαλοφυΐας. Με τους Κώστα Αρζόγλου, Ωρόρα Μαριόν και Katia Leclerc O' Wallis στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη μεγάλου μήκους, η Τώνια Μισιαλή προσεγγίζει το διαχρονικό θέμα της φθοράς των σχέσεων μέσα στο γάμο. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Κάρλοβι Βάρι.(2018, Ιταλία, 110'). Δύο χρόνια μετά τις «Εξομολογήσεις», ο καυστικός Ρομπέρτο Αντό επιστρέφει με μία ευφυή ντραμεντί για τη δύναμη του σινεμά.(2018, Ιταλία - Γαλλία, 127') της γνώριμης στην Ελλάδα Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι . Πρόκειται για μία ημι-αυτοβιογραφική ταινία, με την ίδια τη Τεντέσκι να υποδύεται μία πρόσφατα διαζευγμένη σκηνοθέτρια.2018 | Ιταλία | 115’Σκηνοθεσία: Valeria GolinoΔύο αδέλφια που μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, ο εξωστρεφής και γεμάτος ζωή Ματέο από τη μία και ο μελαγχολικός Ετόρε από την άλλη, θα ανακαλύψουν με αφορμή την αρρώστια του δεύτερου, ότι τελικά μοιάζουν περισσότερο από όσο νομίζουν.Η ταινία ήταν υποψήφια για το βραβείο «Queer Palm» και για το βραβείο «Ένα Κάποιο Βλέμμα» στο Φεστιβάλ των Κανών το 2018.Σε συνεργασία με τη StradaFilmsΠρολογίζει η σκηνοθέτις της ταινίαςΗ προπώληση εισιτηρίων για την τελετή έναρξης γίνεται στο ταμείο του κιν/φου Ιντεάλ1986 | Ελλάδα | 88’Σκηνοθεσία: Φρίντα ΛιάππαΜια συγγραφέας εγκαταλείπει τη ζωή της και τον σύζυγό της και περιπλανιέται σε μια άδεια και έρημη πόλη, όπου ψάχνει να βρει πάλι τον εαυτό της.Η ταινία κέρδισε 5 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Α’ Γυναικείου Ρόλου, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Ηχοληψίας και Ειδικών Εφέ.2018 | Ελλάδα | 111’Σκηνοθεσία: Στέλιος ΧαραλαμπόπουλοςΑυτή είναι η οδύσσεια μιας συντροφιάς μαστόρων πέτρας στις αρχές του πολυτάραχου 20ου αιώνα.Μακριά από τον τόπο τους, κυνηγημένοι, αποκλεισμένοι από πολέμους και συγκρούσεις, αργά ή γρήγορα, θα χαθούν ένας-ένας και μόνο ο πρωτομάστορας, σαν άλλος Οδυσσέας, θα συνεχίσει την περιπλάνησή του.Συμμετοχή στο 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας1963 | Γαλλία, Ιταλία | 101’Σκηνοθεσία: Jean-Luc GodardΟ συγγραφέας Πολ Ζαβάλ καλείται να ετοιμάσει ένα σενάριο για μια νέα εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου που θα γυρίσει ο σκηνοθέτης Fritz Lang.Ενώ η αμοιβή του είναι καλή, ο Πολ δυσκολεύεται να βρει ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτεχνική ακεραιότητα και την οικονομική ευχέρεια-παράλληλα αγωνίζεται να διατηρήσει τον γάμο του που δείχνει να διαλύεται.Οι ευτυχείς μέρες του γάμου του με την όμορφη Καμίλ αρχίζουν να εξαφανίζονται με την παρουσία του αυθάδη Αμερικανού παραγωγού Τζέρεμι Πρόκος που, ξαφνικά, μπαίνει ανάμεσά τους.Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Alberto Moravia.1963 | Γαλλία | 96’Σκηνοθεσία: Νίκος ΠαπατάκηςΔύο αδερφές εργάζονται ως υπηρέτριες σε ένα απομονωμένο αγροτόσπιτο, απλήρωτες λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των αφεντικών τους.Η ανακοίνωση της πώλησης του σπιτιού τις φέρνει στα όρια της παραφροσύνης, σφάζουν τις εργοδότριές τους, την κυρία τους και την κόρη της.Οι «Άβυσσοι» αποτέλεσαν την επίσημη εκπροσώπηση της Γαλλίας στο Φεστιβάλ των Κανών προκαλώντας αντιδράσεις και έγιναν αντικείμενο ανάλυσης πολλών Γάλλων διανοητών.Προλογίζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανοράματος, Νίνος Φένεκ Μικελίδης.1992 | Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία | 94’Σκηνοθεσία: Sally PotterΈνας ευγενής ονόματι Orlando «διατάσσεται» από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Ι να παραμείνει για πάντα νέος. Και πράγματι, ο Orlando παραμένει αναλλοίωτος στο χρόνο διανύοντας ηλικιακά διαφορετικές ιστορικές περιόδους, χωρίς την παραμικρή ένδειξη γήρατος.Ζει διαφορετικές ζωές μέσα στους αιώνες, ερωτεύεται και αλλάζει ακόμα και φύλο.1952 | Ιαπωνία | 143’Σκηνοθεσία: Akira KurosawaΟ Κένζι Γουατανάμπε είναι ένας δημόσιος υπάλληλος που μαζί με τους υπολοίπους εργαζόμενους στο γραφείο του δεν κάνει απολύτως τίποτα.Έπειτα από ιατρικές εξετάσεις μαθαίνει πως πεθαίνει από καρκίνο και η τελευταία του επιθυμία είναι να δώσει κάποιο νόημα στη ζωή του.Η ταινία ήταν υποψήφια για τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.Προλογίζουν τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.): Τάσος Γουδέλης, Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος, Νίνος Φένεκ Μικελίδης.1961 | ΗΠΑ | 89’Σκηνοθεσία: Roger CormanΟ Φράνσις Μπάρναρντ πηγαίνει στην Ισπανία, όταν μαθαίνει πως η αδερφή του Ελίζαμπεθ πέθανε.Ο σύζυγός της Νίκολας Μεντίνα, γιος του πιο σκληρού βασανιστή της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης, του λέει πως η Ελίζαμπεθ πέθανε από μια αρρώστια του αίματος, αλλά ο Φράνσις δεν τον πιστεύει. Έπειτα από μερικές έρευνες ανακαλύπτει πως η Ελίζαμπεθ πέθανε εξαιτίας υπερβολικού φόβου και πως είναι πιθανό να έχει θαφτεί ζωντανή! Παράξενα πράγματα αρχίζουν τότε να συμβαίνουν στο κάστρο των Μεντίνα.Την ταινία προλογίζει μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ1987 | Ελλάδα | 118’Σκηνοθεσία: Κώστας ΒρεττάκοςΚατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, έξι αδέλφια από το χωριό Χελιδόνα, χωρίζονται.Τα τρία στρατολογούνται στους αντάρτες και τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην πόλη, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.Όταν, 40 χρόνια μετά, ένα από τα αδέλφια πεθαίνει, τα υπόλοιπα μαζεύονται στο χωριό τους.Κοιτάνε τις ζωές τους, συζητούν, θυμούνται, κάνουν αυτοκριτική.Βραβεία στο 28ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1987): Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σεναρίου, Α΄Γυναικείου Ρόλου, Β΄Ανδρικού Ρόλου, Ηχοληψίας, καθώς και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).Βασισμένη στο βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου.Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος.2018 | Ρωσία, Πολωνία, Σερβία | 126’Σκηνοθεσία: Aleksey German Jr.Η ταινία αφηγείται έξι μέρες από τη ζωή του λαμπρού συγγραφέα Σεργκέι Ντοβλάτοφ που έβλεπε πέρα από τα αυστηρά όρια της Σοβιετικής Ρωσίας τη δεκαετία του ’70.Ο Ντοβλάτοφ πάλεψε να διατηρήσει το ταλέντο του και την ευπρέπειά του με τον ποιητή και συγγραφέα Γιόζεφ Μπρόντσκι καθώς έβλεπε τους καλλιτέχνες φίλους του να συντρίβονται από ένα αδίστακτο κράτος.Υποψηφιότητα για Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.1967 | Γαλλία, Ιταλία | 100’Σκηνοθεσία: Luis BuñuelH Σεβερίν είναι παντρεμένη με τον νεαρό γιατρό Πιέρ.Παρότι τον αγαπάει φαντασιώνεται διαρκώς ερωτικές συνευρέσεις με άγνωστους άνδρες.Όταν μαθαίνει για έναν οίκο ανοχής πολυτελείας, όπου εργάζεται μία παλιά της γνώριμη, σπεύδει να τη συναντήσει.Βρίσκει διέξοδο εργαζόμενη εκεί με το ψευδώνυμο «Η Ωραία της Ημέρας» καθώς βρίσκεται εκεί μόνο κατά τις μεσημβρινές ώρες.Τα πράγματα όμως θα πάρουν μια απροσδόκητη τροπή όταν ένας πελάτης της, ο Μαρσέλ, τη διεκδικεί.Χρυσός Λέων στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το 1967.Προλογίζει η Ευγενία Λουπάκη, δημοσιογράφος του ρ/φ σταθμού 105,5 Στο Κόκκινο.1991 | Ελλάδα | 104’Σκηνοθεσία: Φρίντα ΛιάππαΤέλος ενός καυτού καλοκαιριού.Στην παραλία, όπου γεννήθηκε, η Ηλέκτρα ζει μόνη, αγνοώντας τα πάντα για τον εαυτό της.Μια μέρα φτάνει ο Παύλος.Όλα του μοιάζουν ξένα και γνώριμα μαζί.Ένας άγνωστος ιός, συνέπεια της υψηλής θερμοκρασίας, του έχει προσβάλλει τη μνήμη.Ο έρωτας ανάμεσα στην Ηλέκτρα και τον Παύλο είναι μοιραίος.Την τελευταία νύχτα, τη νύχτα της μεγάλης ζέστης, ο τόπος θυμάται το παρελθόν του και το ζευγάρι των εραστών βυθίζεται στη μνήμη.Η ταινία κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηχοληψίας στα Κρατικά Βραβεία ΥΠΠΟ.Προλογίζει η Μαριτίνα Πάσσαρη, ηθοποιός, σκηνοθέτις, συν-σεναριογράφος της ταινίας1952 | ΗΠΑ | 83’Σκηνοθεσία: Samuel FullerΒρισκόμαστε στο 1886 στην Νέα Υόρκη όταν στην οδό Park Row υπάρχουν οι περισσότερες εφημερίδες της περιοχής.Η «Υδρόγειος» είναι μια μικρή εφημερίδα με όραμα που έφτιαξε ο Φινέας Μίτσελ, ένας εκδότης που πρόσφατα απολύθηκε από την εφημερίδα «Το Άστρο».Οι δυο εφημερίδες γίνονται εχθροί και η αδίστακτη κληρονόμος του «Άστρου», Τσάριτυ Χάκετ αποφασίζει να εξαφανίσει τον ανταγωνισμό.1928 | Γαλλία | 97’Σκηνοθεσία: Carl Theodor DreyerΑπό τα αριστουργήματα του Βωβού Κινηματογράφου, η ταινία ακολουθεί το χρονικό της δίκης της Ιωάννας της Λωραίνης.Βασισμένη στα αυθεντικά ιστορικά πρακτικά της δίκης, θεωρείται ορόσημο στην ιστορία του σινεμά, τόσο λόγω της άρτιας παραγωγής, των εκπληκτικών σκηνικών και των αυθεντικών κοστουμιών, όσο και για την εξαιρετική αμεσότητα και μαεστρία του Dreyer.Ο εξπρεσιονιστικός φωτισμός και τα πολύ κοντινά πλάνα στο πρόσωπο της πρωταγωνίστριας αποτυπώνουν όλη την αγωνία και την έκσταση του μαρτυρίου της.Εμβληματική η ερμηνεία της Renée Maria Falconetti, η οποία συχνά αναφέρεται ως μία από τις καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών.Η ταινία θα προβληθεί συνοδεία ζωντανής, πρωτότυπης μουσικής από τον συνθέτη Νίκο Πλάτανο.1962 | Γαλλία | 80’Σκηνοθεσία: Jean-Luc GodardΗ ζωή μιας όμορφης νεαρής Παριζιάνας, δοσμένη μέσα από δώδεκα σύντομα επεισόδια.Η Νανά είκοσι χρονών, ζει στο Παρίσι και ονειρεύεται να γίνει ηθοποιός.Χωρίς να καταφέρει να εκπληρώσει το όνειρό της να γίνει σταρ του σινεμά, στρέφεται στην πορνεία προκειμένου να μπορέσει να βγάλει τα προς το ζην.Θα γνωρίσει έναν προαγωγό, τον Ραούλ που θα γίνει ο προστάτης της.Όταν η Νανά θα προσπαθήσει να αλλάξει ζωή, όλα θα πάνε στραβά.Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 1962.Προλογίζει ο Νίκος Σαββάτης, θεωρητικός κινηματογράφου1941 | ΗΠΑ | 100’Σκηνοθεσία: Michael CurtizΜια περίεργη ομάδα ανθρώπων ταξιδεύει με το «Φάντασμα», ένα πλοίο με καπετάνιο του τον σκληρό Γουλφ Λάρσον.Ο Τζορτζ Λιτς κρύβεται για να μην τον πιάσει η αστυνομία, όπως και η Ρουθ Γουέμπστερ που απέδρασε από το αναμορφωτήριο γυναικών.Μαζί τους είναι ένας νεαρός συγγραφέας, ο Χάμφρι Βαν Γουέιντεν.Αυτόν και τη Ρουθ τους μάζεψαν από τη θάλασσα, αλλά o καπετάνιος όντας βάρβαρος στους τρόπους του, αρνείται να τους βγάλει στην ακτή. Οι τρεις τους θα προσπαθήσουν να αποδράσουν δίχως επιτυχία…Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Jack London.Υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερων Ειδικών Εφέ στην Βραβεία της Ακαδημίας των Όσκαρ 1942.Την ταινία προλογίζει μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ2017 | Ελλάδα | 95’Σκηνοθεσία: Τώνης ΛυκουρέσηςΠέντε σταματημένα ασανσέρ.Άγνωστοι μεταξύ τους, παγιδεύονται.Μοιάζουν συνηθισμένοι, αλλά όλοι έχουν εσωτερικές φοβίες, κρυφές ατζέντες και καταπιεσμένα συναισθήματα.Η ένταση κλιμακώνεται.Δεν υπάρχει επικοινωνία - μόνο πικρόχολοι, θυμωμένοι άντρες και γυναίκες.Κόλαση σε τέσσερα τετραγωνικά.Ο πόλεμος ξεκινάει.Συμμετοχή στο 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας.1969 | Γαλλία, Αλγερία | 127’Σκηνοθεσία: Κώστας ΓαβράςΣε μια χώρα υπό στρατιωτική κυριαρχία, μια ειρηνική οργάνωση που υποστηρίζει την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια αντιμιλιταριστική διαμαρτυρία.Όμως η μυστική αστυνομία θα δολοφονήσει τον ηγέτη της οργάνωσης παρουσιάζοντας το περιστατικό ως ατύχημα.Μέσα σε αυτή την αναστάτωση, ένας δημοσιογράφος αγωνίζεται να αποκαλύψει την αλήθεια.Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού.Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ και Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας στα Βραβεία Ακαδημίας Όσκαρ 1970. Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 1970.Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού (Jean-Louis Trintignant) στο Φεστιβάλ Κανών 1969.To Have and Have Not1944 | ΗΠΑ | 100’Σκηνοθεσία: Howard HawksΟ Χάρι Μόργκαν και ο αλκοολικός του φίλος, Έντι, ζουν στη Μαρτινίκα και διαθέτουν την βάρκα τους προς ενοικίαση.Όμως, από τότε που ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος οι δουλειές τους δεν είναι το ίδιο με πριν και όταν ένας πελάτης τους χρωστάει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, εκείνοι αναγκάζονται, να αναλάβουν τη μεταφορά ενός φυγόδικου από τους Ναζί στη Μαρτινίκα.Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και η θυελλώδης σχέση του Μόργκαν με τη Μαρί, μια γυναίκα που τραγουδάει στο κλαμπ, όπου ο Μόργκαν περνά τις μέρες του.Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ernest Hemingway.1967 | Ελλάδα, Γαλλία | 120’Σκηνοθεσία: Νίκος ΠαπατάκηςH ταινία, καθώς διαδραματίζεται στις μέρες του Πάσχα, αποτελεί μια φαινομενικά μελοδραματική ιστορία, αλλά και μια αλληγορία της κοινωνίας την εποχή της χούντας.Η Κατίνα, μια εξαθλιωμένη μεσόκοπη γυναίκα, προσπαθεί απεγνωσμένα να παντρέψει τον βοσκό γιο της, Θάνο, με τη Δέσποινα, κόρη ενός πλούσιου κτηματία.Αλλά ο πατέρας της Δέσποινας αρνείται να τη δώσει, καθώς θέλει να την παντρέψει με έναν πλούσιο κτηματία, τον Γιάγκο.Ο πλούσιος και κακομαθημένος Γιάγκος συνωμοτεί, ώστε να διαλύσει τη σχέση του Θάνου και της Δέσποινας, ενώ εκείνοι σχεδιάζουν να το σκάσουν για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.«Θέλησα να δείξω ότι ένας άνθρωπος που πεθαίνει από την πείνα και το φόβο μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε άγριο ζώο» - Νίκος Παπατάκης.1966 | Σουηδία | 85’Σκηνοθεσία: Ingmar BergmanΗ διάσημη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Βόγκλερ καταρρέει κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης.Βυθίζεται στη σιωπή και σύντομα γίνεται κατατονική, αρνούμενη να μιλήσει ή να κινηθεί.Η νεαρή νοσοκόμα Άλμα αναλαμβάνει την φροντίδα της.Μετά την τρίμηνη νοσηλεία της σε ψυχιατρική κλινική και αφού διαπιστώνεται ότι είναι απολύτως υγιής και σωματικά και ψυχικά, η Ελίζαμπεθ μεταφέρεται με τη συνοδεία της Άλμα, σε ένα απομονωμένο παραθαλάσσιο σπίτι προκειμένου να αναρρώσει.Οι δύο γυναίκες γρήγορα αναπτύσσουν έναν ισχυρό δεσμό.5.30 μ.μ. | Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας / Fear and Loathing in Las Vegas1998 | ΗΠΑ | 118’Σκηνοθεσία: Terry GilliamΟ Ραούλ Ντουκ είναι ένας εξαρτημένος από τα ναρκωτικά δημοσιογράφος.Αποστέλλεται για να καλύψει έναν αγώνα μοτοσικλέτας, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώνεται για αυτόν και τον ψυχωτικό του δικηγόρο Δρ.Γκόνζο που ψάχνουν το αμερικανικό όνειρο με τη βοήθεια σχεδόν όλων των ψυχεδελικών φαρμάκων και ναρκωτικών.Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Hunter S. Thompson.Υποψηφιότητα για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών 1998.Προλογίζει ο Νίκος Σβέρκος, δημοσιογράφος, διευθυντής ρ/φ σταθμού 105,5 Στο Κόκκινο1930 | Γερμανία | 108’Σκηνοθεσία: Josef von SternbergΟ Ιμμάνουελ Ρατ είναι ένας αυστηρός, παλαιών αρχών, συντηρητικός καθηγητής.Μόλις μαθαίνει ότι κάποιοι από τους μαθητές του συχνάζουν σε ένα καμπαρέ που ονομάζεται «Ο Γαλάζιος Άγγελος», αποφασίζει να τους πιάσει στα πράσα.Εκεί όμως θα συναντήσει και θα ερωτευτεί, με ολέθριες για αυτόν συνέπειες, την τραγουδίστρια του καμπαρέ.Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Heinrich Mann «Ένας αργοπορημένος έρωτας», η ταινία αποτελεί την πρώτη ομιλούσα της γερμανικής κινηματογραφίας και καταξίωσε την Marlene Dietrich στο διεθνές στερέωμα.1976 | Γαλλία | 130’Σκηνοθεσία: Νίκος ΠαπατάκηςΈνας σκηνοθέτης, ο Χαμδίας, γυρίζει μια ταινία με θέμα τα βασανιστήρια στην Αλγερία.Η γυναίκα του, Γκαλάι, υποδύεται μια αλγερινή κρατούμενη.Για να παίξει πιο πειστικά το ρόλο της, υποβάλλεται σε σκληρά βασανιστήρια.Η πραγματικότητα και η μυθοπλασία περιπλέκονται ολοένα και περισσότερο, ώσπου η ζωή της Γκαλάι γίνεται μια αδιάκοπη ταπείνωση.Πίσω από την κάμερα, ο Χαμδίας παρακολουθεί το μαρτύριό της… Μια ιδιαίτερα σκληρή ταινία (ιδιαίτερα η σκηνή του βιασμού υπό τους ήχους του γαλλικού εθνικού ύμνου) αναφορικά με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.Κατά την πρώτη της προβολή το 1976, η ταινία αποσύρθηκε από τις τρεις κινηματογραφικές αίθουσες του Παρισιού, όπου προβαλλόταν.Το 2005 ο Παπατάκης ξαναμοντάρει την ταινία αφαιρώντας και προσθέτοντας σκηνές κι αλλάζοντας τη μουσική επένδυση.1984 | Ελλάδα | 110’Σκηνοθεσία: Τώνια ΜαρκετάκηΚέρκυρα, αρχές 20ού αιώνα: Η γυναίκα ενός αλκοολικού και μητέρα τεσσάρων παιδιών δουλεύει σε εργοστάσιο. Ένας ξεπεσμένος ευγενής θέλει να παντρευτεί τη μεγαλύτερη κόρη και να εκμεταλλευτεί τις λιγοστές τους οικονομίες.Την απαγάγει και διαπραγματεύεται την προίκα.Όμως, το κορίτσι αρνείται να τον παντρευτεί και βρίσκει δουλειά, ώστε να μεγαλώσει το παιδί που περιμένει.Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Η τιμή και το χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.Η ταινία κέρδισε 7 βραβεία στα Κρατικά Βραβεία ΥΠΠΟ: Ταινίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Μουσικής, Φωτογραφίας, Ενδυματολογίας και Μακιγιάζ.2018 | Ελλάδα | 5’Σκηνοθεσία: Νίκος ΜαθιόςΜια νέα γυναίκα απολαμβάνει έναν ευχάριστο περίπατο στη φύση. Ή όχι;2018 | Ελλάδα | 7’Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΚατσιάμπουλαςΜια γυναίκα προσπαθεί να τακτοποιήσει το χάος στο δωμάτιό της.2018 | Τσεχία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Γαλλία | 85’Σκηνοθεσία: Olmo OmerzuΔύο ανήσυχοι έφηβοι ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο από ευφάνταστες αναποδιές.Ένα κωμικό road-trip για την αθωότητα, τον αυθορμητισμό της νιότης και την ενηλικίωση.Βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.Επίσημη πρόταση της Τσεχίας για τα Βραβεία της Ακαδημίας.2018 | Ισπανία, Κούβα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία | 109’Σκηνοθεσία: Icíar BollaínΟ Γιούλι είναι ένα χαρισματικό αγόρι που δεν θέλει να γίνει χορευτής, αλλά με την πίεση του πατέρα του και την καθοδήγηση του καθηγητή του θα εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους χορευτές της γενιάς του.Ανατρέποντας κάθε ταμπού, θα γίνει ο πρώτος μαύρος χορευτής που θα υποδυθεί τον Ρωμαίο στο Royal Ballet στο Λονδίνο, χτίζοντας για 17 χρόνια, τον μύθο του.Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερο Σενάριο (Paul Laverty) στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.1978 | Ελλάδα | 95’Σκηνοθεσία: Τώνης ΛυκουρέσηςΜια νεαρή και όμορφη γυναίκα, χήρα ενός μετανάστη στη Γερμανία, έρχεται με την κόρη της στη Ζάκυνθο, συνδέεται ερωτικά με τον προοδευτικό δάσκαλο ενός χωριού και τον βοηθά στην αναβίωση ενός λαϊκού θεατρικού δρώμενου.Μετά τις άπειρες δυσκολίες που συναντά, τις προκαταλήψεις και την τοπική μισαλλοδοξία, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το νησί.2018 | Ελλάδα | 9’Σκηνοθεσία: Κώστας ΤατάρογλουΌταν ένας άντρας διεκδικεί ένα πενηντάρικο από μια ζητιάνα, κανείς από τους δύο δεν περιμένει τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι...2017 | Ρωσία, Κιργιστάν | 101’Σκηνοθεσία: Elizaveta StishovaO Καράμπας είναι ένας δύσκολος άνθρωπος, μεθάει και παίζει τα λεφτά του στον τζόγο. Όταν η πρώην γυναίκα του θα του τηλεφωνήσει να τον ενημερώσει ότι βρήκε τον προ πολλού χαμένο τους γιο, Ουλούκ, ο Καράμπας βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα στην παλιά και την τωρινή του οικογένεια.Βραβείο East of West και FEDEORA Award στην Elizaveta Stishova στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.Προλογίζει η σκηνοθέτις της ταινίας.2018 | Ελλάδα | 8’Σκηνοθεσία: Νίκος ΒαρβάρογλουΤρεις ιστορίες μιας σύγχρονης Ελλάδας.2018 | Βέλγιο | 121’Σκηνοθεσία: Marta BergmanΗ αυθάδης και αστεία Πάμελα, μια νεαρή Ρομά, διαφέρει από τα υπόλοιπα κορίτσια της κοινότητάς της.Χωρισμένη μητέρα η ίδια, ζει με τη γιαγιά της και τη μικρή κόρη της σε μια μικρή καλύβα, όπου οι τρεις τους μοιράζονται ένα κρεβάτι.Πασχίζοντας να πετύχει τους στόχους της, η Πάμελα θα ξεκινήσει ένα ταξίδι προς το άγνωστο ξεφεύγοντας από τις παραδόσεις που την πνίγουν.Θα κατορθώσει απεγνωσμένα έτσι να κάνει το καλύτερο για την κόρη της.1986 | Γαλλία | 110’Σκηνοθεσία: Νίκος ΠαπατάκηςΟ Ηλίας ένας νεαρός γουναράς από την Καστοριά, κουρασμένος από τις ταλαιπωρίες που τον υποβάλει το δικτατορικό καθεστώς, φεύγει από την Καστοριά και πηγαίνει στο Παρίσι για να βρει δουλειά στην επιχείρηση ενός μακρινού συγγενή του, του Γεράσιμου, που ζει εκεί από το 1950.Με τη φωτογραφία μιας σταρ, την οποία παρουσιάζει ως αδελφή του, ο άνεργος μετανάστης καταφέρνει να χειραγωγήσει τον θείο του και να τον κάνει να πιστέψει έναν πιθανό γάμο του στην Ελλάδα.Μια αλληγορική ιστορία με τη μορφή σύγχρονης τραγωδίας, γύρω από τις «παρεξηγήσεις» και τις απάτες της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.Το φιλμ αποτέλεσε επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1986) αλλά και στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Κανών (1987).2018 | Ελλάδα | 10’Σκηνοθεσία: Κώστας ΛένηςΌταν ένας μελισσοκόμος βοηθά μια τυφλή…2018 | Ρωσία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Γαλλία | 90’Σκηνοθεσία: Ivan I. TverdovskyΟ έφηβος Ντένις εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, όταν ήταν παιδί και τώρα ζει σε ορφανοτροφείο.Πάσχει από εκ γενετής αναλγησία, μια ασθένεια η οποία κάνει αδύνατο για αυτόν να αισθανθεί πόνο.Τώρα η μητέρα του Οκσάνα, επιστρέφει για να τον διεκδικήσει, αλλά όταν ο διευθυντής του ορφανοτροφείου δεν θα τον αφήσει να φύγει, διότι δεν την εμπιστεύεται, οι δυο τους καταστρώνουν ένα σχέδιο διαφυγής.Ειδική Μνεία της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι 2018.2018 | Ελλάδα | 5’Σκηνοθεσία: Παναγιώτης ΓλυνόςΈνας λοχαγός διατάζει τους στρατιώτες του να εκτελέσουν μια αποστολή που θα τους κάνει πιο σκληρούς.Σκηνοθεσία: Αλέξης Μαγιάρ Αγγελόπουλος.Ο Οδυσσέας έρχεται αντιμέτωπος με τους γονείς του μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης.2017 | Κροατία | 87’Σκηνοθεσία: Branko SchmidtΟ Μίραν, είναι ένας αντισυμβατικός ιερέας, που προετοιμάζει παιδιά για το μυστήριο του Χρίσματος.Ο Γκόραν, όντας ορφανός, απολαμβάνει την αποκλειστικότητα και την προσοχή που του δείχνει ο ιερέας.Όταν όμως ένα νέο αγόρι θα μετακομίσει στην γειτονιά και θα γίνει ο νέος αγαπημένος του μαθητής, ο Γκόραν μη μπορώντας να ελέγξει τη ζήλια του, θα αποκαλύψει ότι διατηρεί ερωτικές σχέσεις με τον Μίραν, γεγονός που θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες.1988 | Καναδάς, ΗΠΑ | 164’Σκηνοθεσία: Martin ScorseseΗ αμφιλεγόμενη ταινία του Martin Scorsese που μας παρουσιάζει έναν εξαιρετικά ανθρώπινο Χριστό, που παλεύει ανάμεσα στην θεϊκή και την θνητή του υπόσταση, αντιμετωπίζοντας, όπως κάθε θνητός άνθρωπος, πλήθος πειρασμών και αδυναμιών.Bασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.Προλογίζει ο Νίκος Μαθιουδάκης (Δρ. Υφογλωσσολογίας, ειδικός μελετητής του Ν. Καζαντζάκη)1992 | Ελλάδα, Γαλλία, Ελβετία | 138’Σκηνοθεσία: Τώνια ΜαρκετάκηΜια Γερμανίδα, μια σύγχρονη μάγισσα, ερωτεύεται έναν Εβραίο.Όταν εκείνος προσπαθεί να ξεφύγει από την κυριαρχία της, αυτή αυτοκτονεί, για να επανέλθει στη ζωή μέσα στο σώμα ενός νεαρού κοριτσιού.Η ταινία κέρδισε 2 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Α’ Γυναικείου Ρόλου και Ενδυματολογίας.2018 | Ελλάδα | 14’Σκηνοθεσία: Γιώργος ΛεοντακιανάκοςΗ δυναμική Δέσποινα, προσκαλεί σπίτι της τον πρώην της με αφορμή τα γενέθλιά του.Εκείνος ελπίζει ότι η πρόσκλησή της θα οδηγήσει στην επανένωσή τους.2017 | Ελλάδα | 120’Σκηνοθεσία: Νίκος ΚορνήλιοςΈνας διάσημος ηθοποιός του θεάτρου, μετά από έμφραγμα, καλεί κοντά του τις δύο κόρες του από το Βέλγιο και τη Γαλλία.Προσπαθώντας να τις κρατήσει δίπλα του, τους προτείνει να ανεβάσουν μαζί έναν “Μάκβεθ για τρεις”.Στη διάρκεια των προβών αποκαλύπτονται σκληρές αλήθειες για το παρελθόν, πικρίες και θυμοί απέναντι σε ένα πατέρα απόντα, δοσμένο ολοκληρωτικά στην τέχνη του. Εκείνος προκαλεί τις ηθοποιούς-κόρες του να χρησιμοποιήσουν το τραυματικό παρελθόν στην ερμηνεία των ρόλων τους.Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου του Σάο Πάολο & το 58ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας.2018 | Ιταλία, Γαλλία | 127’Σκηνοθεσία: Valeria Bruni TedeschiΗ Άννα, μια πρόσφατα διαζευγμένη σκηνοθέτις, πηγαίνει με την κόρη της σε μια μεγάλη και όμορφη έπαυλη στη Γαλλική Ριβιέρα για μερικές μέρες στις διακοπές τους.Ανάμεσα στην οικογένειά της, τους φίλους και τους υπαλλήλους της, η Άννα θα πρέπει να διαχειριστεί τον χωρισμό της, αλλά και τη συγγραφή της νέας της ταινίας. Δεν θα είναι όμως εύκολο…1991 | Γαλλία, Πολωνία, Νορβηγία | 98’Σκηνοθεσία: Krzysztof KieslowskiΗ Βερόνικα ζει στην Πολωνία, η Βερονίκ στο Παρίσι. Δύο γυναίκες που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό και τις συνδέει ένας δεσμός σχεδόν μεταφυσικός.Η μία αγνοεί την ύπαρξη της άλλης, ωστόσο οι ζωές τους αλληλοσυνδέονται και ακολουθούν αμήχανα μια παράλληλη πορεία.Μοιράζονται τα ίδια φυσικά και πνευματικά χαρακτηριστικά, το ίδιο πάθος για τη μουσική, ακόμα και το ίδιο πρόβλημα υγείας.Η κατάρρευση της Βερόνικα κατά τη διάρκεια ενός κονσέρτου στην Κρακοβία θα επηρεάσει ριζικά τη ζωή της Βερονίκ.Η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, ενώ στο Φεστιβάλ των Κανών το 1991 τιμήθηκε με το Βραβείο Ερμηνείας για την Irène Jacob και με το Βραβείο FIPRESCI.2017 | Ελλάδα | 19’Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Γουργιώτης, Γιώργος ΛεοντακιανάκοςΜία 27χρονη φοιτήτρια παραγγέλνει από το ίντερνετ έναν καμβά. Μόλις τον παραλαμβάνει, ανεξήγητα φαινόμενα αρχίζουν να συμβαίνουν.2018 | Ελλάδα, Κύπρος | 96’Σκηνοθεσία: Τώνια ΜισιαλήΣε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δραπετεύσει από τη μιζέρια ενός γάμου χωρίς έρωτα, η Ελπίδα καταφεύγει σε έναν κόσμο εκδικητικής βίας προς τον καταπιεστικό σύζυγό της.Όταν ένας νεαρός μπογιατζής έρχεται για να βάψει την πολυκατοικία όπου διαμένει, βρίσκει τον εαυτό της αντιμέτωπο με τις άσβεστες επιθυμίες της.Σύντομα, φαντασία και πραγματικότητα συγχέονται.Βραβείο FIPRSESCI στο 59Ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Προλογίζουν η σκηνοθέτις και συντελεστές της ταινίας.2018 | Ιταλία, Γαλλία | 110’Σκηνοθεσία: Roberto AndòΗ Βαλέρια εργάζεται ως γραμματέας για έναν παραγωγό ταινιών, ενώ παράλληλα γράφει και ως “αόρατη συγγραφέας” ένα σενάριο για έναν “επιτυχημένο” σεναριογράφο. Μια μέρα την προσεγγίζει ένας μυστηριώδης συνταξιούχος αστυνομικός που της αφηγείται την ιστορία ενός εγκλήματος. Αλλά το σενάριο αποδεικνύεται επικίνδυνο: η ‘Ιστορία χωρίς όνομα’ αφορά στη μυστηριώδη κλοπή από τη μαφία ενός διάσημου πίνακα του Καραβάτζιο, στο Παλέρμο, το 1969.1992 | Γαλλία | 120’Σκηνοθεσία: Νίκος ΠαπατάκηςΙδιαίτερο και αποκαλυπτικό πορτρέτο του συγγραφέα, ποιητή και λάτρη του τσίρκου («γιατί εκεί κινδυνεύεις πραγματικά να σκοτωθείς» όπως έλεγε ο ίδιος) Ζαν Ζενέ κατά την ελάχιστα παραγωγική (συγγραφικά) περίοδο της ζωής του, όπου χρησιμοποιούσε την τέχνη και φιλοσοφία του για να οδηγεί στον περφεξιονισμό τους εραστές του.Συγκεκριμένα το φιλμ εστιάζει στην εφήμερη και πολυτάραχη σχέση του με τον Άραβα Αμπνταλά, ο οποίος λίγο καιρό μετά τον χωρισμό του με τον Ζενέ έθεσε τέλος στη ζωή του, αφού δεν άντεξε την απόρριψη του μέντορα και εραστή του.Το φιλμ αποτέλεσε επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (1991).2018 | Καζακστάν, Γαλλία | 100’Σκηνοθεσία: Adilkhan YerzhanovΎστερα από τον θάνατο του πατέρα της, η Σαλτανάτ πρέπει να ξεπληρώσει το οικογενειακό χρέος και να σώσει τη μητέρα της από τη φυλάκιση.Με τη βοήθεια του πιστού θαυμαστή και παιδικού φίλου της, πηγαίνει στην πόλη, όπου πρόκειται να πουληθεί από τον θείο της σε έναν φερέγγυο γαμπρό.Αλλά η ηθική αυτή, αναγκαστική συγκατάβαση, δεν είναι αρκετή και η Σαλτανάτ και ο πιστός της φίλος θα οδηγηθούν όλο και περισσότερο στην απόγνωση. Μια επική ιστορία αγνής αγάπης, σε έναν κόσμο που έχει εμμονή με τον πλούτο και την εξουσία.Η ταινία επιλέχθηκε στην κατηγορία “Ένα Κάποιο Βλέμμα” στο Φεστιβάλ των Κανών.2018 | Ολλανδία | 125’Σκηνοθεσία: Sergey LoznitsaΣτη Μόσχα της Σοβιετικής Ένωσης το 1930, η σοβιετική κυβέρνηση παραπέμπει μια κορυφαία ομάδα οικονομολόγων και μηχανικών σε δίκη, με την κατηγορία πως σχεδίαζαν πραξικόπημα.Οι κατηγορίες είναι επινοημένες και η τιμωρία, αν καταδικαστούν, είναι θάνατος. Το ντοκιμαντέρ του Sergey Loznitsa ανασύρει ιστορικά επίκαιρα για να παρουσιάσει μια από τις πρώτες δίκες που ενορχήστρωσε ο Stalin, στην οποία εισαγγελείς, μάρτυρες, κατηγορούμενοι και δικαστές ψεύδονται στο κοινό, τον κόσμο και τον ίδιο τους τον εαυτό.1981 | Ελλάδα | 90’Σκηνοθεσία: Φρίντα ΛιάππαΗ Ειρήνη και η Στέλλα είναι δύο μεγαλοκοπέλες και αδελφές, οι οποίες μεγάλωσαν στην επαρχία και τώρα ζουν στην Αθήνα.Μένουν σε ένα διαμέρισμα που βλέπει σε θερινό κινηματογράφο.Είναι ακόμα παρθένες και εξαρτημένες η μία από την άλλη.Ο μοναδικός τους συγγενής, ο ξάδελφός τους Στέφανος, με τον οποίο ήταν και οι δύο ερωτευμένες, λείπει χρόνια στο Παρίσι.Όταν γυρίζει και τις επισκέπτεται, η μεταξύ τους ισορροπία διαταράσσεται.Η ταινία κέρδισε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Φωτογραφίας και Μοντάζ. Κέρδισε, επίσης, το βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.2018 | Ρωσία, Καζακστάν, Γερμανία, Πολωνία, Κίνα | 100’Σκηνοθεσία: Sergey DvortsevoyΗ Άικα έχει μόλις γεννήσει.Δεν διαθέτει οικονομική δυνατότητα για να μεγαλώσει το παιδί της.Δεν έχει δουλειά, έχει μόνο χρέη, δεν έχει καν δικό της μέρος να μείνει.Αλλά δεν υπάρχει και τρόπος να καταπνίξει τα φυσικά ένστικτά της.Υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών 2018, Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στην Samal Yeslyamova.Της προβολής θα προηγηθεί η βράβευση των ταινιών του ΔιαγωνιστικούΤμήματος, και των τιμώμενων προσώπων του 31ου Πανοράματος.ΚινηματογράφοιΚοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101(Μετρό Βικτώρια)Τηλ: 210-8215469Πανεπιστημίου 46(σταθμός ΜΕΤΡΟ: Πανεπιστήμιο)Τηλ.: 210-3826720ΕισιτήριαΤιμή εισιτηρίου (ανά προβολή): 5€ | Κάρτα Διαρκείας 5 προβολών: 15€Κάρτα Διαρκείας 10 προβολών: 30€Δωρεάν εισιτήρια για ανέργους και ΑμεΑΌπως κάθε χρόνο, το 31ο Πανόραμα προσφέρει για κάθε προβολή, 10 δωρεάν εισιτήρια, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται από τα ταμεία των κινηματογράφων, 45 λεπτά πριν την έναρξη της προβολής, με σειρά προσέλευσης, μέχρι και εξαντλήσεώς τους. Για την ελεύθερη είσοδο, είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου (και όχι δι’ αντιπροσώπου), η επίδειξη της επικυρωμένης και σε ισχύ κάρτα ανεργίας ή ΑμεΑ, καθώς και η αστυνομική ταυτότητά του.Τα εισιτήρια ανά προβολή και τα δωρεάν εισιτήρια ανέργων/ΑμεΑδεν ισχύουν για τις προβολές Έναρξης και Λήξης.